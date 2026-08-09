Συναγερμός έχει σημάνει στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, καθώς ο ιός του Δυτικού Νείλου βρίσκεται σε έξαρση στη χώρα μας.

Ο αριθμός των θανάτων από την ασθένεια που μεταδίδεται από μολυσμένα κουνούπια έχει αυξηθεί δραματικά. Μόνο τις τελευταίες ημέρες έχουν χάσει τη ζωή τους έξι άνθρωποι από τον ιό.

Ο Διευθυντής της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Σωτήρης Αδαμίδης μίλησε στη «Ζούγκλα» για τον ιό και το γεγονός ότι το 80% των ασθενών δεν έχει συμπτώματα.

«Εκείνο που μας ενδιαφέρει για τον ιό είναι ότι στο 80% δεν υπάρχουν συμπτώματα. Αυτό είναι λίγο επικίνδυνο, γιατί μένει ένα 20% που παρουσιάζει πυρετό, κάποια ηπιογενή εξανθήματα και δεν το παίρνει κανείς είδηση. Ειδικά στην περίπτωση που θα προσβάλει και το κεντρικό νευρικό σύστημα, τότε θα έχουμε βέβαια υψηλότερο πυρετό, έντονη κεφαλαλγία, αυχενική δυσκαμψία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παθολόγος.

Στη συνέχεια, ο κ. Αδαμίδης πρόσθεσε πως «αν κάποιος δεν μπορεί να κουνήσει το κεφάλι και έχει υψηλό πυρετό, πάντα σημαίνει, ειδικά αν έχει και τσίμπημα από ένα σμήνος κουνουπιών ή αν έχει διαταραχές στο επίπεδο της συνείδησης, δεν αισθάνεται καλά, αυτό σημαίνει προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος και αυτό είναι το οποίο μας προβληματίζει, γιατί από εκεί χάνονται άνθρωποι».

Ο παθολόγος, Σωτήρης Αδαμίδης εξηγεί στη «Ζούγκλα» πώς μεταδίδεται ο ιός και δίνει συστάσεις για να προστατευτούμε:

Οι συστάσεις του παθολόγου Σωτήρη Αδαμίδη για τον ιό του Δυτικού Νείλου

«Η αποφυγή της υγρασίας σε σημεία στα σπίτια μας, ειδικά όταν έχουμε εστίες με υγρά, για παράδειγμα γλάστρες, μπορεί να είναι εστίες στις οποίες αναπτύσσονται τα κουνούπια αυτά, τα οποία θα πάρουν μετά το μολυσματικό υγρό τους και θα το μεταφέρουν στον άνθρωπο με το τσίμπημα», είπε αρχικά ο παθολόγος.

«Πρέπει να ντύνεται κανείς κατάλληλα, να καλύπτει το σώμα του όσο μπορεί περισσότερο με μακριά μανίκια και παντελόνια, να φοράει εντομοαπωθητικά, και να προτιμά φαρδιά και ανοιχτόχρωμα ρούχα.

Να κάνει συχνά ντους ώστε να απομακρύνει τον ιδρώτα, γιατί ο ιδρώτας προσελκύει τα κουνούπια.

Να βάζει κουνουπιέρες στα κρεβάτια, να χρησιμοποιούμε τις σίτες στις πόρτες και τα παράθυρα, και ανεμιστήρα ή κλιματιστικό», πρότεινε ο κ. Αδαμίδης.

Ο παθολόγος έκλεισε λέγοντας πως «τα κουνούπια αυτά μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και έτσι το μεταφέρουν μετά στον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος προς άλλον άνθρωπο δεν το μεταδίδει».

Στο «κόκκινο» η Αττική

Η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου μίλησε στο ERT News για τον ιό του Δυτικού Νείλου και εξήγησε πως κυκλοφορεί στη χώρα μας από το 2010 με διακυμάνσεις από καιρό σε καιρό ως προς τους θανάτους και τα κρούσματα.

Η κα. Ψαλτοπούλου μίλησε και για την γεωγραφική κατανομή του ιού, υπογραμμίζοντας πως η Αττική βρίσκεται στο «κόκκινο». «Τα περισσότερα κρούσματα βρίσκονται σε περιοχές της Αττικής», ανέφερε, προσθέτοντας πως περιστατικά έχουν καταγραφεί και στη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο;

Σύμφωνα με την καθηγήτρια, μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν οι εξής:

άτομα άνω των 60 ετών,

άνθρωποι με προβλήματα υγείας,

άτομα με ανοσοκαταστολή.

Η κα. Ψαλτοπούλου υπογράμμισε πως η σοβαρή μορφή του ιού μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλίτιδα.

Ωστόσο, σε ασθενείς που εισέρχονται στο νοσοκομείο με εγκεφαλίτιδα, υπάρχει πιθανότητα θανάτου της τάξης του 10%-20%. Αυτό σημαίνει πως η έγκαιρη αντιμετώπιση είναι κρίσιμη.

Τέλος, σημειώνεται πως για την συγκεκριμένη ασθένεια δεν υπάρχει ειδικός εμβολιασμός ή αντιική θεραπεία, συνεπώς η πρόληψη είναι πολύ σημαντική.