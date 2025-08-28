Με την φράση «Αρκετά πια», υπέβαλε χθες την παραίτησή του από διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ανοσοποίησης και Αναπνευστικών Παθήσεων του CDC , ο ελληνικής καταγωγής επιστήμονας Δημήτριος Δασκαλάκης.

Ο ομογενής, που είναι και ακτιβιστής της LGBTQ κοινότητας, στην επιστολή παραίτησής του καταγγέλλει πίεση της νέας αμερικανικής κυβέρνησης για την κατάρτιση «πολιτικών που δεν αντανακλούν την επιστημονική πραγματικότητα».

«Δεν είμαι σε θέση να υπηρετήσω σε ένα περιβάλλον που αντιμετωπίζει το CDC ως εργαλείο παραγωγής πολιτικών και υλικών που δεν αντικατοπτρίζουν την επιστημονική πραγματικότητα και έχουν σχεδιαστεί για να βλάψουν παρά να βελτιώσουν την δημόσια υγεία», έγραψε, χαρακτηρίζοντας το CDC του Τραμπ «πολιτικό όπλο, όχι επιστημονικό θεσμό».

Ποιος είναι ο Δημήτρης Δασκαλάκης

Ο παραιτηθείς επιστήμονας είναι γιατρός, λοιμωξιολόγος, ερευνητής, ακτιβιστής και εμβληματική φιγούρα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στην Αμερική. Ο Δημήτρης Δασκαλάκης είχε διοριστεί το 2022 από τον τότε Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ως Αναπληρωτής Συντονιστής του Λευκού Οίκου και για τον χειρισμό της ευλογιάς των πιθήκων.

Πριν από αυτήν την τιμητική θέση, ο ομογενής επιστήμονας με καταγωγή από την Ευρυτανία, είχε συμβάλλει σημαντικά στον πόλεμο κατά του AIDS. Οι θέσεις του και κυρίως η στάση ζωής του συχνά θεωρούνται αντισυμβατικές και ο ίδιος απολαμβάνει να προκαλεί τους συντηρητικούς Αμερικανούς με προκλητικές φωτογραφήσεις, που κατά καιρούς δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως χαρακτηριστικά λένε συνάδελφοί του στη Νέα Υόρκη, το αποτύπωμά του στον αγώνα κατά του AIDS είναι βαθύ και ανεξίτηλο. Για την ακρίβεια, ο Δημήτρης Δασκαλάκης πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι το ποσοστό του AIDS στη Νέα Υόρκη τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί εντυπωσιακά. Εκείνος υιοθέτησε την περίφημη πλέον στρατηγική για την «ουδέτερη περίθαλψη». Το να είναι δηλαδή σχεδόν πανομοιότυπη η φροντίδα στη θεραπεία κάποιου οροθετικού ατόμου με την προληπτική θεραπεία κάποιου οροαρνητικού που θέλει να προστατευτεί.

«Είναι κάπως παράλογο να υπάρχουν δύο πόρτες, μία για τους οροθετικούς και μία για τους οροαρνητικούς, όταν δουλεύουμε πάνω στο ίδιο πράγμα, τον HIV», έχει σχολιάσει χαρακτηριστικά. Σημαντική στιγμή στην καριέρα του είναι η δημιουργία του φαρμάκου PrEP.

Ο ομοφυλόφιλος γιατρός με την αντισυμβατική εμφάνιση και τα πολλά τατουάζ είναι γνωστός για την ακτιβιστική του δράση και έχει λειτουργήσει ως δημόσιος συνήγορος για άτομα που πάσχουν ή κινδυνεύουν από σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις.

Δίνει συχνά συνεντεύξεις, διοργανώνει εράνους, ντύνεται με ντραγκ ρούχα για να χορηγήσει εμβόλια μηνιγγίτιδας και συμμετέχει σε κρατικές ανακοινώσεις για τη δημόσια υγεία σχετικά με τη σημασία της θεραπείας και της πρόληψης για την καταπολέμηση του στίγματος του HIV.

Με πληροφορίες από Axios.com