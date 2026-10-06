Υπάρχουν ασθένειες που στο άκουσμά τους παραπέμπουν σε νοσοκομεία και σύγχρονες θεραπείες. Η πανώλη, όμως, εξακολουθεί να φέρνει στη μνήμη τον «Μαύρο Θάνατο», τις ερημωμένες πόλεις του Μεσαίωνα και μία από τις φονικότερες πανδημίες στην ιστορία της Ευρώπης.

Γι’ αυτό και μια μυστηριώδης υπόθεση χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, ήταν αρκετή για να επαναφέρει το 2026 ένα ερώτημα που μέχρι πρόσφατα θα έμοιαζε περισσότερο ιστορικό παρά επίκαιρο: θα μπορούσε η πανώλη να προκαλέσει ξανά μια μεγάλη διεθνή υγειονομική κρίση;

Αφορμή αποτέλεσε ο θάνατος της 28χρονης Ντάρια Σιπίλοβα στη Σιβηρία, η οποία εργαζόταν σε ερευνητικό ινστιτούτο για την πανώλη. Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για πιθανό περιστατικό πνευμονικής πανώλης, ενώ περίπου 200 άνθρωποι τέθηκαν υπό ιατρική παρακολούθηση.

Στη συνέχεια, ωστόσο, τα δεδομένα έγιναν λιγότερο ξεκάθαρα.

Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως ότι η 28χρονη έχασε τη ζωή της εξαιτίας του βακτηρίου Yersinia pestis. Η Rospotrebnadzor έχει αναφερθεί σε «πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας», ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί επιβεβαιωμένα δευτερογενή κρούσματα.

Την υπόθεση παρακολουθούν τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ευρώπη. Ο Μάρκο Ρούμπιο έχει δηλώσει ότι δεν εκτιμά πως υπάρχει λόγος ανησυχίας, ενώ το ECDC αξιολογεί ως πολύ χαμηλό τον κίνδυνο για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό.

Το ενδιαφέρον, επομένως, δεν περιορίζεται μόνο στο τι ακριβώς συνέβη στη Σιβηρία. Το σημαντικότερο ερώτημα είναι τι θα έπρεπε να συμβεί ώστε ένα μεμονωμένο περιστατικό πανώλης να μετατραπεί σε μια μεγάλη διεθνή επιδημία.

Η πανώλη δεν εξαφανίστηκε ποτέ

Ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να διευκρινιστούν είναι ότι η πανώλη δεν αποτελεί αποκλειστικά ασθένεια του παρελθόντος.

Το βακτήριο Yersinia pestis εξακολουθεί να κυκλοφορεί στη φύση. Εντοπίζεται σε πληθυσμούς μικρών θηλαστικών και μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο, μεταξύ άλλων, μέσω μολυσμένων ψύλλων.

Ανθρώπινα περιστατικά εξακολουθούν να καταγράφονται, κυρίως στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στη Μαδαγασκάρη.

Σποραδικά κρούσματα εμφανίζονται ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2025 είχε καταγραφεί στην Αριζόνα ο πρώτος θάνατος από πνευμονική πανώλη στην περιοχή έπειτα από 18 χρόνια.

Η πανώλη, λοιπόν, δεν έχει εξαφανιστεί. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι η σύγχρονη ιατρική διαθέτει πλέον τα μέσα για να την αναγνωρίσει και να την αντιμετωπίσει πολύ αποτελεσματικότερα.

Η πνευμονική πανώλη είναι το δυσκολότερο σενάριο

Η συχνότερη μορφή της νόσου είναι η βουβωνική πανώλη. Συνήθως εκδηλώνεται έπειτα από τσίμπημα μολυσμένου ψύλλου και χαρακτηρίζεται από έντονα επώδυνους και διογκωμένους λεμφαδένες, τους γνωστούς «βουβώνες».

Η συγκεκριμένη μορφή δεν θεωρείται εύκολη υποψήφια για μια πανδημία αντίστοιχη με εκείνη της Covid-19, καθώς η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι σπάνια.

Διαφορετική είναι η περίπτωση της πνευμονικής πανώλης.

Όταν το Yersinia pestis προσβάλλει τους πνεύμονες, μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων. Παράλληλα, η εξέλιξη της νόσου μπορεί να είναι εξαιρετικά γρήγορη.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εάν δεν υπάρξει έγκαιρη θεραπεία, η πνευμονική πανώλη μπορεί να αποβεί θανατηφόρα ακόμη και μέσα σε 18 έως 24 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων.

Αυτό αποτελεί το ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτηριστικό της. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά της εικόνας.

