Γράφει ο

Δημήτρης Τσιαχρής

Καρδιολόγος – Επεμβατικός Ηλεκτροφυσιολόγος,

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας

Επιστημονικά Υπεύθυνος Εργαστηρίου Βηματοδότησης και Ηλεκτροφυσιολογίας

του Πρότυπου Κέντρου Καρδιάς και Αγγείων «Athens Heart Center», Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Στην καθημερινή κλινική πράξη, η εικόνα ενός ασθενούς που προσέρχεται στο ιατρείο κρατώντας το κινητό του τηλέφωνο, προκειμένου να επιδείξει καταγεγραμμένα δεδομένα υγείας, δεν αποτελεί πλέον εξαίρεση αλλά συχνό φαινόμενο.

Σήμερα, τα smartwatches εξελίσσονται σε ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο πρόληψης και παρακολούθησης, καθώς παρέχουν τη δυνατότητα συνεχούς καταγραφής βασικών βιομετρικών παραμέτρων και συμβάλλουν ουσιαστικά στην έγκαιρη ανίχνευση πιθανών καρδιακών διαταραχών.

Μια Παγκόσμια τάση με ιατρική τεκμηρίωση

Η τεχνολογία των φορητών συσκευών (wearables) παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια εντυπωσιακή ανάπτυξη, με ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού να ενσωματώνει τα smartwatches στην καθημερινότητά του. Διεθνή επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι περίπου 3 στους 10 διαθέτουν πλέον μία τέτοια συσκευή, ενώ η πλειονότητα των χρηστών, σε ποσοστά που προσεγγίζουν το 80%, την αξιοποιεί στοχευμένα για την παρακολούθηση παραμέτρων υγείας.

Η αρχική φιλοσοφία ανάπτυξης των συσκευών αυτών βασίστηκε στην ιδέα ότι η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο πρόληψης σοβαρών καρδιαγγειακών συμβαμάτων, όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου και το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Σήμερα, η προσέγγιση αυτή δεν αποτελεί θεωρητικό σενάριο, αλλά αντικείμενο μεγάλων διεθνών κλινικών μελετών, οι οποίες διερευνούν και τεκμηριώνουν τον ρόλο των wearables στην έγκαιρη ανίχνευση παθολογικών καταστάσεων και στην έγκαιρη ιατρική παρέμβαση.

Η Αξιοπιστία των μετρήσεων: ευαισθησία & ειδικότητα

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που τίθενται αφορά το κατά πόσο οι μετρήσεις ενός smartwatch μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες. Η αξιολόγηση αυτή στηρίζεται σε δύο θεμελιώδεις έννοιες της ιατρικής στατιστικής: την ευαισθησία και την ειδικότητα, όρους που έγιναν ευρύτερα γνωστοί κατά την περίοδο της πανδημίας.

Ευαισθησία (94%–98%): Εκφράζει την ικανότητα της συσκευής να ανιχνεύει σωστά ένα υπαρκτό παθολογικό εύρημα, δηλαδή να εντοπίζει σωστά την και να «μην χάνει» ένα πραγματικό πρόβλημα, όπως μια αρρυθμία. Ειδικότητα (>90%): Αφορά την ικανότητα αποφυγής ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων, δηλαδή να μην ειδοποιεί για ένα πρόβλημα που δεν υπάρχει, περιορίζοντας τους αδικαιολόγητους «συναγερμούς» (false alarms) που ενδέχεται να προκαλέσουν άσκοπη ανησυχία

Σε διεθνές επίπεδο, η αξιοπιστία των μετρήσεων βασίζεται κυρίως στους αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης που ενσωματώνουν οι συσκευές. Ωστόσο, στην ελληνική κλινική πρακτική παρατηρείται ένα επιπλέον πλεονέκτημα: οι χρήστες δεν περιορίζονται στην αυτόματη ερμηνεία της συσκευής, αλλά διαβιβάζουν τα καταγεγραμμένα δεδομένα, όπως το ηλεκτροκαρδιογράφημα, στον θεράποντα ιατρό τους για αξιολόγηση και τελική κλινική επιβεβαίωση.

