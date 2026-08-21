Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών (20/08), ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) μας προειδοποιεί ότι καταγράφεται πάρα πολύ έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης 2026, σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ο αριθμός των κρουσμάτων έχει ξεπεράσει κατά πολύ τους αντίστοιχους αριθμούς προηγούμενων ετών, με 157 ανθρώπους να έχουν μολυνθεί από την αρχή του τρέχοντος έτους.

Αυξημένα κρούσματα της λοίμωξης έχουν καταγραφεί, μέχρι στιγμής, στις εξής περιφέρειες:

Αττικής,

Θεσσαλίας,

Κεντρικής Μακεδονίας,

Πελοποννήσου,

Στερεάς Ελλάδας.

Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Αττικής, τουλάχιστον 54 πολίτες έχουν μολυνθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των κρουσμάτων κορυφώνεται συνήθως από τα μέσα Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτος, αναμένεται τις ερχόμενες εβδομάδες ακόμη μεγαλύτερη αύξηση κρουσμάτων.

«Προφυλαχθείτε από τα κουνούπια»

Ο ΕΟΔΥ υπογραμμίζει εκ νέου την ανάγκη να προστατεύουμε από τα μολυσμένα κουνούπια με ιδιαίτερη συνέπεια.

Οι συμβουλές προστασίας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώματος και χώρου (σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης), σήτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά / ανεμιστήρες, κατάλληλα (μακριά) ρούχα.

Μην αφήνετε πουθενά στάσιμα νερά. Ελέγχετε τακτικά και προσεκτικά αυλές, κήπους, βεράντες, ταράτσες, μπαλκόνια, χωράφια και οικόπεδα για ύπαρξη εστιών στάσιμων νερών και εξαλείψτε τις εστίες αυτές.

Όλα τα αντικείμενα που μαζεύουν νερό: αναποδογυρίστε τα ή καλύψτε τα ή ανανεώνετε το νερό τους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Καλύψτε με σήτα τους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων.

Περισσότερες πληροφορίες για τα ενδεδειγμένα ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ.

Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας κινδυνεύουν περισσότερο

Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και άτομα με ανοσοκαταστολή/ χρόνια υποκείμενα νοσήματα κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά και ως εκ τούτου πρέπει να προφυλάσσονται από τα κουνούπια με απόλυτη συνέπεια.

Μέσα σε μια εβδομάδα 47 νέα κρούσματα στη χώρα

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα εγχώρια κρούσματα της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Συνολικά, κατά την περίοδο 2026, έως τις 19 Αυγούστου, έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ηλικίας άνω των 65 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων: 82 έτη, εύρος: 66 – 91 έτη).

Από την αρχή της περιόδου 2026, μέχρι τις 19 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 157 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 116 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 41 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Τα περισσότερα κρούσματα εξακολουθούν να καταγράφονται περισσότερο στην ανατολική Αττική, αλλά η λοίμωξη είναι παρούσα στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας.