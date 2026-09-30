Μια ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη λειτουργούσε επί χρόνια ένα πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, χορηγώντας χημειοθεραπείες ακόμη και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οδήγησε σε σφράγιση της κλινικής και ξεδίπλωσε ένα κύμα καταγγελιών για ξυλοδαρμούς, αφυδάτωση και θανάτους. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι μια δεύτερη κλινική του ίδιου ιδιοκτήτη είχε επίσης κλείσει για παραβάσεις, ενώ η Εισαγγελία διερευνά και τις ευθύνες των ελεγκτικών μηχανισμών που δεν εντόπισαν το παράνομο τμήμα.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) έλαβε καταγγελία για ελλείψεις προσωπικού στην κλινική. Όταν οι ελεγκτές έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν κάτι πολύ σοβαρότερο: ένα ογκολογικό τμήμα που λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το τμήμα στελεχωνόταν από έναν μόνο γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, χωρίς η κλινική να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Επιπλέον, η κλινική δεν διέθετε επαρκές νοσηλευτικό προσωπικό ούτε προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες, και δεν απασχολούσε τους ιατρούς με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας.

Το τμήμα φέρεται να λειτουργούσε από το 2022, ενώ εξωτερικά η μονάδα εμφανιζόταν ως παθολογική κλινική και μονάδα τεχνητού νεφρού, χωρίς καμία αναφορά σε ογκολογικό τμήμα. Ωστόσο, στην ιστοσελίδα της κλινικής υπήρχε βίντεο που παρουσίαζε και διαφήμιζε την ογκολογική μονάδα, μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως θάλαμο βιολογικής ασφάλειας για τον χειρισμό κυτταροστατικών φαρμάκων.

Χημειοθεραπείες χωρίς κακοήθεια, υπέρογκα ποσά και ξυλοδαρμοί

Το πιο σοκαριστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι σύμφωνα με αναφορές, υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία ακόμη και ασθενείς χωρίς κακοήθεια, με τα παραστατικά να στέλνονται στον ΕΟΠΥΥ για την καταβολή αποζημιώσεων. Αυτό σημαίνει ότι η κλινική φέρεται να αποκόμιζε παράνομα κέρδη από νοσηλείες που δεν ήταν ιατρικά αναγκαίες.

Μια γυναίκα καρκινοπαθής περιέγραψε ότι της ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για τον χρόνο, που αντιστοιχούσε σε τρεις έως τέσσερις συνεδρίες. Όπως είπε, το ποσό αφορούσε την αμοιβή του γιατρού, τα φάρμακα και το κρεβάτι. Τα φάρμακα, όμως, χορηγούνται δωρεάν από τον ΕΟΠΥΥ. Η ίδια ανέφερε ότι της ζητήθηκε να εξουσιοδοτήσει ένα άγνωστο σε εκείνη πρόσωπο να παραλαμβάνει τα φάρμακά της.

Άλλος συγγενής ασθενούς κατήγγειλε ότι έφερε τη μητέρα του, ηλικίας 92 ετών, στην κλινική για φυσικοθεραπεία και την παρέλαβε σε κώμα 20 ημέρες αργότερα. Το πόρισμα του νοσοκομείου έκανε λόγο για αφυδάτωση. «Δεν της έδωσαν νερό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μια άλλη συγγενής κατήγγειλε ότι είδε νοσηλευτές να ξυλοκοπούν ασθενείς. Γιος πρώην ασθενούς δήλωσε ότι το προσωπικό ήταν τόσο λίγο που αναγκαζόταν ο ίδιος να ταΐζει τη μητέρα του, ενώ έκανε λόγο και για λάθη στη χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής.

Στο διαδίκτυο, καταγγελίες συγγενών χαρακτηρίζουν την κλινική «εκτελεστήριο», ενώ άλλη καταγγέλλουσα ανέφερε ότι ο άνθρωπός της ήταν απεριποίητος και «λερωμένος με εμετούς» κατά τις επισκέψεις.

Η σφράγιση και το χρονικό περιθώριο των 15 ημερών

Μετά τα ευρήματα της ΕΑΔ, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προχώρησε στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της κλινικής. Η απόφαση επιδόθηκε από δύο δικαστικούς επιμελητές, οι οποίοι μετέβησαν στον χώρο. Ωστόσο, η διαδικασία δεν σήμαινε άμεση διακοπή της λειτουργίας, καθώς στην κλινική νοσηλεύονταν περίπου 300 ασθενείς, κυρίως ηλικιωμένοι και βαριά πάσχοντες, οι οποίοι δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν άμεσα. Γι’ αυτό τον λόγο δόθηκε περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών για την ασφαλή μεταφορά τους σε άλλες δομές.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, παραδέχθηκε τη δυσκολία της κατάστασης: «Εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μπλέξιμο. Δεν είναι μία απλή περίπτωση. Υπάρχουν 300 άνθρωποι, τους οποίους πρέπει να δούμε τι θα τους κάνουμε».