Η συνδυαστική αυτή προσέγγιση, όπου η τεχνολογία λειτουργεί υποστηρικτικά και όχι αυτόνομα, ενισχύει σημαντικά την ακρίβεια και την κλινική αξιοπιστία των ευρημάτων.

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία;

Τα σύγχρονα smartwatches αξιοποιούν δύο βασικές τεχνολογίες για την καταγραφή της καρδιακής λειτουργίας:

1. Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG) μίας απαγωγής

Για την καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος απαιτείται η δημιουργία ενός κλειστού ηλεκτρικού κυκλώματος. Όταν ο χρήστης ακουμπήσει το δάχτυλο του αντίθετου χεριού στο ειδικό σημείο της συσκευής, το κύκλωμα ολοκληρώνεται και καταγράφεται η ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς.

Σε αντίθεση με το κλασικό νοσοκομειακό ηλεκτροκαρδιογράφημα των 12 απαγωγών, το smartwatch καταγράφει μία απαγωγή. Παρότι πρόκειται για πιο περιορισμένη καταγραφή, μπορεί να αναδείξει σημαντικές διαταραχές του ρυθμού, όπως η κολπική μαρμαρυγή. Σε περιπτώσεις όπου η καταγραφή στον καρπό δεν είναι επαρκώς καθαρή και ευκρινής, η επανατοποθέτηση της συσκευής ψηλότερα στον καρπό ή σπάνια και στον αστράγαλο ενδέχεται να βελτιώσει την ποιότητα του σήματος, διευκολύνοντας την ιατρική αξιολόγηση.

2. Φωτοπληθυσμογραφία (PPG – το «πράσινο φως»)

Ο αισθητήρας στο πίσω μέρος της συσκευής εκπέμπει πράσινο φως, το οποίο διαπερνά το δέρμα και ανιχνεύει τις μεταβολές στη ροή του αίματος στα τριχοειδή αγγεία. Η τεχνολογία αυτή, γνωστή ως φωτοπληθυσμογραφία, επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση:

της συχνότητας και της κανονικότητας των καρδιακών παλμών,

του φορτίου αρρυθμιών (όπως επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής),

δεικτών που σχετίζονται με αυξημένο στρες ή διαταραχές της ποιότητας του ύπνου.

Τηλεϊατρική και απομακρυσμένες περιοχές

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των smartwatches είναι η συμβολή τους στην τηλεϊατρική και στην παρακολούθηση ασθενών που διαμένουν σε νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές. Η δυνατότητα αποστολής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο επιτρέπει την έγκαιρη αξιολόγηση συμπτωμάτων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μειώνει την ανάγκη για τοποθέτηση Holter ρυθμού, καθώς η συσκευή παρέχει συνεχή καταγραφή σε 24ωρη βάση.

Οι Περιορισμοί της Τεχνολογίας

Παρά την πρόοδο, υπάρχουν σαφή όρια στη χρήση των wearables:

Αρτηριακή πίεση: Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης μέσω smartwatch δεν μπορεί προς το παρόν να αντικαταστήσει την αξιοπιστία του συμβατικού πιεσόμετρου με περιχειρίδα. Για τη σωστή διάγνωση και ρύθμιση της υπέρτασης, η κλασική μέθοδος παραμένει η ενδεδειγμένη.

Ψυχολογική επιβάρυνση: Η συνεχής παρακολούθηση και η υπερβολική ενασχόληση με τις μετρήσεις ενδέχεται να προκαλέσουν άγχος σε ορισμένους χρήστες. Η τεχνολογία οφείλει να λειτουργεί υποστηρικτικά και διακριτικά, ειδοποιώντας μόνο όταν υπάρχει ουσιαστική ένδειξη που απαιτεί ιατρική αξιολόγηση.

Συμπερασματικά, το smartwatch αποτελεί ένα πολύτιμο συμπληρωματικό εργαλείο στην καρδιολογική παρακολούθηση. Δεν υποκαθιστά την ιατρική πράξη ούτε λειτουργεί ως αυτόνομος «διαγνώστης». Η ορθολογική αξιοποίησή του, σε συνδυασμό με την κλινική εκτίμηση του θεράποντος ιατρού, είναι αυτή που μεγιστοποιεί το όφελος για τον ασθενή και ενισχύει την πρόληψη.