Γιατί η πανώλη δεν είναι ένας «νέος Covid-19»

Η μεγάλη θνητότητα ενός παθογόνου δεν αρκεί από μόνη της για να προκαλέσει πανδημία. Καθοριστικό ρόλο παίζει το πόσο εύκολα και αποτελεσματικά μεταδίδεται.

Σε αυτό το σημείο η πανώλη διαφέρει σημαντικά από έναν αναπνευστικό ιό όπως εκείνος που προκάλεσε την πανδημία της Covid-19.

Η πνευμονική πανώλη μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, ωστόσο απαιτεί κατά κανόνα στενή επαφή με άτομο που ήδη εμφανίζει συμπτώματα.

Δεν πρόκειται για έναν ιό που μπορεί να κυκλοφορεί αθόρυβα επί ημέρες μέσα από μεγάλο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι έχουν μολυνθεί.

Υπάρχει ακόμη ένας κρίσιμος παράγοντας: τα αντιβιοτικά.

Η πανώλη προκαλείται από βακτήριο. Όταν διαγνωστεί εγκαίρως και χορηγηθεί η κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία, οι πιθανότητες επιβίωσης αυξάνονται σημαντικά.

Την ίδια στιγμή, τα άτομα που έχουν έρθει σε στενή επαφή με έναν ασθενή μπορούν να λάβουν προληπτική αντιβιοτική αγωγή.

Το χρονικό περιθώριο αντίδρασης μπορεί να είναι περιορισμένο, αλλά υπάρχει.

Πώς θα μπορούσε η πανώλη να ξεφύγει από τον έλεγχο

Ας υποθέσουμε ότι ένας ασθενής με πνευμονική πανώλη εμφανίζεται σε μια μεγάλη πόλη χωρίς να διαγνωστεί εγκαίρως.

Τα αρχικά συμπτώματα μπορούν να παραπέμπουν σε σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού: πυρετός, βήχας, αδυναμία και δύσπνοια. Κανένα από αυτά δεν αρκεί από μόνο του για να οδηγήσει άμεσα στη διάγνωση της πανώλης.

Μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο, ο ασθενής μπορεί να έχει συναντήσει συγγενείς και συναδέλφους ή να έχει ταξιδέψει. Κάποιοι από αυτούς ενδέχεται να έχουν ήδη μολυνθεί.

Εάν η διάγνωση καθυστερήσει και χαθούν κρίσιμες ώρες, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια δεύτερη γενιά περιστατικών.

Στη συνέχεια, ενδεχομένως, και μια τρίτη.

Για να εξελιχθεί όμως ένα τέτοιο περιστατικό σε μεγάλη υγειονομική κρίση, θα έπρεπε να υπάρξει ουσιαστικά μια αλληλουχία αποτυχιών: καθυστερημένη διάγνωση, ανεπαρκής απομόνωση ασθενών, προβλήματα στην ιχνηλάτηση των επαφών, μετακινήσεις μολυσμένων ανθρώπων και καθυστερημένη χορήγηση αντιβιοτικών.

Ένα ή ακόμη και λίγα κρούσματα δεν αρκούν για να δημιουργήσουν πανδημία.

Το πραγματικό προειδοποιητικό σημάδι θα ήταν η εμφάνιση περιστατικών σε διαφορετικές περιοχές χωρίς σαφή επιδημιολογική σύνδεση μεταξύ τους.

Η επιδημία στη Μαδαγασκάρη το 2017

Δεν χρειάζεται να επιστρέψει κανείς στον Μεσαίωνα για να δει πόσο σοβαρή μπορεί να γίνει μια σύγχρονη έξαρση πανώλης.

Το 2017 η Μαδαγασκάρη βρέθηκε αντιμέτωπη με μεγάλη επιδημία, η οποία επεκτάθηκε σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές και περιλάμβανε σημαντικό αριθμό περιστατικών πνευμονικής πανώλης.

Μέσα σε λίγους μήνες καταγράφηκαν περισσότερα από 2.000 ύποπτα, πιθανά και επιβεβαιωμένα περιστατικά.

Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες: ασθενείς μετακινούνταν, η νόσος είχε φτάσει σε μεγάλες πόλεις και υπήρχε μετάδοση μεταξύ ανθρώπων.

Ωστόσο, η έξαρση δεν εξελίχθηκε σε παγκόσμια πανδημία.

Οι ασθενείς απομονώθηκαν, οι επαφές τους εντοπίστηκαν, χορηγήθηκαν αντιβιοτικά τόσο θεραπευτικά όσο και προληπτικά και ενισχύθηκε η εργαστηριακή επιτήρηση.