Η υπόθεση πήρε νέα διάσταση όταν αποκαλύφθηκε ότι μια δεύτερη ιδιωτική κλινική του ίδιου κλινικάρχη, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, είχε επίσης οδηγηθεί σε «λουκέτο» από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, περίπου μία εβδομάδα πριν από τη σφράγιση της κλινικής με τις παράνομες χημειοθεραπείες. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Κώστα Γιουτίκα, η απόφαση ελήφθη μετά τη διαπίστωση αναντιστοιχιών στον αριθμό των κλινών και στο προσωπικό.

Ο ίδιος κλινικάρχης φέρεται να διατηρεί και άλλες δομές, μεταξύ των οποίων μια ιδιωτική νευροψυχιατρική κλινική στη Λάρισα και μια ιδιωτική παθολογική κλινική στη Λαμία. Το 2024, ο ίδιος είχε απασχολήσει την επικαιρότητα με καταγγελίες για κατσαρίδες, μούχλα και φθορές σε κλινική του στην Κατερίνη, τις οποίες είχε χαρακτηρίσει ψευδείς.

Η εισαγγελική έρευνα: Έλεγχος και στους ελεγκτές

Η υπόθεση προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, ο οποίος παρήγγειλε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση. Ο εισαγγελέας ζήτησε να ληφθεί κατάθεση από τον εκπρόσωπο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τα ευρήματα του ελέγχου, αλλά και να καταθέσουν ανωμοτί ως ύποπτοι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον έκτακτο έλεγχο που είχε γίνει το 2025.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας δεν εντόπισαν το πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα κατά τους προηγούμενους ελέγχους. Ο εισαγγελέας ζήτησε επίσης να καταθέσει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας, για να αιτιολογήσει τη μη οριστική διακοπή της κλινικής, παρότι υπήρχε σχετική εισήγηση.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε ότι όλες οι καταγγελίες που φτάνουν στο υπουργείο διαβιβάζονται αμέσως στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. «Μια από αυτές ήταν και αυτή η καταγγελία. Στείλαμε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ξεκίνησε ο έλεγχος και κατέληξε σε αυτό το αποτέλεσμα», ανέφερε. Παράλληλα, τόνισε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη τη χώρα και εντείνονται με το Medwatch, το νέο σύστημα παρακολούθησης διαφημίσεων και πιθανών παραβάσεων στον χώρο της υγείας: «Έλεγχοι θα γίνουν σε όλους και παντού».

Το Medwatch, που ξεκίνησε πιλοτικά στην Αττική και επεκτάθηκε στη Θεσσαλονίκη, εντόπισε 468 «κόκκινες» περιπτώσεις με μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις, 231 περιπτώσεις δομών ύποπτων για παραβάσεις, και δεκάδες ιατρεία με ενδείξεις παράνομων πρακτικών.

Ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ

Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Θανάσης Ζαμάνης, δήλωσε ότι ξεκίνησε άμεσα έλεγχος για να διαπιστωθεί αν συνταγογραφούνταν σκευάσματα που δεν έπρεπε και αν έχει προκληθεί ζημιά. «Εμείς ενημερωθήκαμε την περασμένη εβδομάδα και από την επόμενη ημέρα ξεκίνησαν οι έλεγχοι», πρόσθεσε. Σύμφωνα με την ΕΑΔ, υπάρχουν ενδείξεις για υποβολή μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση νοσηλειών.

Η υπόθεση αυτή δεν αφορά μόνο μια μεμονωμένη κλινική. Αποκαλύπτει ένα σύστημα ελέγχου που άφησε επί χρόνια μια παράνομη ογκολογική μονάδα να λειτουργεί ανενόχλητη. Αποκαλύπτει ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπείες χωρίς να τις χρειάζονται, που πλήρωσαν υπέρογκα ποσά για δωρεάν φάρμακα, και που υπέστησαν κακομεταχείριση. Και αποκαλύπτει έναν κλινικάρχη με ιστορικό παραβάσεων, ο οποίος φέρεται να διατηρεί δίκτυο κλινικών σε πολλές πόλεις.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο τι συνέβη σε αυτή την κλινική. Είναι γιατί οι μηχανισμοί ελέγχου δεν το εντόπισαν νωρίτερα. Η Εισαγγελία διερευνά ακριβώς αυτό. Η απάντηση θα καθορίσει αν η υπόθεση θα κλείσει με την τιμωρία των υπευθύνων ή αν θα αποτελέσει την αρχή για μια ευρύτερη αναδιοργάνωση του συστήματος εποπτείας των ιδιωτικών κλινικών στη χώρα.