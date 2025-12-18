Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) κατέστησε σαφές ότι υπάρχει έξαρση επικίνδυνων αναπνευστικών λοιμώξεων, ειδικά τώρα στη περίοδο των γιορτών.

Το 34ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο ξεκίνησε στις 17 και θα διαρκέσει ως τη 21 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα.

Το Συνέδριο φέτος εστιάζει στις λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού, όπως η COVID-19, στη φυματίωση και σε άλλες ιογενείς λοιμώξεις που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Τα τελευταία δεδομένα είναι σοκαριστικά. Τα ποσοστά θνησιμότητας, με τις λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού να κατατάσσονται το 2021 στην πρώτη θέση των αιτίων θνησιμότητας παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας από τις αναπνευστικές λοιμώξεις στην Ελλάδα

Δεν διαφέρει η κατάσταση στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις πρόσφατες μελέτες (ΕΓΝΑΤΙΑ, Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ΕΟΔΥ), τα ποσοστά θνησιμότητας είναι εξαιρετικά υψηλά για τους νοσηλευόμενους ασθενείς.

Βάσει των δεδομένων, η θνησιμότητα από πνευμονιόκοκκο ανέρχεται σε 22,3%, από τον ιό RSV σε 16,8%, και από τη γρίπη σε 12,76%.

Στο Συνέδριο η ΕΠΕ παρουσίασε επικαιροποιημένες οδηγίες για τον εμβολιασμό των ομάδων υψηλού κινδύνου, συστήνοντας ετησίως τον εμβολιασμό κατά της γρίπης και του COVID-19, εφάπαξ εμβολιασμό για τον πνευμονιόκοκκο (PVC20), καθώς και ανά τριετία για τον ιό RSV και ανά δεκαετία για τον κοκκύτη.

Η Καθηγήτρια Πνευμονολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος του Δ.Σ της ΕΠΕ, Παρασκευή Κατσαούνου, υπογραμμίζει την ανάγκη για οργανωμένη πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση.

Υπάρχει αυξημένη πίεση στο ΕΣΥ και χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Από τον Μάιο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2025, περισσότερα από 4.500 άτομα νοσηλεύτηκαν για λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού, με τον μέσο όρο παραμονής να ανέρχεται στις 10 ημέρες.

Η μεγάλη ανάγκη για κλίνες ΜΕΘ και η συχνή εμφάνιση επιπλοκών εκτοξεύουν το λειτουργικό και οικονομικό κόστος για το σύστημα υγείας.

Έτσι η πρόληψη και ο εμβολιασμός καθίστανται κρίσιμα μέτρα για την ανακούφιση του συστήματος.

Η γρίπη «Κ»

Παράλληλα, οι επιστήμονες για την ταχεία διασπορά του νέου στελέχους «Κ» της γρίπης, το οποίο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την αποτελεσματικότητα του φετινού εμβολίου.

Το στέλεχος «Κ» δεν περιλαμβάνεται αυτούσιο στην τρέχουσα σύνθεση του εμβολίου.

Ωστόσο, οι ειδικοί καθησυχάζουν ότι το εμβόλιο καλύπτει συγγενή στελέχη της παραλλαγής, παρέχοντας ικανοποιητική μερική προστασία.

Τα δεδομένα από τη Μεγάλη Βρετανία αποδεικνύουν ότι το εμβόλιο για τη γρίπη αυτή είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στην αποτροπή βαριών νοσηλειών στις ΜΕΘ και στη μείωση της θνητότητας.

Επιπλέον, στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν και οι τελευταίες εξελίξεις στη θεραπεία της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ), με τον Νίκο Τζανάκη, Ομότιμο Καθηγητή Πνευμονολογίας, να τονίζει την επανάσταση στις θεραπευτικές προσεγγίσεις μέσω των νέων βιολογικών φαρμάκων, όπως το Dupilumab και το Mepolizumab.

Τα φάρμακα αυτά δείχνουν μείωση των παροξύνσεων της νόσου και προσφέρουν ελπίδα σε χιλιάδες ασθενείς.

Ο καρκίνος του πνεύμονα

Ο Διευθυντής του ΕΣΥ και Πνευμονολόγος, Ελευθέριος Ζέρβας μιλά για τη σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα.

Η Ελλάδα συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα όπως το SOLACE, που διαμορφώνουν σύγχρονες στρατηγικές πρόληψης για τον καρκίνο του πνεύμονα, ενισχύοντας τη διασύνδεση της χώρας με την παγκόσμια έρευνα.

Σημειώνεται ότι η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία προώθησε τη δράση της Μονάδας Πρόληψης Αναπνευστικών Νοσημάτων, που πραγματοποιεί δωρεάν εξετάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, μειώνοντας τις γεωγραφικές ανισότητες στην πρόσβαση σε εξειδικευμένη υγειονομική φροντίδα.

Τέλος, με δράσεις σε 15 Νομούς και 39 Δήμους για το 2025, η Μονάδα έχει εξετάσει ήδη 1.897 πολίτες, εντοπίζοντας σημαντικά ποσοστά αποφρακτικών νοσημάτων.