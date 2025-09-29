Η καρδιά μας είναι ο ακούραστος κινητήρας που κρατά τη ζωή σε κίνηση, χτυπώντας ασταμάτητα και μεταφέροντας οξυγόνο και θρεπτικά στοιχεία σε κάθε κύτταρο του σώματος. Όταν η καρδιά μας υπολειτουργεί, η ισορροπία του οργανισμού διαταράσσεται, με σοβαρές συνέπειες για την υγεία μας.

Παρά τις προσπάθειες και τις προόδους στην πρόληψη και τη θεραπεία, τα καρδιαγγειακά νοσήματα συνεχίζουν να αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Η 29η Σεπτεμβρίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, με στόχο να υπενθυμίσει σε όλους μας τη σημασία της φροντίδας και της προστασίας της καρδιάς, του πιο πολύτιμου οργάνου που διαθέτουμε.

Ας δούμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την υγεία της καρδιάς μέσα από τις καθημερινές μας επιλογές.

Διατροφή: Ο σύμμαχος της καρδιαγγειακής υγείας

Κάποιες τροφές και συνήθειες έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία της καρδιάς:

Υπάρχουν τροφές που επηρεάζουν την αρτηριακή πίεση ή ενισχύουν τον φραγμό των αρτηριών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται θρόμβοι, ή ενισχύουν τη συσσώρευση πλάκας στα αιμοφόρα αγγεία.

Τα κορεσμένα λιπαρά αυξάνουν τα επίπεδα της «κακής» χοληστερίνης (LDL), επηρεάζοντας αρνητικά την υγεία της καρδιάς.

Οι τροφές που θα επιλέξουμε θα πρέπει να μην ανεβάζουν την αρτηριακή πίεση, να μην αυξάνουν την κακή χοληστερίνη και να προστατεύουν τα αγγεία.

Λιπαρά ψάρια (σολομός, σαρδέλα, τόνος) : Μειώνουν τα τριγλυκερίδια, εμποδίζουν το σχηματισμό θρόμβων και μειώνουν την πίεση.

: Μειώνουν τα τριγλυκερίδια, εμποδίζουν το σχηματισμό θρόμβων και μειώνουν την πίεση. Ελαιόλαδο : Περιέχει μονο ακόρεστα λιπαρά οξέα, που μειώνουν την «κακή» και αυξάνουν την «καλή» χοληστερίνη και πολυφαινόλες, που προστατεύουν τα αγγεία.

: Περιέχει μονο ακόρεστα λιπαρά οξέα, που μειώνουν την «κακή» και αυξάνουν την «καλή» χοληστερίνη και πολυφαινόλες, που προστατεύουν τα αγγεία. Καρύδια & αμύγδαλα : Μειώνουν τη χοληστερίνη, ενώ η πλούσια περιεκτικότητά τους σε αντιοξειδωτικά, βοηθά την καρδιά και προστατεύει από την εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη.

: Μειώνουν τη χοληστερίνη, ενώ η πλούσια περιεκτικότητά τους σε αντιοξειδωτικά, βοηθά την καρδιά και προστατεύει από την εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη. Φρούτα: Εσπεριδοειδή (κυρίως πορτοκάλια) : Περιέχουν πηκτίνη, που «ρίχνει» τη χοληστερίνη, καθώς και βιταμίνη C, φυτικές ίνες και κάλιο, που μειώνουν την πίεση. Κεράσια, βατόμουρα, blueberries: Έχουν αντιοξειδωτική δράση.

: Περιέχουν πηκτίνη, που «ρίχνει» τη χοληστερίνη, καθώς και βιταμίνη C, φυτικές ίνες και κάλιο, που μειώνουν την πίεση. Κεράσια, βατόμουρα, blueberries: Έχουν αντιοξειδωτική δράση. Μαύρη σοκολάτα : To κακάο που περιέχει είναι πλούσιο σε φλαβονοειδή (αντιοξειδωτικά), που επιδρούν στην υγεία των αγγείων, μειώνοντας την αρτηριακή πίεση, βελτιώνοντας την κυκλοφορία και εμποδίζοντας τη συγκόλληση των αιμοπεταλίων (και άρα τη δημιουργία θρόμβων).

: To κακάο που περιέχει είναι πλούσιο σε φλαβονοειδή (αντιοξειδωτικά), που επιδρούν στην υγεία των αγγείων, μειώνοντας την αρτηριακή πίεση, βελτιώνοντας την κυκλοφορία και εμποδίζοντας τη συγκόλληση των αιμοπεταλίων (και άρα τη δημιουργία θρόμβων). Καρότα : Συμβάλλουν στη μείωση του σακχάρου και της χοληστερίνης στο αίμα.

: Συμβάλλουν στη μείωση του σακχάρου και της χοληστερίνης στο αίμα. Βρώμη : Ρίχνει την κακή χοληστερίνη που επηρεάζει την καρδιά και βοηθάει στη ρύθμιση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα.

: Ρίχνει την κακή χοληστερίνη που επηρεάζει την καρδιά και βοηθάει στη ρύθμιση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα. Πράσινο τσάι : Περιέχει ισχυρές αντιοξειδωτικές ουσίες, που προστατεύουν την καρδιά.

: Περιέχει ισχυρές αντιοξειδωτικές ουσίες, που προστατεύουν την καρδιά. Σκόρδο : Περιέχει αντιοξειδωτικά τα οποία αυξάνουν την καλή χοληστερίνη και βοηθούν την καλή λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος.

