Η υβριδική ρινοπλαστική εμφανίστηκε ως όρος στην ιατρική βιβλιογραφία την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, με ιδιαίτερη κορύφωση της χρήσης του τα τελευταία χρόνια. Σταδιακά, το περιεχόμενό της εμπλουτίστηκε και εξελίχθηκε μέσα από νέες χειρουργικές προσεγγίσεις.

Από την ανοικτή στην κλειστή τεχνική

«Αρχικά, ο όρος περιέγραφε τη χρήση τεχνικών της ανοικτής ρινοπλαστικής (με εξωτερική τομή) στην ενδορρινική (κλειστή) προσέγγιση. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους χειρουργούς να πραγματοποιούν σημαντικές διορθώσεις στο σχήμα της μύτης χωρίς εξωτερικές τομές», αναφέρει ο κ. Γεώργιος Αναστασόπουλος, Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου, Διευθυντής της Β΄ Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής, Κλινικής Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου του Metropolitan General και συνεχίζει με την εξέλιξη της τεχνικής τις νέες εφαρμογές στη ρινοπλαστική:

Η εισαγωγή της τεχνικής “preservation”

Στη συνέχεια εμφανίστηκε η τεχνική preservation, η οποία άλλαξε τη φιλοσοφία αντιμετώπισης της ρινικής καμπούρας (ύβου). Αντί της παραδοσιακής αφαίρεσης με εργαλεία όπως σφυρί και καλέμι, προτείνει τη διατήρηση της ράχης και τη βύθισή της εντός της ρινικής κοιλότητας. Η ρινοπλαστική, δηλαδή, άρχισε να γίνεται λιγότερο αφαιρετική με περισσότερη διατήρηση των φυσιολογικών ιστών.

Εξέλιξη του όρου και νέες εφαρμογές

Η τεχνική αυτή οδήγησε σε περαιτέρω εξέλιξη της υβριδικής ρινοπλαστικής, καθώς ο όρος άρχισε να περιγράφει τον συνδυασμό της preservation για τη ράχη με τεχνικές ανακατασκευής του ακρορρινίου, που χρησιμοποιούνται από τη δεκαετία του 1980 στην ανοικτή ρινοπλαστική.

Η νέα μορφή της υβριδικής ρινοπλαστικής

Με την πάροδο του χρόνου και την αύξηση των περιστατικών της τεχνικής preservation, αναδείχθηκαν και κάποιοι περιορισμοί και μειονεκτήματα της τεχνικής, οδηγώντας στην ανάπτυξη παραλλαγών που εντάσσονται στη σύγχρονη τρίτη χρήση του όρου της υβριδικής ρινοπλαστικής. Αναπτύχθηκαν λοιπόν, διάφορες παραλλαγές της τεχνικής διατήρησης της ράχης.

Κλινική εμπειρία και δημοσίευση μελέτης

Η Β΄ Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική-Κλινική Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου του Metropolitan General, με Διευθυντή τον δρ Γεώργιο Αναστασόπουλο, παρουσίασε πρόσφατα μελέτη για την υβριδική ρινοπλαστική, η οποία δημοσιεύτηκε στο διεθνές περιοδικό Facial Plastic Surgery και είναι διαθέσιμη στην ιατρική βάση PubMed.

«Στην ίδια μελέτη παρουσιάζεται η εμπειρία της κλινικής μας από παραλλαγή της τεχνικής preservation. Συγκεκριμένα εφαρμόζουμε στις περισσότερες περιπτώσεις την κλειστή μέθοδο πραγματοποιώντας όλες τις απαραίτητες αλλαγές στη μύτη χωρίς καμία εξωτερική τομή. Αυτό, πέρα από το προφανές πλεονέκτημα της απουσίας μετεγχειρητικών ουλών, επιφέρει λιγότερο πρήξιμο στη μύτη, στα μάτια και το υπόλοιπο πρόσωπο, και επιτρέπει την ταχύτερη επάνοδο του ασθενούς στην εργασία του και στις υπόλοιπες δραστηριότητες του.

Επίσης, όσον αφορά την αφαίρεση της καμπούρας της μύτης, εφαρμόζουμε υβριδική παραλλαγή της τεχνικής preservation, με διατήρηση-βύθιση της χόνδρινης ράχης. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την αντιμετώπιση της καμπούρας ανεξαρτήτως μεγέθους, τη διόρθωση της λοξής ή στρεβλωμένης μύτης και την επίτευξη ομαλής ράχης χωρίς ψηλαφητές ατέλειες, χωρίς υπερβολική αφαίρεση υγιών ιστών και χωρίς την ανάγκη εξωτερικών τομών», εξηγεί ο κ. Αναστασόπουλος.

*Η δημοσίευση της μελέτης ενισχύει τον επιστημονικό ρόλο της Β΄ ΩΡΛ Κλινικής του Metropolitan General ως Ευρωπαϊκού Κέντρου Εκπαίδευσης Ρινοπλαστικής και αποτελεί αποτέλεσμα της αυξημένης παρουσίας της στον τομέα της ρινοπλαστικής.