Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μελέτης Σήψης (ΕΙΜΣ) συμμετέχει ενεργά στην Παγκόσμια Ημέρα Σήψης (World Sepsis Day), που τιμάται κάθε χρόνο στις 13 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία του Global Sepsis Alliance. Στόχος είναι η ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών Υγείας για μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της Ιατρικής.

Η σήψη προκαλείται όταν ο οργανισμός αντιδρά υπερβολικά σε μία λοίμωξη, με αποτέλεσμα πολυοργανική ανεπάρκεια και, εάν δεν υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση, θάνατο. Πιο συγκεκριμένα, η σήψη είναι μία ακραία μορφή λοίμωξης κατά την οποία τα μικρόβια τροποποιούν την απάντηση του ανοσιακού μηχανισμού του ασθενούς με τέτοιο τρόπο ώστε τελικά αυτή η απάντηση να στρέφεται εναντίον του και να καταστρέφει τα όργανα ή να τον οδηγεί στο θάνατο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Global Sepsis Alliance (GSA), κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 50 εκατομμύρια περιστατικά σήψης παγκοσμίως. Περισσότεροι από 11 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν, δηλαδή 1 θάνατος κάθε 2,8 δευτερόλεπτα. Η σήψη είναι η πρώτη αιτία θανάτου από λοίμωξη, ξεπερνώντας συνολικά τον καρκίνο του μαστού, του παχέος εντέρου και τον HIV/AIDS. Σχεδόν το 50% των περιστατικών αφορά παιδιά και νεογνά.

Η σήψη αποτελεί και στη χώρα μας σημαντικό πρόβλημα Δημόσιας Υγείας. Το ΕΙΜΣ, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, προωθεί την έρευνα, την εκπαίδευση και την κλινική πρακτική με στόχο τη μείωση της θνητότητας και την καλύτερη φροντίδα των ασθενών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη παγκοσμίως μελέτη προσωποποιημένης θεραπείας έχει ξεκινήσει από την Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Σήψης σε 12 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στην Ελλάδα μετά από έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας και από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Μελέτης της Σήψης, αλλά και Πρόεδρος του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Οργανισμού (European Sepsis Alliance), Ευάγγελος Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης τονίζει ότι «Η σήψη παραμένει μια σιωπηλή πανδημία που κοστίζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο. Στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι υπαρκτό και σοβαρό· η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η σωστή ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας μπορούν να σώσουν χιλιάδες ζωές. Το μήνυμά μας είναι σαφές: η σήψη μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί, και το ΕΙΜΣ θα συνεχίσει να εργάζεται συστηματικά, σε συνεργασία με την Πολιτεία και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, ώστε να μειωθεί δραστικά η θνητότητα».

Η σήψη παραμένει μια σιωπηλή πανδημία που κοστίζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο. Στην Ελλάδα, με περίπου 120.000 περιστατικά ετησίως και θνητότητα που σε πολλές περιπτώσεις φτάνει έως το 50-60%, το πρόβλημα είναι υπαρκτό και σοβαρό. Το ποσοστό των ασθενών με σήψη που πεθαίνουν στη χώρα μας κυμαίνεται περίπου στο 35-50%, με κάποιες βαριές περιπτώσεις και σε μονάδες εντατικής θεραπείας να φτάνουν μέχρι 60% ενώ ο επιπολασμός των νοσοκομειακών λοιμώξεων και η υψηλή χρήση αντιβιοτικών, ειδικά πολυανθεκτικών στελεχών, επιδεινώνουν τα αποτελέσματα.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μελέτης Σήψης καλεί την Πολιτεία, τους φορείς υγείας, τους επαγγελματίες και το κοινό να συνεργαστούν για την ενημέρωση του πληθυσμού για τα σημάδια και τα συμπτώματα της σήψης (πυρετός, δύσπνοια, ταχυκαρδία, σύγχυση και πτώση πίεσης), ενίσχυση των πολιτικών πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης στα νοσοκομεία, επένδυση στην έρευνα και στις κλινικές πρακτικές που μειώνουν τη θνητότητα.

Πηγή: iatronet.gr