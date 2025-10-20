Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

«Η επιστήμη συναντά την ελπίδα και κάθε άνθρωπος θα μπορεί να βρίσκει δύναμη και φροντίδα με σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», είπε στην ομιλία της η Διευθύντρια του Νέου Πανεπιστημιακού Ογκολογικού Κέντρου του Νοσοκομείου Αττικόν, στα εγκαίνια που έγιναν την περασμένη εβδομάδα, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Η κ.Ψυρρή στην ομιλία της μίλησε για το όραμα που έγινε πραγματικότητα, χάρη στον κ.Αθανάσιο Μαρτίνο.

«Όταν επέστρεψα στην Ελλάδα, ύστερα από δέκα χρόνια μετεκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Yale των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ολοκλήρωσα την ειδικότητά μου και υπηρέτησα ως καθηγήτρια, είχα έναν πρωταρχικό σκοπό: να προσφέρω στον Έλληνα ασθενή ό,τι καλύτερο είχα μάθει και να μεταλαμπαδεύσω την γνώση στους νεότερους.

Να φέρω πίσω όχι μόνο την γνώση, αλλά και το πνεύμα συνεργασίας, πίστης και αριστείας που χαρακτηρίζει την διεθνή ιατρική κοινότητα. Ανακαλώ συχνά τα λόγια ενός αγαπημένου μου καθηγητή από εκείνα τα χρόνια:

«Μπορείς να επιτύχεις οπουδήποτε κι αν βρίσκεσαι, αρκεί να πιστέψεις σε αυτό».

Αυτή η φράση με συνόδευε πάντα — και σήμερα, βλέποντας αυτό το Κέντρο να γίνεται πραγματικότητα, την νιώθω πιο αληθινή από ποτέ».

Το Πανεπιστημιακό Ογκολογικό Κέντρο «Αθηνά – Ιωάν. Μαρτίνου», είναι το πρώτο που φιλοξενείται σε ξεχωριστό κτήριο σε δημόσιο νοσοκομείο, καλύπτει 1.097 τετραγωνικά μέτρα.

Υπολογίζεται πως θα εξυπηρετεί περισσότερους από 20.000 ασθενείς ανά έτος, 41% περισσότερους σε σύγκριση με το 2019, καθιστώντας το «Αττικό» ένα υπερσύγχρονο και ολοκληρωμένο ογκολογικό κέντρο.

Η μονάδα κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα, ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες των ασθενών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, προσφέροντας σύγχρονες υποδομές, κατάλληλους χώρους θεραπείας, καθώς και ειδικούς χώρους για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.