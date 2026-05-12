Η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών εορτάζεται κάθε χρόνο στις 12η Μαΐου χάρη στην “Κυρία με το Φανάρι”. Αιτία, δηλαδή είναι η ημερομηνία γέννησης της Florence Nightingale που γεννήθηκε το 1820 και σε χαλεπούς καιρούς δίδαξε αρχές νοσηλείας. Πρόκειται για τη γυναίκα που σηματοδότησε την ενσυναίσθηση στη Νοσηλευτική και επηρέασε ολόκληρο το σύγχρονο υγειονομικό σύστημα.

Το όνομα «Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ» ίσως είναι άγνωστο στους περισσότερους, όπως και το προσωνύμιο «Η Κυρία με το Φανάρι». Όμως, έτσι ονομαζόταν η πρωτοπόρος της Νοσηλευτικής, με καταγωγή από τη Βρετανία, η οποία και θεμελίωσε ένα σπουδαίο έργο προσφοράς.

Η “Κυρία με το Φανάρι” άφησε το σημάδι της με την ενσυναίσθηση και το ειλικρινές ενδιαφέρον της στη σύγχρονη Ιατρική και ιδιαίτερα τη Νοσηλευτική. Υπήρξε γυναίκα αντισυμβατική και στα 30 της αποφάσισε να σπουδάσει νοσηλεύτρια.

Εργάστηκε στο νοσοκομείο στο Σκούταρι, κοντά στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμβολή της να είναι καταλυτική στη μείωση των θανάτων από τύφο, χολέρα και δυσεντερία ασθενειών, με τα επίσημα ιστορικά στοιχεία να αποδεικνύουν πως η ίδια μείωσε τους θανάτους από 42% σε 2%.

Η Νάιτινγκεϊλ έχει μείνει στην Ιστορία για την αξιομνημόνευτη προσφορά της κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου, με την ίδια να καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ίαση όλο και περισσότερων ανθρώπων.

Για την ιστορία, το προσωνύμιο «Η Κυρία με το Φανάρι», της αποδόθηκε από τα βράδια που επιθεωρούσε με μια λάμπα τους τραυματισμένους στρατιώτες στην Κωνσταντινούπολη.