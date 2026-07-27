Βασισμένο στα αυστηρότερα διεθνή πρωτόκολλα, το Τμήμα Επειγόντων του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών διασφαλίζει την ολοκληρωμένη και ασφαλή διαχείριση των επειγόντων περιστατικών.

Στο Τμήμα η ταχύτητα, η ακρίβεια και η ασφάλεια αποτελούν καθημερινή πράξη. Με επιστημονική αρτιότητα, ετοιμότητα και την εμπειρία ενός διεθνώς διαπιστευμένου νοσοκομείου κατά JCI, κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται με υπευθυνότητα.

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα επείγουσας φροντίδας

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών η αποτελεσματική διαχείριση κάθε περιστατικού βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ιατρικής φροντίδας που συνδυάζει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες υποδομές. Οι βασικοί πυλώνες της ιατρικής υπεροχής του Τμήματος είναι:

Διακίνηση επειγόντων περιστατικών Τα σύγχρονα ασθενοφόρα και η Υπηρεσία EMS του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, με προηγμένο εξοπλισμό και εξειδικευμένα πληρώματα, υποστηρίζουν την ασφαλή διακομιδή των ασθενών, ενισχύοντας τη συνέχεια και τον συντονισμό της επείγουσας φροντίδας από το πρώτο στάδιο.

Τα σύγχρονα ασθενοφόρα και η Υπηρεσία EMS του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, με προηγμένο εξοπλισμό και εξειδικευμένα πληρώματα, υποστηρίζουν την ασφαλή διακομιδή των ασθενών, ενισχύοντας τη συνέχεια και τον συντονισμό της επείγουσας φροντίδας από το πρώτο στάδιο. Σύγχρονα Πρωτόκολλα Διαλογής (Triage) Αυστηρή ιατρική ιεράρχηση των περιστατικών με στόχο την εκμηδένιση του χρόνου αναμονής για τα απειλητικά για τη ζωή συμβάντα.

Αυστηρή ιατρική ιεράρχηση των περιστατικών με στόχο την εκμηδένιση του χρόνου αναμονής για τα απειλητικά για τη ζωή συμβάντα. Διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης του οξέος συμβάματος. Το Τμήμα εφαρμόζει αυστηρά τους αλγόριθμους αντιμετώπισης απειλητικών για τη ζωή προβλημάτων σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες (Guidelines)

Το Τμήμα εφαρμόζει αυστηρά τους αλγόριθμους αντιμετώπισης απειλητικών για τη ζωή προβλημάτων σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες (Guidelines) Ιατρικό Προσωπικό Πρώτης Γραμμής Υπό τη Διεύθυνση της Παθολόγου Ιατρού Δρ. Βαρβάρας Καλογερή και της ομάδας της, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών λειτουργεί ως η πρώτη γραμμή φροντίδας του νοσοκομείου, με μακρά εμπειρία στη διαχείριση μεγάλου όγκου και ευρέος φάσματος περιστατικών. Προσφέρεται ταχεία ιατρική εκτίμηση και άμεση διασύνδεση με όλες τις ιατρικές ειδικότητες και τα εξειδικευμένα Τμήματα του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Το Τμήμα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365ημέρες τον χρόνο, με 24ωρη κάλυψη από βασικές ιατρικές ειδικότητες (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπαιδικό, Χειρουργό, Νευροχειρουργό, ΩΡΛ, Εντατικολόγο και Αναισθησιολόγο).

Υπό τη Διεύθυνση της Παθολόγου Ιατρού Δρ. Βαρβάρας Καλογερή και της ομάδας της, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών λειτουργεί ως η πρώτη γραμμή φροντίδας του νοσοκομείου, με μακρά εμπειρία στη διαχείριση μεγάλου όγκου και ευρέος φάσματος περιστατικών. Προσφέρεται ταχεία ιατρική εκτίμηση και άμεση διασύνδεση με όλες τις ιατρικές ειδικότητες και τα εξειδικευμένα Τμήματα του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Το Τμήμα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365ημέρες τον χρόνο, με 24ωρη κάλυψη από βασικές ιατρικές ειδικότητες (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπαιδικό, Χειρουργό, Νευροχειρουργό, ΩΡΛ, Εντατικολόγο και Αναισθησιολόγο). Διαγνωστική Τεχνολογία Αιχμής Το Τμήμα υποστηρίζεται άμεσα και αυτόνομα από τα υπερσύγχρονα Εργαστήρια του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, (Αξονική/Μαγνητική Τομογραφία, Ψηφιακή Απεικόνιση, Βιοχημικό Εργαστήριο), για την έκδοση αποτελεσμάτων σε ελάχιστο χρόνο.

