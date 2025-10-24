Επιμέλεια: Γ.Κ.

Τα τελευταία επιστημονικά ευρήματα δίνουν ελπίδα σε όσους τρέμουν την καρέκλα του οδοντιάτρου, καθώς η δημιουργία ζωντανών, βιολογικών δοντιών φαίνεται να πλησιάζει περισσότερο από ποτέ.

Αν οι ερευνητές πετύχουν τον στόχο τους, η αντικατάσταση ενός χαμένου δοντιού δε θα απαιτεί πλέον χειρουργική επέμβαση ή τεχνητό εμφύτευμα, αλλά θα βασίζεται στην καλλιέργεια νέου δοντιού μέσα από τα ίδια τα κύτταρα του ασθενούς.

Στο King’s College του Λονδίνου, η επιστήμονας Ana Angelova Volponi και η ομάδα της εργάζονται εδώ και σχεδόν είκοσι χρόνια για την ανάπτυξη δοντιών σε εργαστηριακές συνθήκες. Ήδη από το 2013, κατάφεραν ένα εντυπωσιακό βήμα, συνδυάζοντας ανθρώπινα κύτταρα ουλής με εμβρυϊκά οδοντικά κύτταρα ποντικού, δημιουργώντας για πρώτη φορά ένα πρωτογενές «δόντι στο δοκιμαστικό σωλήνα».

Στη φετινή τους μελέτη, οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στο υλικό καλλιέργειας. Αντί να χρησιμοποιήσουν το κλασικό κολλαγόνο, κατέφυγαν σε υδρογέλη, ένα μέσο που μιμείται πιστότερα το φυσικό περιβάλλον του στόματος. Μέσα σε αυτή την ουσία, συστάδες κυττάρων άρχισαν να σχηματίζουν δομές όμοιες με τα πρώιμα στάδια ενός δοντιού μέσα σε μόλις οκτώ ημέρες. Στο παρελθόν, αυτά τα αρχέγονα δόντια εμφυτεύονταν σε ποντίκια και αναπτύσσονταν πλήρως, αποκτώντας ρίζες και αδαμαντίνη.

Η αναγέννηση δοντιών προσφέρει τεράστια πλεονεκτήματα σε σχέση με τα μεταλλικά ή κεραμικά εμφυτεύματα. Τα βιολογικά δόντια θα είναι απόλυτα συμβατά με τον οργανισμό, χωρίς φλεγμονές ή απόρριψη, θα έχουν φυσική αίσθηση και θα «δένονται» οργανικά με το οστό της γνάθου και τους γύρω ιστούς.

Η μεγαλύτερη δυσκολία ωστόσο παραμένει: η αντικατάσταση των εμβρυϊκών κυττάρων ποντικού με ανθρώπινα κύτταρα ενήλικα. Η Volponi προβλέπει δύο πιθανά μονοπάτια εξέλιξης: είτε την εμφύτευση ενός ανώριμου δοντιού που θα συνεχίσει να αναπτύσσεται μέσα στο στόμα, είτε την πλήρη καλλιέργειά του στο εργαστήριο πριν από την τοποθέτηση.

Παράλληλα, ερευνητικές ομάδες όπως αυτή του Katsu Takahashi στην Ιαπωνία πειραματίζονται με θεραπείες που αξιοποιούν αντισώματα για να διεγείρουν φυσικά την ανάπτυξη νέων δοντιών, με στόχο να εφαρμοστούν σε ανθρώπους μέσα στα επόμενα χρόνια.

Η ιδέα ότι κάποιος θα μπορεί να ξαναβγάλει δόντια από τα δικά του κύτταρα, χωρίς πόνο και χωρίς τεχνητά υλικά, μοιάζει πλέον λιγότερο με επιστημονική φαντασία και περισσότερο με μια πραγματικότητα που πλησιάζει – προαναγγέλλοντας μια νέα εποχή για την οδοντιατρική και την αναγεννητική ιατρική.

