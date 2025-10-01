Παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς υπέγραψε, στα γραφεία της περιφέρειας, την πρόσκληση για τη χρηματοδότηση της αναβάθμισης και επέκτασης του εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης σε μονάδες υγείας της περιφέρειας, μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η πρόσκληση, ύψους 50 εκατ. ευρώ, απευθύνεται στην 1η και 2η Υγειονομική Περιφέρεια, καθώς και στα νοσοκομεία που έχουν έδρα στην Αττική και προβλέπει την προμήθεια νέου εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας -συνολικά 314 σύγχρονα εργαλεία σε 27 μονάδες υγείας στο λεκανοπέδιο- προκειμένου να καλυφθούν κρίσιμες ανάγκες.

Ο εξοπλισμός αφορά σε μαγνητικούς και αξονικούς τομογράφους, ψηφιακούς μαστογράφους, στεφανιογράφους, ρομποτικά συστήματα χειρουργικής, υπερηχοτομογράφους καρδιολογικής και γενικής χρήσης, οδοντιατρικό εξοπλισμό, συστήματα αυτοματοποιημένης χημειοθεραπείας, εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού φυσικοθεραπευτηρίων κά.

Στόχος είναι η ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας των δομών, η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε φροντίδα υψηλού επιπέδου.

Ο κατάλογος του επιλέξιμου εξοπλισμού προέκυψε μετά από διαβούλευση με τα νοσοκομεία και τις Υγειονομικές Περιφέρειες, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Αττική. Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων θα είναι άμεση, ενώ η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Ιανουαρίου 2026.

Η δράση χρηματοδοτείται από σχετικό άξονα του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027» (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε δηλώσεις του τόνισε μεταξύ άλλων: «Επέλεξα να βρίσκομαι αυτοπροσώπως σήμερα εδώ, στο γραφείο του περιφερειάρχη Αττικής και πολύ καλού φίλου, Νίκου Χαρδαλιά, για να δηλώσω τις θερμές ευχαριστίες μου στις υπηρεσίες της περιφέρειας. Τύχη αγαθή, η ζωή κάνει περίεργους κύκλους. Ήμουν υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όταν κατά την προηγούμενη θητεία μου εγκρίθηκαν τα χρήματα του ΕΣΠΑ για την Περιφέρεια Αττικής και το τομεακό κομμάτι της υγείας. Τότε δεν γνώριζα ότι αυτά τα χρήματα θα έπεφταν σε τόσο άξια χέρια και θα φτάναμε στη σημερινή, ιδιαίτερα χαρμόσυνη ημέρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το υπουργείο Υγείας έχει ολοκληρώσει και είναι στη διαδικασία συμβασιοποίησης μιας πολύ μεγάλης αγοράς τεχνολογικού εξοπλισμού μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα, μέσα στους επόμενους μήνες θα έχουμε πολλά καινούργια μηχανήματα στα νοσοκομεία μας. Ωστόσο, υπήρξαν αρκετά περισσότερα που δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ενημερώσαμε σχετικά τον περιφερειάρχη για αυτές τις πραγματικές ανάγκες μας -ανάγκες για ογκολογικούς ασθενείς, για μηχανήματα ακτινοθεραπευτικά, για τις μακρές αναμονές σε αξονικούς τομογράφους- που θα μπορούσαν επιβαρύνουν τη ζωή των ασθενών, αν δεν κάνουν τις εξετάσεις που απαιτούνται την ώρα που πρέπει. Καθώς και για τις ανάγκες που υπάρχουν και για άλλα μηχανήματα τεχνολογίας αιχμής, αφού, ας μην ξεχνάμε, ότι τα χρόνια της κρίσης ο τεχνολογικός εξοπλισμός του ΕΣΥ έμεινε πολύ πίσω. Και εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, δεν μιλάμε για κάτι που μπορεί να περιμένει. Δεν μιλάμε απλώς για ένα έργο που κάνει τη ζωή των ασθενών ευκολότερη, μιλάμε για έργα που κυριολεκτικά θα σώσουν ζωές. Η συνεργασία μας με την περιφέρεια ήταν υποδειγματική. Σήμερα είναι η έναρξη μιας διαδικασίας που έρχεται ως αποτέλεσμα πολλών μηνών συλλογικής δουλειάς, προς όφελος των Ελλήνων ασθενών. Κοινός μας στόχος να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας σε όλους τους συμπολίτες μας».

Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, χαρακτήρισε την ημέρα «ξεχωριστή για όλα τα νοσοκομειακά ιδρύματα και τις μονάδες υγείας της Αττικής» και αναφερόμενος στην υπογραφή της πρόσκλησης ευχαρίστησε το υπουργείο και τον υπουργό για την σύντομη «προτεραιοποίηση και καταγραφή» των αναγκών, προκειμένου να συνδράμει ουσιαστικά εθνική προσπάθεια αναβάθμισης του ΕΣΥ. Σχετικά με την υλοποίηση της δράσης ο κ. Χαρδαλιάς δήλωσε ότι είναι «αισιόδοξος ότι πολύ σύντομα, τα σύγχρονα αυτά εργαλεία θα βρίσκονται στη διάθεση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού μας, σε όλους αυτούς δηλαδή τους ανθρώπους που δίνουν καθημερινά τη μάχη σε κάθε μονάδα, σε κάθε γωνιά της Αττικής, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας».