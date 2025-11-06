Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ιατρικής Φυσικής και το Εργαστήριο Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) διοργανώνουν το πρώτο Εθνικό Συμπόσιο για την Ακτινοθεραπεία με Πρωτόνια.

Το Συμπόσιο συνδιοργανώνεται με το Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια (University of Pennsylvania, USA) και την Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΦΙΕ), και αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη της Ακτινοθεραπείας με Πρωτόνια στην Ελλάδα, μια πολύ σημαντική θεραπεία που λείπει από τη χώρα μας και το ΕΚΠΑ έχει αναλάβει πρωτοβουλία να την αναπτύξει.

Ο καρκίνος αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου στις αναπτυγμένες χώρες. Παρουσιάζονται 20 εκατομμύρια καινούργιες περιπτώσεις καρκίνου τον χρόνο, παγκόσμια. Στην Ελλάδα (σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας), έχουμε 65.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου κάθε χρόνο. Από αυτές οι μισές, (περίπου 32.000), θα ακολουθήσουν και ακτινοθεραπευτική αντιμετώπιση.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα το 20% (6.400) αυτών των ετησίως νέων περιπτώσεων, θα έπρεπε να έχει πρόσβαση σε Μονάδες Ακτινοθεραπείας με Πρωτόνια. Δυστυχώς οι ασθενείς αυτοί δεν έχουν.

Η Ακτινοθεραπεία με Πρωτόνια είναι η πιο προηγμένη τεχνική της Ακτινοθεραπείας σήμερα. Ο αριθμός των Κέντρων αυτών αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό χώρο της Υγείας παγκόσμια και στην Ευρώπη. Όντας μία από τις πιο προηγμένες και ελπιδοφόρες μεθόδους θεραπείας του καρκίνου διεθνώς, έρχεται στο επίκεντρο της επιστημονικής και ιατρικής συζήτησης στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Στην εκδήλωση που διοργανώνεται στην Αθήνα, θα συμμετάσχουν κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία και τις κλινικές εφαρμογές της μεθόδου, αναδεικνύοντας τη μεγάλη σημασία της για την αποτελεσματικότερη και πιο στοχευμένη αντιμετώπιση του καρκίνου.

Χαιρετισμούς έχουν προσκληθεί να απευθύνουν οι ηγεσίες των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης είναι την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, στις 14.30, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, (Παπαδιαμαντοπούλου 123, Γουδή).

Σημειώνεται πως μέγας χορηγός της εκδήλωσης είναι η εταιρεία PAPAPOSTOLOU HEALTHCARE TECHNOLOGIES. Πρόκειται για μια εταιρεία ηγέτιδα στη διάθεση και εγκατάσταση ιατρικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας σε νοσοκομεία, κλινικές και ιδιωτικά ιατρεία.

Για περισσότερες πληροφορίες και για προεγγραφή συμμετοχής: proton-therapy.gr