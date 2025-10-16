Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος

«Πράσινο φως» έδωσε το Υπουργείο Υγείας, στη χορήγηση θεραπειών και φαρμάκων για την παχυσαρκία.

Το πρόγραμμα του ΥΥΚΑ, που ενεργοποιήθηκε αυτό το μήνα, θα παρέχει δωρεάν τις απαραίτητες θεραπείες για την παχυσαρκία, στους πολίτες που τις έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Τα κριτήρια της εφαρμογής του προγράμματος για την παχυσαρκία καθορίστηκαν από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, που συγκλήθηκε από την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Εκτός από τη φαρμακευτική αγωγή, οι πολίτες θα παρακολουθούνται για έναν χρόνο από ειδικό γιατρό, (όπως ενδοκρινολόγο ή παθολόγο), ενώ θα υπάρχει και συνεχής υποστήριξη από διατροφολόγο.

Συγκεκριμένα θα είναι υποχρεωτική η συστηματική δωρεάν παρακολούθηση από διατροφολόγο, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την παραμονή τους στο πρόγραμμα.

Τρία φάρμακα

Τα φάρμακα τα οποία θα χορηγούνται είναι τρία και συγκεκριμένα: το Wegovy (σεμαγλουτίδη – semaglutide), το Ozempic (σεμαγλουτίδη – semaglutide) και το Mounjaro (τιρζεπατίδη – tirzepatide).

Πρόκειται για τα 3 σκευάσματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων και για το αδυνάτισμα, σε περιπτώσεις νοσογόνου παχυσαρκίας, η οποία δημιουργεί κι άλλα προβλήματα υγείας, όπως είναι ο διαβήτης και τα καρδιαγγειακά.

«Η χώρα βραβεύτηκε για πρώτη φορά από τον ΟΗΕ και τον ΠΟΥ για την πρόληψη των χρονίων νοσημάτων και της παιδικής παχυσαρκίας, και πάρα πολλές χώρες μας ζητούν τεχνογνωσία. Το ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ έχει ήδη αρχίσει να δίνει τα φώτα του και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ», σημείωσε η Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Ποιοι θα λαμβάνουν τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας και με ποια διαδικασία

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, το πρόγραμμα για την παχυσαρκία θα αφορά άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) από 37 και άνω.

Αρχικά είχε εξεταστεί το όριο 40, αλλά μετά από συζήτηση με την Επιτροπή πήγαν στο 37, ώστε να καλυφθούν περισσότεροι πολίτες.

«Η παχυσαρκία είναι νόσημα και απαιτεί ολοκληρωμένη αντιμετώπιση. Τα νέα φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά, αλλά πρέπει πάντα να συνδυάζονται με ιατρική διατροφική παρακολούθηση. Αν κάποιος διακόψει τη διατροφική συμβουλευτική, θα διακοπεί και η φαρμακευτική αγωγή», τόνισε η Υπουργός.

Οι πολίτες δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι. Όσοι είναι δικαιούχοι, θα λάβουν SMS στο κινητό τους. Το πρόγραμμα βασίζεται στη βάση δεδομένων του ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ. Έτσι, όσοι έχουν κάνει τις προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά και πληρούν τα κριτήρια (BMI ≥37), θα ειδοποιηθούν αυτόματα.

Πληροφορίες: Υπουργείο Υγείας