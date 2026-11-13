Eπιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Διαβήτη, Μεταβολικού Συνδρόμου και Παχυσαρκίας (ESoDiMeSO), συμπληρώνοντας 12 χρόνια ζωής και μένοντας πιστή στο όραμα και την αποστολή της για το παγκόσμιο επιδημιολογικό τρίπτυχο της παχυσαρκίας, του διαβήτη και του μεταβολικού συνδρόμου, οργανώνει το καθιερωμένο Συνέδριό της το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Νοεμβρίου 2026, στο Ζάππειο Μέγαρο, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και με ελεύθερη είσοδο για όλους τους συμμετέχοντες.

Η «Ζούγκλα» θα είναι εκεί και θα καλύψει ζωντανά το 12ο Συνέδριο και τις ομιλίες που θα πραγματοποιηθούν, μεταδίδοντας όλες τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις.

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να δείτε το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου:

Τι αναφέρει ο γνωστός παθολόγος Σωτήρης Αδαμίδης για το 12ο Συνέδριο:

«Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεργάτες & φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο 12ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαβήτη, Μεταβολικού Συνδρόμου και Παχυσαρκίας (ESoDiMeSO), η οποία πιστή στο όραμα και την αποστολή της για το παγκόσμιο επιδημιολογικό τρίπτυχο της παχυσαρκίας, του διαβήτη και του μεταβολικού συνδρόμου, διοργανώνει το καθιερωμένο, ετήσιο συνέδριό της στις 14-15 Νοεμβρίου 2026, στην Αίγλη Ζαππείου, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Η πορεία των τελευταίων ετών απέδειξε και συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η παχυσαρκία, ο διαβήτης και το μεταβολικό σύνδρομο αποτελούν μείζονες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία, αλλά και πεδίο εντυπωσιακών επιστημονικών εξελίξεων. Όταν η Πολιτεία, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αγωνιά για την εξεύρεση πόρων, την έρευνα και καινοτομία αλλά και τις επενδύσεις στον τομέα της υγείας και δημιουργεί εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, η ESoDiMeSO ενημερώνει επιστήμονες και πολίτες, ενθαρρύνει την έρευνα και δημιουργεί επιστημονικούς και επαγγελματικούς δεσμούς μεταξύ των ειδικών, βελτιώνοντας τις πρακτικές αντιμετώπισης και θεραπείας.

Στόχος μας είναι το συνέδριο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για όλους τους επαγγελματίες υγείας που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό. Το φετινό πρόγραμμα αποσκοπεί στο να καλύψει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα του διαβήτη, της παχυσαρκίας και του μεταβολικού συνδρόμου, συνδυάζοντας θεωρητική γνώση με πρακτική εμπειρία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για σύγχρονες προσεγγίσεις και να ανταλλάξουν ιδέες και πρακτικές που ενισχύουν την επιστημονική και κλινική τους δραστηριότητα.

Η Αίγλη Ζαππείου θα φιλοξενήσει την επιστημονική μας κοινότητα, δημιουργώντας το ιδανικό περιβάλλον για ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων και εμπειριών. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παρουσιαστούν σημαντικές επιστημονικές εξελίξεις και νέες προσεγγίσεις που ενισχύουν τη σύγχρονη ιατρική πρακτική.

Η ESoDiMeSO παραμένει αφοσιωμένη στην αποστολή της: τη συνεύρεση ιατρών, φαρμακοποιών, διαιτολόγων, καθηγητών φυσικής αγωγής, νοσηλευτών και φοιτητών, με σκοπό την προώθηση της γνώσης, της συνεργασίας και της επιστημονικής εξειδίκευσης.

Σας προσκαλούμε όλους σε ένα διαδραστικό συνέδριο που φιλοδοξεί να αποτελέσει όχι μόνο άλλη μια επιστημονική εκδήλωση αλλά ένα γεγονός εκπαίδευσης και ενημέρωσης, αλλά και μια γόνιμη ευκαιρία δικτύωσης και προβολής νέων τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των ασθενών μας.

Με εκτίμηση

Σωτήρης Αδαμίδης

Πρόεδρος ESoDiMeSO / Δ/ντής Α’ Παθολογικής Κλινικής Ιατρικού Αθηνών

Βίντεο με τη λίστα ομιλητών του 12ου Συνεδρίου:

Βίντεο με τα πιο σημαντικά θέματα (Hot Topics) του 12ου Συνεδρίου:

Διαβάστε τι είχε συμβεί στο 11ο Συνέδριο της EsoDiMeSO:

Διαβάστε τι είχε πει ο διακεκριμένος παθολόγος Σωτήρης Αδαμίδης αναφορικά με τις εξελίξεις στο μεταβολικό σύνδρομο, την παχυσαρκία και τον διαβήτη: