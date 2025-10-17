Γράφει ο Δρ. Αριστοτέλης Πάνος, Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Κλινικής Ενδοσκοπικής Καρδιοχειρουργικής και Αορτής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Η Καρδιοχειρουργική έχει εξελιχθεί θεαματικά τις τελευταίες δεκαετίες, ακολουθώντας την πρόοδο της τεχνολογίας και την ανάγκη για λιγότερο τραυματικές επεμβάσεις. Μία από τις πιο καινοτόμες μεθόδους που έχει αναπτυχθεί είναι η Ενδοσκοπική Καρδιοχειρουργική.

Πρόκειται για μία τεχνική που επιτρέπει την εκτέλεση σύνθετων χειρουργικών πράξεων στην καρδιά, χωρίς την ανάγκη της κλασικής διάνοιξης του στέρνου, αλλά μέσω μικρών τομών, με τη βοήθεια ειδικών εργαλείων και ενδοσκοπικής κάμερας υψηλής ευκρίνειας. Έτσι, συνδυάζει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών μεθόδων με σημαντικά πλεονεκτήματα για τον ασθενή.

Πώς εφαρμόζεται;

Η ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική πραγματοποιείται μέσω μικρών οπών ανάμεσα από τα πλευρά του θώρακα, χωρίς τη διάνοιξη του στέρνου. Μέσα από αυτές τις τομές εισάγονται ειδικά χειρουργικά εργαλεία και μια ενδοσκοπική κάμερα υψηλής ευκρίνειας, η οποία προσφέρει στον χειρουργό μεγενθυμένη εικόνα της περιοχής στην οποία επεμβαίνει, ελαχιστοποιώντας την επιβάρυνση του οργανισμού και αποφεύγοντας τη μέση στερνοτομή.

Με τον τρόπο αυτό μειώνεται σημαντικά η επιβάρυνση του οργανισμού, περιορίζεται ο κίνδυνος λοίμωξης, ελαχιστοποιείται η ανάγκη για μεταγγίσεις αίματος και ο μετεγχειρητικός πόνος είναι σαφώς μικρότερος. Παράλληλα, η ανάρρωση είναι ταχύτερη και το αισθητικό αποτέλεσμα ιδιαίτερα ικανοποιητικό, καθώς οι τομές είναι πολύ μικρές, μάλιστα στις γυναίκες γίνονται κάτω από το στήθος και παραμένουν ουσιαστικά αόρατες.

Η ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική, όταν εφαρμόζεται από εξειδικευμένους χειρουργούς, επιτρέπει τη δυνατότητα επιδιόρθωσης και διατήρησης της μιτροειδούς και της τριγλώχινας βαλβίδας, εξασφαλίζοντας φυσιολογική λειτουργία, χωρίς την ανάγκη αντικατάστασής τους με τεχνητή προσθετική βαλβίδα. Επιπλέον, μπορεί να εφαρμοστεί για την αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας, τη σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας, την αφαίρεση μυξώματος, ακόμη και για παρεμβάσεις στη στεφανιαία νόσο, αποφεύγοντας τη διάνοιξη του στέρνου.

Η πορεία της Ενδοσκοπικής Καρδιοχειρουργικής στην Ελλάδα



Η ενδοσκοπική και ρομποτική καρδιοχειρουργική έκανε τα πρώτα της βήματα στη χώρα μας πριν από 17 χρόνια, με πρωτοπόρο τον θεμελιωτή της στην Ελλάδα και την Ελβετία, Αν. Καθηγητή Δρ. Αριστοτέλη Πάνο, Διευθυντή της Κλινικής Ενδοσκοπικής Καρδιοχειρουργικής και Αορτής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Τον Φεβρουάριο του 2008, ο Δρ. Πάνος πραγματοποίησε την πρώτη ενδοσκοπική επέμβαση στην Ελλάδα, ανοίγοντας τον δρόμο για τις πρώτες ρομποτικές επιδιορθώσεις βαλβίδων και επεμβάσεις bypass. Ήταν η απαρχή μιας πορείας καινοτομίας που καθιέρωσε τη χώρα μας διεθνώς στον τομέα αυτό. Το 2016, η συσσωρευμένη εμπειρία οδήγησε στη δημιουργία του Διεθνούς Ινστιτούτου Ενδοσκοπικής και Ρομποτικής Καρδιοχειρουργικής, με στόχο την εκπαίδευση ευρωπαίων χειρουργών και την περαιτέρω διάδοση αυτών των τεχνικών. Σήμερα, ομάδες από όλη την Ευρώπη εκπαιδεύονται τακτικά στην Ελλάδα και υποστηρίζονται στα πρώτα τους βήματα στις χώρες τους, διασφαλίζοντας την ασφαλή εφαρμογή των επεμβάσεων.

Πρώτο Συνέδριο Ενδοσκοπικής και Ρομποτικής Καρδιοχειρουργικής στην Ελλάδα

Η Κλινική Ενδοσκοπικής Καρδιοχειρουργικής και Χειρουργικής Αορτής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, διοργανώνει το Πρώτο Συνέδριο Ενδοσκοπικής και Ρομποτικής Καρδιοχειρουργικής στη χώρα μας.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Νοεμβρίου 2025, στον Πύργο Βιβλίων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, και θα αποτελέσει μια κατεξοχήν ελληνική επιστημονική συνάντηση, με τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων καρδιοχειρουργών που δραστηριοποιούνται ενεργά στον τομέα αυτό.

Από τη διεθνή κοινότητα θα παρευρεθούν και μας τιμήσουν με την παρουσία τους δύο πρωτεργάτες της Ενδοσκοπικής Καρδιοχειρουργικής, ο Καθηγητής Olivier Jegaden και ο Δρ. Patrick Perier, καθώς και ο ταλαντούχος εκπρόσωπος της νεότερης γενιάς, Δρ. Nia Sardari.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να γνωρίσει το ευρύτερο κοινό, ιατρικό και μη, τις πιο σύγχρονες τεχνικές, να ενισχύσει την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ συναδέλφων και να παρακινήσει περισσότερους καρδιοχειρουργούς να τις υιοθετήσουν στην πράξη. Θα παρουσιαστούν αποτελέσματα, θα συζητηθούν προκλήσεις και θα τεθούν κοινοί στόχοι προς όφελος των ασθενών μας.

Η ομάδα της Κλινικής Ενδοσκοπικής Καρδιοχειρουργικής και Χειρουργικής Αορτής, εφαρμόζοντας αρχές αεροναυπηγικής με συνεχείς ελέγχους ασφαλείας σε κάθε στάδιο του χειρουργείου, έχει αναπτύξει πρωτόκολλο ακριβείας στη χειρουργική πράξη και τη μετεγχειρητική φροντίδα. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, με ταχεία αποσωλήνωση (fast track), γρήγορη ανάρρωση και βέλτιστη υποστήριξη μετά την επέμβαση.

