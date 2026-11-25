Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Οι ειδικοί το χαρακτηρίζουν ως τη μεγαλύτερη ανακάλυψη στη θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος εδώ και δεκαετίες – ένα καθημερινό χάπι που φαίνεται να συρρικνώνει και πιθανώς ακόμη και να εξαλείφει τους όγκους σε ορισμένους ασθενείς σε έναν από τους πιο θανατηφόρους και πιο δύσκολους στη θεραπεία καρκίνους.

Ο καρκίνος κατέστη μη ανιχνεύσιμος στις υπερηχογραφικές εξετάσεις σε έναν στους 12 ασθενείς που έλαβαν δαραξονρασίμπη μαζί με χημειοθεραπεία σε πρώιμες κλινικές δοκιμές.

Οι όγκοι σταμάτησαν να αναπτύσσονται σε σχεδόν όλους τους 61 συμμετέχοντες που είχαν πρόσφατα διαγνωστεί με προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος που είχε εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος.

Ωστόσο, οι γιατροί τονίζουν ότι δεν είναι σαφές για πόσο καιρό θα μπορούσε να κρατήσει την ασθένεια μακριά και δεν θα πρέπει να θεωρείται ως οριστική θεραπεία.

Απίστευτα συναρπαστικό

Το Cancer Research UK χαρακτήρισε το φάρμακο ως «το μεγαλύτερο άλμα προς τα εμπρός εδώ και δεκαετίες» για τους ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος. Ο Δρ.Sam Godfrey, μέλος του φιλανθρωπικού οργανισμού, δήλωσε στο BBC News ότι τα αποτελέσματα ήταν απίστευτα συναρπαστικά. «Αυτό που έκανε το νέο φάρμακο είναι ότι βρήκε έναν τρόπο να αντιμετωπίσει φαρμακευτικά έναν όγκο που δεν επιδέχονταν φαρμακευτική αγωγή. Επιτέλους βλέπουμε πρόοδο στον καρκίνο του παγκρέατος, κάτι που αναμενόταν εδώ και πολύ καιρό».

Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι γνωστό ότι είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί και έχει το χαμηλότερο ποσοστό επιβίωσης από όλους τους κοινούς καρκίνους. Αν και η χημειοθεραπεία μπορεί να συρρικνώσει λίγο τους όγκους, ο καρκίνος συχνά υποτροπιάζει. Οι περισσότεροι ασθενείς με προχωρημένη νόσο επιβιώνουν μήνες, όχι χρόνια. Οι γιατροί ελπίζουν ότι η νέα θεραπεία θα μπορούσε να προσφέρει στους ασθενείς περισσότερο χρόνο, ακόμη και αν δεν μπορεί να σταματήσει οριστικά τον καρκίνο.

Η κλινική δοκιμή παρακολούθησε τους ασθενείς για ενάμιση χρόνο, κατά μέσο όρο, και σε ορισμένους δεν εμφανίστηκε υποτροπή του καρκίνου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες για να κατανοηθεί εάν κάποιος από αυτούς τους καρκίνους μπορεί να τεθεί σε ύφεση και για πόσο χρονικό διάστημα. Στη δοκιμή φάσης Ι/ΙΙ οι όγκοι σταμάτησαν να αναπτύσσονται στο 90% των ασθενών και λίγο πάνω από το 60% των ασθενών είδαν τους όγκους τους να συρρικνώνονται ή να εξαφανίζονται. Σε περίπου το 8% των ασθενών, ή έναν στους 12, οι όγκοι έγιναν μη ανιχνεύσιμοι στις αξονικές τομογραφίες.

Μεγαλύτερη επιβίωση

Η Δρ. Wungki Park, από το Κέντρο Καρκίνου Memorial Sloan Kettering των ΗΠΑ η οποία συμμετείχε στη δοκιμή, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά μέχρι στιγμής. «Αρχίζουμε να βλέπουμε όχι μόνο ένα υψηλότερο ποσοστό ανταπόκρισης στην θεραπεία, αλλά και βαθύτερες ανταποκρίσεις και σχεδόν διπλασιασμό της διάρκειας ελέγχου της νόσου, κάτι που μπορεί τελικά να μεταφραστεί σε μεγαλύτερη επιβίωση», είπε.

Η δαραξονρασίμπη είναι μια στοχευμένη ανασταλτική θεραπεία που έχει ήδη εγκριθεί στις ΗΠΑ. Λειτουργεί κλειδώνοντας και απενεργοποιώντας ορισμένες μεταλλάξεις, που ονομάζονται RAS, οι οποίες εντοπίζονται στους περισσότερους καρκίνους του παγκρέατος και οι οποίες προκαλούν την ανάπτυξη του όγκου. Δεκάδες άλλοι καρκίνοι, συμπεριλαμβανομένων των καρκίνων του πνεύμονα και των ωοθηκών, μπορεί να έχουν παρόμοιες μεταλλάξεις, πράγμα που σημαίνει ότι το φάρμακο μπορεί να βοηθήσει και πολλούς άλλους ασθενείς.

Ο Δρ Godfrey δήλωσε: «Ελπίζω ότι η πρώιμη επιτυχία που αρχίζουμε να βλέπουμε στον καρκίνο του παγκρέατος μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους καρκίνους».

Είπε ότι οι μεγαλύτερες σε διάρκεια δοκιμές και τα αποτελέσματα ήταν ζωτικής σημασίας. «Ο καρκίνος μπορεί να επανεμφανιστεί και ακόμη και αν οι αξονικές τομογραφίες δείξουν ότι δεν υπάρχουν σημάδια, δεν ξέρεις απαραίτητα ότι είσαι απαλλαγμένος από τον καρκίνο μέχρι να περάσει περισσότερος χρόνος». Η καθηγήτρια Elena Garralda, πρόεδρος του ευρωπαϊκού συνεδρίου για τον καρκίνο που ονομάζεται Συμπόσιο EORTC–NCI–AACR 2026, όπου παρουσιάστηκε η εργασία, δήλωσε: «Αυτά τα αποτελέσματα είναι συναρπαστικά επειδή δείχνουν ότι η συνδυασμένη θεραπεία θα μπορούσε ενδεχομένως να βελτιώσει σημαντικά τη συνολική επιβίωση των ασθενών, καθώς και τον χρόνο πριν αρχίσουν να αναπτύσσονται ξανά οι όγκοι».

Ο καρκίνος του παγκρέατος ευθύνεται για περίπου το 3% όλων των καρκίνων στις Ηνωμένες Πολιτείες και για το 8% όλων των θανάτων από καρκίνο, οδηγώντας στο θάνατο περίπου 53.000 ανθρώπους ετησίως. Στη Βρετανία, υπάρχουν 11.500 διαγνώσεις της νόσου κάθε χρόνο και περίπου 10.200 θάνατοι, σύμφωνα με το Cancer Research UK. Ο ηθοποιός Alan Rickman πέθανε από την ασθένεια το 2016, πέντε μήνες μετά τη διάγνωση. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν κοιλιακό άλγος, ίκτερο, κνησμό δέρματος, πιο σκούρα ούρα, πιο ωχρά κόπρανα, ανεξήγητη απώλεια βάρους, κόπωση και υψηλή θερμοκρασία.

Πηγή: BBC News