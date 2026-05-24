Μαρία Αποστολοπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η 25η Μαΐου είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση για τον θυρεοειδή, έναν ενδοκρινικό αδένα που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του λαιμού.

Ο θυρεοειδής παράγει κυρίως δύο ορμόνες, την Τ4 και την Τ3. Η Τ4 είναι η κύρια ορμόνη που κυκλοφορεί στο αίμα, ενώ η Τ3 είναι η πιο δραστική μορφή. Οι ορμόνες αυτές ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός χρησιμοποιεί την ενέργεια και επηρεάζουν σημαντικές λειτουργίες, όπως τον καρδιακό ρυθμό, τη θερμοκρασία του σώματος, το βάρος, την εντερική λειτουργία, τη διάθεση, τη γονιμότητα και την ανάπτυξη.

Η λειτουργία του θυρεοειδούς ελέγχεται από την υπόφυση, μέσω της ορμόνης TSH. Όταν οι θυρεοειδικές ορμόνες είναι χαμηλές, η TSH συνήθως αυξάνεται για να διεγείρει τον θυρεοειδή. Όταν είναι υψηλές, η TSH συνήθως μειώνεται.

Οι παθήσεις του θυρεοειδούς είναι συχνές. Οι γυναίκες εμφανίζουν θυρεοειδικές διαταραχές 5 έως 8 φορές συχνότερα από τους άνδρες, ενώ περίπου 1 στις 8 γυναίκες θα παρουσιάσει κάποια διαταραχή του θυρεοειδούς κατά τη διάρκεια της ζωής της.

Οι συχνότερες διαταραχές αφορούν είτε τη λειτουργία του θυρεοειδούς, όπως ο υποθυρεοειδισμός και ο υπερθυρεοειδισμός, είτε τη μορφολογία του, όπως οι όζοι και η βρογχοκήλη. Ο υποθυρεοειδισμός οφείλεται συχνά σε χρόνια αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα, γνωστή ως θυρεοειδίτιδα Hashimoto. Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι επίσης συχνοί, ιδιαίτερα με την αύξηση της ηλικίας, και στην πλειονότητά τους είναι καλοήθεις, χρειάζονται όμως σωστή ιατρική εκτίμηση.

Συμπτώματα όπως επίμονη κόπωση, ανεξήγητη αλλαγή βάρους, ταχυκαρδίες, νευρικότητα, υπνηλία, διαταραχές περιόδου ή αίσθημα πίεσης στον λαιμό μπορεί να σχετίζονται με διαταραχή της λειτουργίας ή της μορφολογίας του θυρεοειδούς.

Ο έλεγχος γίνεται με αιματολογικές εξετάσεις, κυρίως την TSH, και με υπερηχογράφημα όταν υπάρχει ένδειξη. Η έγκαιρη διάγνωση βοηθά στην κατάλληλη παρακολούθηση και θεραπεία.

Η Παγκόσμια Ημέρα Θυρεοειδούς αποτελεί μια αφορμή να θυμηθούμε ότι συμπτώματα που επιμένουν αξίζει να αξιολογούνται ιατρικά.