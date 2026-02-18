Μια ιδιαίτερα επώδυνη τροπική ασθένεια, ο ιός Chikungunya, φαίνεται πως αποκτά πλέον σταθερό έδαφος στην Ευρώπη, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη. Η άνοδος της θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τη μετάδοση του ιού από το ασιατικό κουνούπι-τίγρη, σε ολοένα και περισσότερες περιοχές της ηπείρου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι μολύνσεις είναι πλέον πιθανές για περισσότερους από έξι μήνες ετησίως σε χώρες όπως η Ισπανία, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Πορτογαλία. Παράλληλα, ο κίνδυνος επεκτείνεται βορειότερα, με περιοχές όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ελβετία να αντιμετωπίζουν περίοδο πιθανής μετάδοσης τριών έως πέντε μηνών τον χρόνο. Ακόμη και στη νοτιοανατολική Αγγλία, το παράθυρο κινδύνου εκτιμάται πλέον σε περίπου δύο μήνες ετησίως.

Η έρευνα αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη αξιολόγηση της επίδρασης της θερμοκρασίας στον χρόνο επώασης του ιού στο ασιατικό κουνούπι-τίγρη (Aedes albopictus), το οποίο έχει εξαπλωθεί στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η ελάχιστη θερμοκρασία που απαιτείται για τη μετάδοση είναι 13–14°C, δηλαδή έως και 2,5°C χαμηλότερη από προηγούμενες εκτιμήσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο ιός μπορεί να εξαπλωθεί σε περισσότερες περιοχές και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι θεωρούνταν μέχρι σήμερα.

Ο ιός Chikungunya εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1952 στην Τανζανία και μέχρι πρότινος περιοριζόταν κυρίως σε τροπικές ζώνες, όπου καταγράφονται εκατομμύρια λοιμώξεις κάθε χρόνο. Η νόσος προκαλεί έντονο και συχνά παρατεταμένο πόνο στις αρθρώσεις, που μπορεί να αποδειχθεί εξουθενωτικός. Σε ευάλωτες ομάδες, όπως μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε σοβαρές επιπλοκές.

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί μεμονωμένα περιστατικά σε περισσότερες από δέκα ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο το 2025 σημειώθηκαν μεγάλες επιδημίες εκατοντάδων κρουσμάτων στη Γαλλία και την Ιταλία. Στη Γαλλία ειδικά, τα κρούσματα αυξήθηκαν θεαματικά: ενώ την προηγούμενη δεκαετία είχαν καταγραφεί περίπου 30 περιπτώσεις, μόνο πέρυσι ξεπέρασαν τις 800. Πολλά από αυτά συνδέονται με ταξιδιώτες που επέστρεψαν από υπερπόντια γαλλικά εδάφη σε τροπικές περιοχές, όπως η Ρεϋνιόν.

Η μετάδοση του ιού γίνεται όταν ένα κουνούπι τσιμπήσει μολυσμένο άτομο και στη συνέχεια, μετά την περίοδο επώασης, μεταφέρει τον ιό σε επόμενο ξενιστή μέσω του σάλιου του. Αν όμως ο χρόνος επώασης ξεπερνά τη διάρκεια ζωής του κουνουπιού, η αλυσίδα μετάδοσης διακόπτεται. Η αύξηση της θερμοκρασίας επιταχύνει αυτή τη διαδικασία, ενισχύοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης.

Αν και στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει καταγραφεί ακόμη τοπική μετάδοση, το πρώτο εξάμηνο του 2025 σημειώθηκαν 73 εισαγόμενα κρούσματα, σχεδόν τριπλάσια σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024.Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να έχει περιθώριο να περιορίσει την περαιτέρω εξάπλωση του κουνουπιού-τίγρη.

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται η απομάκρυνση στάσιμων νερών όπου αναπαράγονται τα κουνούπια, η ενημέρωση των πολιτών, η χρήση μακριών και ανοιχτόχρωμων ρούχων, καθώς και απωθητικών. Παράλληλα, απαιτείται ενίσχυση των συστημάτων επιτήρησης από τις υγειονομικές Αρχές.

Καθώς οι χειμώνες γίνονται ηπιότεροι και η δραστηριότητα των κουνουπιών διαρκεί περισσότερο, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι επιδημίες ενδέχεται να γίνουν συχνότερες και μεγαλύτερης κλίμακας στο μέλλον. Η εξάπλωση του Chikungunya προς τον ευρωπαϊκό βορρά δεν θεωρείται πλέον υποθετικό σενάριο, αλλά ζήτημα χρόνου.