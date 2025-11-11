Eπιμέλεια: Χρήστος Μαζάνης

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Διαβήτη, Μεταβολικού Συνδρόμου και Παχυσαρκίας (ESoDiMeSO), συμπληρώνοντας 11 χρόνια ζωής και μένοντας πιστή στο όραμα και την αποστολή της για το παγκόσμιο επιδημιολογικό τρίπτυχο της παχυσαρκίας, του διαβήτη και του μεταβολικού συνδρόμου, οργανώνει το καθιερωμένο Συνέδριό της στις 15-16 Νοεμβρίου 2025, στο Ζάππειο Μέγαρο, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και με ελεύθερη είσοδο για όλους τους συμμετέχοντες.

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να δείτε το Προκαταρκτικό Επιστημονικό Πρόγραμμα:

Όπως αναφέρει ο γνωστός παθολόγος Σωτήρης Αδαμίδης για το Συνέδριο:

Αυτή είναι μια νέα εποχή στα μεταβολικά νοσήματα με σπουδαίες εξελίξεις στη θεραπεία του διαβήτη και της παχυσαρκίας. Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ στο 11ο επετειακό Συνέδριο της ΕSoDiMeSO όπου θα έχουμε την ευκαιρία, όχι μόνο να αποκτήσουμε σύγχρονες θεωρητικές γνώσεις για τις τελευταίες μελέτες στο διαβήτη, το μεταβολικό σύνδρομο και την παχυσαρκία, αλλά και πρακτική εμπειρία σε hands-on workshops στις τελευταίες τεχνολογίες που συμβάλλουν αποτελεσματικά στη θεραπεία.

Ο εμβληματικός χώρος του Ζαππείου, θα μας φιλοξενήσει και θα μας δώσει τη δυνατότητα να ενημερωθούμε για τα τελευταία θεραπευτικά επιτεύγματα, και τα νέα επαναστατικά φάρμακα για την απώλεια βάρους και τον διαβήτη. Επίσης θα παρουσιάσουμε το Νέο Τμήμα Life Style Medicine του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, το οποίο διευθύνω, μαζί με εκλεκτούς συνεργάτες – μέλη της ΕSoDiMeSO.

Κύριος σκοπός και αυτού του Συνεδρίου είναι η συνεύρεση ειδικών στο διαβήτη, την παχυσαρκία και το μεταβολικό σύνδρομο, επαγγελματιών υγείας συναφών ειδικοτήτων,

• φαρμακοποιών,

• διαιτολόγων,

• καθηγητών φυσικής αγωγής,

• νοσηλευτών, αλλά και

• φοιτητών για ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών, γνώσης και εξειδίκευσης.

Αναμφίβολα και αυτό το Συνέδριο θα αποτελέσει μια πολύ καλή ευκαιρία προβολής υπηρεσιών, καινοτομιών, νέων φαρμάκων και προϊόντων που στα χέρια των ειδικών γίνονται εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Σας περιμένουμε όλους στο επετειακό μας Συνέδριο!!!

Με εκτίμηση

Σωτήρης Αδαμίδης

Πρόεδρος ESoDiMeSO / Δ/ντής Α’ Παθολογικής Κλινικής Ιατρικού Αθηνών/

Δ/ντής Athens Medical Lifestyle Medicine Department».

Πληροφορίες – εγγραφές: esodimeso.com

