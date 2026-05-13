Σε κατάσταση «ενεργού επιτήρησης» έθεσαν οι ιταλικές υγειονομικές αρχές τέσσερις επιβάτες που ταξίδεψαν με πτήση της KLM, στην οποία επέβαινε γυναίκα, που κατέληξε από τον χανταϊό.

Σε προληπτική καραντίνα 45 ημερών έχουν τεθεί τέσσερα άτομα στην Ιταλία, μετά τον εντοπισμό τους, ως στενών επαφών κρούσματος του ιού Hantavirus. Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε όταν ενημερώθηκαν από τις ολλανδικές υπηρεσίες υγείας για μια γυναίκα επιβάτη σε πτήση από το Γιοχάνεσμπουργκ προς το Άμστερνταμ, η οποία παρουσίασε συμπτώματα και τελικά υπέκυψε στον ιό. Χθες βράδυ ένας Βρετανός τουρίστας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σάκκο (φωτό) του Μιλάνου, όπου θα παραμείνει σε καραντίνα για σαράντα ημέρες. Ο Βρετανός είχε επαφή, σε αεροσκάφος με προορισμό το Γιοχάνεσμπουργκ, με την ηλικιωμένη που πέθανε αφού μολύνθηκε από τον χανταϊό.

Το χρονικό της έκθεσης

Η γυναίκα που κατέληξε είχε αποβιβαστεί από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου καταγράφηκαν τρεις θάνατοι και οκτώ επιβεβαιωμένες μολύνσεις από τον χανταϊό.

Οι τέσσερις Ιταλοί επιβάτες, οι οποίοι συνέχισαν το ταξίδι τους προς το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης, εντοπίστηκαν στις εξής περιοχές:

Καλαβρία (ένας 25χρονος ναυτικός)

Καμπανία (ένας 24χρονος από το Τόρε ντελ Γκρέκο)

Τοσκάνη

Βένετο

Η κατάσταση των ανθρώπων που μπήκαν σε επιτήρηση

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην περίπτωση του 25χρονου από την Καλαβρία, του οποίου βιολογικά δείγματα εστάλησαν στο νοσοκομείο Spallanzani της Ρώμης –το κορυφαίο κέντρο λοιμωδών νοσημάτων της χώρας– για αναλύσεις, καθώς φέρεται να εμφάνισε ύποπτα συμπτώματα. Παρ’ όλα αυτά, το νοσοκομείο διέψευσε πληροφορίες που ήθελαν τη μεταφορά του ίδιου του ασθενούς στη Ρώμη, διευκρινίζοντας ότι εξετάζονται μόνο τα δείγματά του.

Οι υπόλοιποι επιτηρούμενοι παραμένουν ασυμπτωματικοί και σε καλή κατάσταση. Ο 25χρονος Federico Amaretti, μιλώντας σε ιταλικά μέσα, δήλωσε: «Είμαι καλά, δεν έχω συμπτώματα και παραμένω σε απομόνωση για λόγους ασφαλείας».

Σημειώνεται ότι το στέλεχος του ιού που συνδέεται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius είναι ο ιός των Άνδεων, ο οποίος είναι ο μόνος γνωστός τύπος Hantavirus που μπορεί, σε σπάνιες περιπτώσεις παρατεταμένης επαφής, να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων.

Οι ιταλικές αρχές ενήργησαν κατόπιν ειδοποίησης από το υπουργείο Υγείας της Βρετανίας.

Στο μεταξύ στην Μεσσίνα (Σικελία), Αργεντινή τουρίστρια με πνευμονία υποβλήθηκε σε εργαστηριακές εξετάσεις για να εξακριβωθεί αν είναι φορέας στελέχους του χανταϊού. Έφτασε αεροπορικώς στην Ιταλία πριν από δέκα ημέρες από περιοχή της Αργεντινής όπου ο ιός θεωρείται ενδημικός.

Σε καραντίνα στο Αττικόν ο έλληνας επιβάτης του κρουαζιεροπλοίου

Στο Αττικό Νοσοκομείο και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο συνεχίζει την υποχρεωτική καραντίνα των 45 ημερών ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού.

Ο 70χρονος είναι ασυμπτωματικός και σε καλή γενική κατάσταση, ωστόσο θα παραμείνει σε υποχρεωτική απομόνωση διάρκειας 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης.

Προειδοποίηση του ΠΟΥ για διασπορά πιθανών κρουσμάτων

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κάλεσε τις χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερες κρούσματα του χανταϊού, καθώς οι αρχές στο Παρίσι ανακοίνωσαν ότι μια Γαλλίδα που προσβλήθηκε από τον ιό επί του πλοίου MV Hondius παρουσίαζε τη σοβαρότερη μορφή της νόσου και είχε τεθεί σε μηχανική αναπνοή.

Ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγιέσους ευχαρίστησε την Ισπανία για την «συμπόνια και αλληλεγγύη» που επέδειξε φιλοξενώντας το κρουαζιερόπλοιο και προέτρεψε τις αρχές να ακολουθήσουν τις συμβουλές και τις συστάσεις του ΠΟΥ, οι οποίες περιλαμβάνουν καραντίνα 42 ημερών και συνεχή παρακολούθηση των επαφών υψηλού κινδύνου.

«Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας ευρύτερης επιδημίας, αλλά φυσικά η κατάσταση μπορεί να αλλάξει και, δεδομένης της μακράς περιόδου επώασης του ιού, είναι πιθανό να δούμε περισσότερες περιπτώσεις τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη την Τρίτη.

Τι είναι ο ιός Χαντάν

Πρόκειται για μια ιογενή λοίμωξη που μεταδίδεται συνήθως από τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο μολυσμένων τρωκτικών. Τα συμπτώματα μοιάζουν αρχικά με αυτά της γρίπης (πυρετός, κόπωση, μυϊκοί πόνοι), αλλά μπορεί να εξελιχθούν σε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.