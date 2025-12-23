Ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, η αποστολή των πρώτων μηνυμάτων (SMS) προς τους δικαιούχους του δωρεάν προγράμματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος πρόληψης και Αντιμετώπισης του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Τα SMS με το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό θα αποστέλλονται σταδιακά σε συνολικά 30.000 δικαιούχους, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει δωρεάν ιατρική επίσκεψη, δωρεάν πρόσβαση σε καινότομα φάρμακα για την παχυσαρκία και δωρεάν διατροφική συμβουλευτική.

Συγκεκριμένα, σήμερα (Τρίτη 23 Δεκεμβρίου) και αύριο (Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου) θα αποσταλούν συνολικά 13.000 SMS προς τους ωφελούμενους του προγράμματος, ενώ την ερχόμενη Κυριακή 28 Δεκεμβρίου και τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου θα ακολουθήσει η αποστολή ακόμα 17.000 μηνυμάτων.

Το πρόγραμμα παρέχει ολιστική και δωρεάν φροντίδα σε άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία, με αυξημένο Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ άνω του 40 ή ΔΜΣ 37-40 και σχετικές συννοσηρότητες). Περιλαμβάνει δωρεάν ιατρική επίσκεψη σε συμβεβλημένη δημόσια δομή και δωρεάν παροχή διατροφικής συμβουλευτικής, συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής και επαναληπτική ιατρική επίσκεψη για την παρακολούθηση της πορείας, με στόχο τη σταδιακή απώλεια βάρους, την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών και τη μακροχρόνια διαχείριση του βάρους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόληψη σοβαρών καρδιαγγειακών επιπλοκών.

Οι δικαιούχοι που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση λαμβάνουν το παραπεμπτικό τους ηλεκτρονικά, ενώ όσοι δεν την έχουν ενεργοποιήσει μπορούν να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενισχύοντας την εθνική στρατηγική πρόληψης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

Με αφορμή την έναρξη του προγράμματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε:

«Το δωρεάν πρόγραμμα για την παχυσαρκία δεν περιορίζεται απλώς στη φαρμακευτική αγωγή. Προσφέρουμε μια ολιστική φροντίδα, με συνεχή ιατρική παρακολούθηση και υποστήριξη σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα, ώστε η πρόληψη στη χώρα μας να φτάσει εκεί που πρέπει: στον πολίτη, απλά και εύκολα, χωρίς ταλαιπωρία. Στόχος μας είναι η πρόληψη να γίνει καθημερινή πράξη –εύκολη, προσβάσιμη και ανθρώπινη για όλους».