Το Τμήμα υποστηρίζεται άμεσα και αυτόνομα από τα υπερσύγχρονα Εργαστήρια του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, (Αξονική/Μαγνητική Τομογραφία, Ψηφιακή Απεικόνιση, Βιοχημικό Εργαστήριο), για την έκδοση αποτελεσμάτων σε ελάχιστο χρόνο. Άμεση Νοσοκομειακή Διασύνδεση Πλήρης ετοιμότητα και άμεση πρόσβαση σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Ψηφιακά Χειρουργεία, εάν απαιτηθεί περαιτέρω νοσηλεία ή χειρουργική αντιμετώπιση.

Πλήρης ετοιμότητα και άμεση πρόσβαση σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Ψηφιακά Χειρουργεία, εάν απαιτηθεί περαιτέρω νοσηλεία ή χειρουργική αντιμετώπιση. Λειτουργική Διαμόρφωση Χώρων Με λειτουργικά διαμορφωμένους χώρους και διάταξη που υποστηρίζει την ταχεία ροή των περιστατικών, το Τμήμα διευκολύνει την αποτελεσματική συνεργασία των ιατρικών και νοσηλευτικών ομάδων, συμβάλλοντας παράλληλα στην ασφαλή και ομαλή παραμονή των ασθενών και των συνοδών τους.

Ποιότητα και Ασφάλεια με τη Χρυσή Σφραγίδα της JCI

Η ασφάλεια του ασθενούς βρίσκεται στον πυρήνα της λειτουργίας των Επειγόντων με την κουλτούρα ποιότητας να αποτελεί θεμέλιο για άμεση, και αξιόπιστη φροντίδα. Το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών τον Μάρτιο του 2026 έλαβε τη Χρυσή Σφραγίδα Έγκρισης, Gold Seal of Approval®, από τον διεθνή οργανισμό Joint Commission International JCI, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωσή του σε διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Στην καθημερινή κλινική πράξη, η προσήλωση αυτή αποτυπώνεται σε κρίσιμες διαδικασίες, όπως η ορθή ταυτοποίηση του ασθενούς, η ασφαλής επικοινωνία κρίσιμων αποτελεσμάτων, η τυποποιημένη παράδοση περιστατικών μεταξύ των ομάδων, η ασφαλής διαχείριση φαρμάκων και η πρόληψη λοιμώξεων.

Πλήρως ανακαινισμένο Ακτινολογικό Τμήμα

Η ταχύτητα στη λήψη ιατρικών αποφάσεων ενισχύεται σημαντικά από τη εργονομική διάταξη των Επειγόντων δίπλα στο πλήρως ανακαινισμένο Ακτινολογικό Τμήμα του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, το οποίο διαθέτει ακτινοδιαγνωστικά και ακτινοσκοπικά συστήματα τελευταίας γενιάς. Η δυνατότητα ταχείας διενέργειας απεικονιστικών εξετάσεων συμβάλλει στην ολοκληρωμένη αξιολόγηση του ασθενούς και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση κάθε περιστατικού.

Σημείο αναφοράς το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Καθοριστική είναι και η υποστήριξη από το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, συμβάλλοντας στην ταχεία και αξιόπιστη εργαστηριακή τεκμηρίωση των επειγόντων περιστατικών. Η σύγχρονη τεχνολογική του υποδομή, η στελέχωσή του από έμπειρο και άριστα καταρτισμένο προσωπικό, η εφαρμογή αυστηρών ελέγχων ποιότητας και η συστηματική παρακολούθηση κάθε σταδίου των εργαστηριακών διαδικασιών το αναδεικνύουν σε ένα από τα κορυφαία εργαστήρια με προδιαγραφές αντίστοιχες κέντρων αναφοράς στην Ελλάδα και διεθνώς.

Με εξειδικευμένα τμήματα, ανοσοβιοχημικούς και αιματολογικούς αναλυτές τελευταίας τεχνολογίας, υψηλής παραγωγικότητας και αξιοπιστίας, καθώς και προηγμένο εξοπλισμό, όπως ο αναλυτής φασματομετρίας μάζας MALDI TOF / VITEK-MS Prime, που επιτρέπει την ταυτοποίηση μικροοργανισμών από καλλιέργειες βιολογικών δειγμάτων σε περίπου δέκα λεπτά, το Εργαστήριο συμβάλλει στην ταχύτερη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων.

Όταν η υγεία απαιτεί την κορυφαία ιατρική απάντηση, η εμπειρία και η υποδομή του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών αποτελούν την απόλυτη εγγύηση ασφάλειας.

Info: Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συνεργάζεται με όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας ειδικά προνόμια και παροχές για επείγοντα περιστατικά.