Τελικά, η αλυσίδα μετάδοσης περιορίστηκε.

Το πραγματικά ανησυχητικό σενάριο: Αντοχή στα αντιβιοτικά

Το πιο δύσκολο ενδεχόμενο δεν είναι απλώς η εμφάνιση πολλών περιστατικών.

Είναι η αντοχή του Yersinia pestis στα αντιβιοτικά.

Εάν εμφανιζόταν στέλεχος του βακτηρίου με εκτεταμένη αντοχή στα βασικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται σήμερα, το χρονικό περιθώριο αντίδρασης θα περιοριζόταν ακόμη περισσότερο, ενώ οι θεραπευτικές επιλογές των γιατρών θα μειώνονταν.

Στο παρελθόν έχουν εντοπιστεί σπάνια στελέχη που παρουσίαζαν αντοχή σε αντιμικροβιακές θεραπείες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει σήμερα αντίστοιχο πρόβλημα στη Σιβηρία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχετική ένδειξη.

Δείχνει, όμως, γιατί η πιθανότητα ενός ανθεκτικού στελέχους δεν θεωρείται επιστημονική φαντασία.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος της πανώλης στον 21ο αιώνα ενδέχεται, επομένως, να μην είναι η επιστροφή του «Μαύρου Θανάτου» με τους όρους του Μεσαίωνα, αλλά η εμφάνιση ενός παλιού βακτηρίου με νέα όπλα απέναντι στις θεραπείες που διαθέτει σήμερα η ανθρωπότητα.

Τι πρέπει να παρακολουθούμε στην υπόθεση της Σιβηρίας

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν υπάρχουν στοιχεία που να δικαιολογούν ευρύτερη ανησυχία.

Υπάρχουν, ωστόσο, συγκεκριμένοι παράγοντες που θα καθορίσουν την εξέλιξη της υπόθεσης.

Το πρώτο ερώτημα είναι εάν θα επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ότι η 28χρονη είχε πράγματι προσβληθεί από Yersinia pestis.

Το δεύτερο αφορά περίπου 200 ανθρώπους που έχουν τεθεί υπό παρακολούθηση.

Εάν ολοκληρωθεί το απαιτούμενο διάστημα παρακολούθησης χωρίς εμφάνιση συμπτωμάτων ή νέων περιστατικών, η υπόθεση θα περιοριστεί επιδημιολογικά πολύ γρήγορα.

Αντίθετα, η εμφάνιση δευτερογενών κρουσμάτων θα άλλαζε τα δεδομένα.

Ακόμη σημαντικότερη θα ήταν η καταγραφή περιστατικών χωρίς εμφανή σύνδεση με την αρχική ασθενή. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι αρχές θα έπρεπε να εξακριβώσουν πόσο μακριά έχει ήδη φτάσει η αλυσίδα μετάδοσης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο.

Το ECDC παρακολουθεί την υπόθεση, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βρίσκεται σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές και οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης παρακολουθούν τις εξελίξεις.

Ο «Μαύρος Θάνατος» του 1348 και η πανώλη του 2026

Η πανώλη εξακολουθεί να αποτελεί εξαιρετικά επικίνδυνη ασθένεια όταν δεν διαγνωστεί και δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως.

Ωστόσο, ο κόσμος του 2026 απέχει δραματικά από εκείνον του 14ου αιώνα.

Το 1348 κανείς δεν γνώριζε την ύπαρξη του Yersinia pestis. Δεν υπήρχαν αντιβιοτικά, σύγχρονες εργαστηριακές εξετάσεις, οργανωμένα συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης ή διεθνή δίκτυα άμεσης ανταλλαγής πληροφοριών.

Για να επιστρέψει, επομένως, ο «Μαύρος Θάνατος» με τη μορφή μιας παγκόσμιας πανδημίας, δεν θα αρκούσε απλώς να επανεμφανιστεί η πανώλη.

Η πανώλη ήδη εμφανίζεται.

Θα έπρεπε παράλληλα να αποτύχουν, το ένα μετά το άλλο, πολλά από τα συστήματα που δημιουργήθηκαν τους τελευταίους δύο αιώνες για την έγκαιρη αναγνώριση, την απομόνωση και τη θεραπεία της.

Και αυτή είναι, τουλάχιστον με βάση τα σημερινά δεδομένα, η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στον ιστορικό φόβο που συνοδεύει τη λέξη «πανώλη» και στον πραγματικό κίνδυνο που αυτή αντιπροσωπεύει σήμερα.