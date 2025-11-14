Επιμέλεια Δημήτρης Κουμουρτζής

Σε ένα φωτεινό και ιδιαίτερα ευχάριστο περιβάλλον μπορούν πλέον να πραγματοποιούν τις εξετάσεις και τις θεραπείες τους οι μικροί ασθενείς του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ».

Το πρωτοποριακό σύστημα φωτισμού CoeLux, που εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας στο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Νοσοκομείου και εγκαινιάστηκε στις 30 Οκτωβρίου από τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνη Γεωργιάδη, αναδημιουργεί το φυσικό φως και μεταμορφώνει τους κλειστούς και υπόγειους χώρους του συγκεκριμένου Τμήματος σε ένα φιλικό, οικείο, ζεστό περιβάλλον, που συμβάλλει στην προαγωγή της υγείας τους.

Στόχος της αγοράς και εγκατάστασης του συστήματος, που έγινε με δωρεά ναυτιλιακών εταιρειών, ήταν τα παιδιά που περνούν ώρες ή ακόμα και ημέρες στους χώρους του να ξεπερνούν ευκολότερα την αγωνία και τον φόβο τους, κρατώντας ζωντανό ένα κομμάτι της κανονικότητας και της αθωότητας που τους κλέβει η ασθένειά τους.

Το φως είναι πια η κινητήριος δύναμη για τη βελτίωση της ψυχολογικής ευεξίας τους, η οποία έχει αποδεδειγμένα ευεργετική επίδραση στη θεραπευτική πορεία των ασθενών με καρκίνο.

Η αναπαραγωγή του φυσικού ηλιακού φωτός γίνεται μέσω LED υψηλής απόδοσης, ενός εξελιγμένου συστήματος οπτικής που δημιουργεί τη ψευδαίσθηση του ουρανού και του ήλιου σε άπειρη απόσταση και της νανοτεχνολογίας Sky Diffuser, η οποία αναπαράγει το φαινόμενο Rayleigh Scattering που στη φύση “χρωματίζει” γαλάζιο τον ουρανό, ροζ την αυγή και πορτοκαλί το ηλιοβασίλεμα.

Η έξυπνη τεχνολογία του συστήματος μπορεί να φωτίζει τους χώρους με τη διακύμανση της έντασης και του χρώματος του φυσικού φωτός, ώστε ο οργανισμός να διατηρεί τον κιρκαδικό ρυθμό του, χωρίς να διαταράσσεται ο κύκλος ύπνου-εγρήγορσης, η έκκριση ορμονών, η θερμοκρασία του σώματος ή ο μεταβολισμός.

Η τοποθέτηση του συστήματος CoeLux στα νοσοκομεία βοηθά στην ανάρρωση των ασθενών, αλλά τα οφέλη του δεν περιορίζονται στους χώρους υγείας. Μπορεί να εφαρμοστεί σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους και να αυξήσει την ευεξία, την ευχάριστη διάθεση, την παραγωγικότητα, αλλά και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Το CoeLux φωτίζει όχι μόνο χώρους αλλά και τις ψυχές και τις ζωές των ανθρώπων.