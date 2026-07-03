Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών της 14ης και 15ης Ιουνίου 2026 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Αρ. Πρωτ. 41898/26-6-2026), συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς και συγκροτήθηκε σε Σώμα.

Κατά τη διαδικασία εκλογής του προεδρείου, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και η Ταμίας εξελέγησαν με 9 θετικές ψήφους και 5 λευκά, χωρίς κάποια αρνητική, αποτυπώνοντας τη σύνθεση που προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Νικόλαος Πλατανησιώτης

Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Νικητιάδης

Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Καψοκόλης

Ταμίας: Μαρία Καλαμάρη

Μέλη:

Μαρία Αγρογιάννη

Γεώργιος Αγιομαμίτης

Βαρβάρα Ανεμοδουρά

Ευάγγελος Ασπιώτης

Μαρία Αικατερίνη Βίτσα

Μαρία Δημητρίου

Θεοχαρούλα Κοντούλη

Όλγα Κοσμοπούλου

Νικόλαος Μπαρμπατζάς

Κρέων Συμεωνίδης

Ιωάννα Χατζηβασιλειάδη

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ιατρούς και την κοινωνία του Πειραιά.

Όπως τονίσθηκε και στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, βασική προτεραιότητα αποτελεί η προάσπιση του δημόσιου συστήματος υγείας, η στήριξη των λειτουργών της υγείας και η ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν τον ιατρικό κόσμο, μέσα από θεσμικό διάλογο, συνεργασία και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις.

Το μήνυμα της νέας διοίκησης είναι σαφές: συνέχεια, ευθύνη, εμπειρία, ενότητα και προοπτική, ώστε μέσα από συλλογική προσπάθεια ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς να παραμείνει ισχυρός, αποτελεσματικός και πρωταγωνιστής στις εξελίξεις που αφορούν τον ιατρικό κόσμο και τη δημόσια υγεία. Κοινός στόχος της νέας διοίκησης είναι η συνεπής υπηρέτηση των συμφερόντων των μελών του Συλλόγου, καθώς και η προάσπιση του δικαιώματος των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.