: Περιέχει αντιοξειδωτικά τα οποία αυξάνουν την καλή χοληστερίνη και βοηθούν την καλή λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος. Τρόφιμα που περιέχουν στερόλες : Μειώνουν την απορρόφηση της χοληστερόλης από το έντερο με αποτέλεσμα να μη διοχετεύεται στον οργανισμό.

: Μειώνουν την απορρόφηση της χοληστερόλης από το έντερο με αποτέλεσμα να μη διοχετεύεται στον οργανισμό. Το κόκκινο κρασί (1 ποτήρι ημερησίως για τις γυναίκες και 2 ποτήρια για τους άνδρες): Περιέχει αντιοξειδωτικές πολυφαινόλες οι οποίες έχουν θετική επίδραση στη στεφανιαία νόσο, καθώς προστατεύουν τα αρτηριακά τοιχώματα.

Η σημασία της άσκησης για μια υγιή καρδιά

Η καθιστική ζωή κάνει το αίμα να ρέει με πιο αργό ρυθμό με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πίεση του αίματος, οδηγώντας στη συσσώρευση λιπαρών οξέων στον οργανισμό.

Η σωματική άσκηση δυναμώνει την καρδιά, μειώνει την χοληστερίνη, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βελτιώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, μειώνει το σωματικό βάρος, δυναμώνει τους μυς, τα οστά και τις αρθρώσεις, βελτιώνει την αντοχή, μειώνει το άγχος και βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου. Για την καλή υγεία της καρδιάς προτείνεται ήπια αερόβια γυμναστική διάρκειας τουλάχιστον 30 λεπτών και τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα όπως για παράδειγμα το κολύμπι, το ποδήλατο, το γρήγορο περπάτημα, κ.λπ..

Προσοχή στην υπερβολική εντατική άθληση, γιατί αν ο οργανισμός δεν είναι συνηθισμένος μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες αρρυθμίες επί παρουσίας υποκείμενης καρδιοπάθειας.

Ψυχική υγεία και καρδιά: Ο αόρατος σύνδεσμος

Το στρες και το άγχος επιβαρύνουν την υγεία της καρδιάς, προκαλώντας ακανόνιστο καρδιακό παλμό και φλεγμονή στο σώμα. Επίσης, μπορεί να είναι η αιτία για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και κάπνισμα, συνήθειες που αυξάνουν τα επίπεδα της χοληστερόλης στον οργανισμό.

Ο ύπνος επηρεάζει και την υγεία της καρδιάς. Η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκόζης, αρτηριακή πίεση και φλεγμονές.

Η καρδιά μας ζητά ισορροπία στο βάρος

Η παχυσαρκία έχει αρνητικές συνέπειες στην υγεία της καρδιάς, γιατί δυσκολεύει τη διατήρηση της χοληστερίνης και της αρτηριακής πίεσης σε φυσιολογικά επίπεδα. Το συσσωρευμένο λίπος είναι αυτό που επιβαρύνει τη λειτουργία της καρδιάς.

Η καρδιά μας δε δείχνει άμεσα τα σημάδια δυσλειτουργίας της και πολλές φορές ίσως να το καταλάβουμε όταν η κατάστασή της έχει χειροτερέψει σε μεγάλο βαθμό π.χ. έμφραγμα, στεφανιαία νόσος. Για το λόγο αυτό, πρέπει να τη φροντίζουμε με τη διατροφή μας, έναν υγιεινό τρόπο ζωής και με πλήρη καρδιολογικό έλεγχο συμπεριλαμβανομένου ακόμα και τεστ κοπώσεως. Σημαντικό είναι να ελέγχετε επίσης, την αρτηριακή σας πίεση, κάνοντας μια επίσκεψη στον ιατρό ή στο φαρμακοποιό σας.

Καρδιολογικό checkup: Το «κλειδί» για υγιή καρδιά

Η πρόληψη είναι πάντοτε η καλύτερη θεραπεία και ιδίως, όταν αναφερόμαστε σε καρδιαγγειακά προβλήματα, τα οποία κατά περιπτώσεις μπορούν να «απειλήσουν» ακόμη και την ίδια τη ζωή του ασθενούς. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι γύρω στην ηλικία των 40, οι περισσότεροι άνθρωποι- ελεύθεροι ιατρικού και οικογενειακού ιστορικού- είναι καλό να εντάξουν στον ετήσιο, προληπτικό έλεγχο της υγείας τους και το καρδιολογικό checkup.

Το Θεραπευτήριο Αθηνών και η Γενική Κλινική HOSPITALity, μέλη του δικτύου KLINIKES.GR, στέκονται υπεύθυνα δίπλα στους πολίτες συμμετέχοντας στο Εθνικό Πρόγραμμα “Σπύρος Δοξιάδης”, προσφέροντας δωρεάν προληπτικές εξετάσεις καρδιολογικού ελέγχου.

Το προγράμματος απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 30 έως 70 ετών με ΑΜΚΑ, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής κάλυψης.

Στα Καρδιολογικά Τμήματα Θεραπευτηρίου Αθηνών και της Γενικής Κλινικής HOSPITALity μπορείτε να πραγματοποιήσετε ολοκληρωμένο καρδιολογικό έλεγχο με άνεση και ασφάλεια. To εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και oσύγχρονος διαγνωστικός εξοπλισμός, εξασφαλίζουν έγκαιρη διάγνωση, αξιόπιστη αξιολόγηση της καρδιακής λειτουργίας και άμεση ιατρική παρέμβαση όταν χρειάζεται.

Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και χαρίστε το πιο ουσιαστικό δώρο στον εαυτό σας και τους ανθρώπους σας: Την έγκαιρη φροντίδα για μια καρδιά που θα σας στηρίζει σε κάθε σας βήμα.

