Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Για πρώτη φορά, υπάρχουν στον κόσμο περισσότερα παιδιά που είναι παχύσαρκα παρά λιποβαρή, σύμφωνα με μεγάλη μελέτη της φιλανθρωπικής οργάνωσης Unicef, για παιδιά.

Περίπου ένα στα δέκα από αυτά ηλικίας μεταξύ πέντε και 19 ετών, περίπου 188 εκατομμύρια παιδιά και νέοι, πιστεύεται ότι επηρεάζονται τώρα από την παχυσαρκία.

Οι ερευνητές κατηγορούν για αυτό τη στροφή από τις παραδοσιακές δίαιτες σε εκείνες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, που είναι σχετικά φθηνά και πλούσια σε θερμίδες.

Η Unicef, προτρέπει τις κυβερνήσεις να προστατεύσουν τη διατροφή των παιδιών από ανθυγιεινά συστατικά και να σταματήσουν τη βιομηχανία υπερεπεξεργασμένων τροφίμων από το να παρεμβαίνει στις αποφάσεις πολιτικής.

Υπέρβαρα και υποσιτισμένα

Όταν οι ειδικοί στον τομέα της υγείας συνήθιζαν να αναφέρονται σε υποσιτισμένα παιδιά, αυτό συχνά ερμηνευόταν ότι ήταν λιποβαρή.

Όχι πια – αυτός ο όρος αναφέρεται πλέον και στον αντίκτυπο της παχυσαρκίας στην υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών.

Ακόμη και στις φτωχότερες χώρες, αυτό είναι πλέον μια πραγματική ανησυχία.

Τα παιδιά θεωρούνται υπέρβαρα όταν είναι σημαντικά πιο βαριά από ένα υγιές όριο για την ηλικία, το φύλο και το ύψος τους.

Η παχυσαρκία είναι μια σοβαρή μορφή αυξημένου βάρους και συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακές παθήσεις και ορισμένες μορφές καρκίνου, στη μετέπειτα ζωή.

Σε όλη την παιδική ηλικία, η καλή διατροφή, συμπεριλαμβανομένων άφθονων φρούτων, λαχανικών και πρωτεϊνών, παίζει ζωτικό ρόλο στην σωματική και γνωστική ανάπτυξη και την ψυχική υγεία.

Όμως πολλές παραδοσιακές δίαιτες αντικαθίστανται από εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα, συχνά πλούσια σε ζάχαρη, άμυλο, αλάτι, ανθυγιεινά λίπη και πρόσθετα.

Η εκτελεστική διευθύντρια της Unicef, Catherine Russel, λέει ότι οι προκλήσεις που θέτει η παχυσαρκία δεν πρέπει να υποτιμώνται.

Είπε ότι είναι «μια αυξανόμενη ανησυχία» που μπορεί να επηρεάσει την υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών.

Ενα στα δέκα είναι πλέον παχύσαρκα

Ο υποσιτισμός – που μπορεί να εκδηλωθεί ως απίσχναση και καθυστέρηση ανάπτυξης – παραμένει σημαντικό πρόβλημα στα παιδιά κάτω των πέντε ετών σε πολλές χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία της Unicef – μια μελέτη που βασίζεται σε δεδομένα από περισσότερες από 190 χώρες – διαπιστώνει ότι η αύξηση των λιποβαρών παιδιών ηλικίας 5-19 ετών έχει μειωθεί από το 2000, από σχεδόν 13% σε 9,2%.

Τα ποσοστά παχυσαρκίας έχουν αυξηθεί από 3% σε 9,4%, που σημαίνει ότι σχεδόν ένα στα 10 παιδιά είναι πλέον παχύσαρκα.

Ο αριθμός των υπέρβαρων παιδιών – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι παχύσαρκα – έχει επίσης αυξηθεί σε βαθμό που τώρα ένα στα πέντε παιδιά και έφηβοι σχολικής ηλικίας είναι υπέρβαρα.

Αυτό είναι περίπου 391 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο, εκτιμά η μελέτη.

Η παχυσαρκία υπερβαίνει πλέον την έλλειψη βάρους σε όλες τις περιοχές του κόσμου, εκτός από την υποσαχάρια Αφρική και τη Νότια Ασία.

Τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας μεταξύ των παιδιών και των νέων εντοπίζονται σε ορισμένες από τις πολιτείες των νησιών του Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένου του Νιούε (38%), των Νήσων Κουκ (37%) και του Ναούρου (33%).

Πολλές χώρες υψηλού εισοδήματος αντιμετωπίζουν επίσης σοβαρό πρόβλημα παχυσαρκίας. Μεταξύ των νέων 5-19 ετών, το 27% είναι παχύσαρκοι στη Χιλή, το 21% στις Ηνωμένες Πολιτείες και το 21% στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Catherine Russell της Unicef λέει:

«Σε πολλές χώρες βλέπουμε το διπλό αποτέλεσμα του υποσιτισμού – την παρουσία καθυστέρησης ανάπτυξης και παχυσαρκίας.

Αυτό απαιτεί στοχευμένες παρεμβάσεις. Θρεπτικά και προσιτά τρόφιμα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε κάθε παιδί για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και εξέλιξη του.

Χρειαζόμαστε επειγόντως πολιτικές που να υποστηρίζουν τους γονείς και αυτούς που φροντίζουν παιδιά, ώστε να έχουν πρόσβαση σε θρεπτικά και υγιεινά τρόφιμα για τα παιδιά τους».

Κάλεσμα για δράση

Η Unicef προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις στην υγεία και το οικονομικό κόστος από την αδράνεια είναι δυνητικά τεράστιες.

Η έκθεση εκτιμά ότι μέχρι το 2035, ο παγκόσμιος οικονομικός αντίκτυπος του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας αναμένεται να ξεπεράσει τα 4 τρις δολάρια ΗΠΑ ετησίως.

Προτρέπει τις κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση, συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης και του τρόπου προώθησης των τροφίμων.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει νομικά μέτρα για την προστασία της διατροφής των παιδιών, αφαίρεση των υπερεπεξεργασμένων τροφιμων από τα σχολικά κυλικεία, επιβολή φόρων σε ανθυγιεινά τρόφιμα και ποτά και ενθάρρυνση των παραγωγών τροφίμων να κάνουν αλλαγές στα προϊόντα τους – γνωστές ως επανασύνθεση – για να περιορίσουν τα ανθυγιεινά συστατικά και τα επιβλαβή υποκατάστατα.

Η έκθεση ζητά επίσης να προστατεύεται η χάραξη πολιτικής από παρεμβάσεις της βιομηχανίας υπερεπεξεργασμένων τροφίμων.

Οι παραγωγοί αυτών των τροφίμων και ποτών θα πρέπει να απαγορευτούν από τη συμμετοχή τους στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής και οποιαδήποτε πολιτική πίεση του κλάδου θα πρέπει να αναφέρεται επίσημα.

Πηγή: BBC News