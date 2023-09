Ο Διευθυντής Α’ Παθολογικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Σωτήρης Αδαμίδης, δίνει την απάντηση για το αλάτι.

Είναι σωστό να κόψουμε το αλάτι;

«Δεν είναι σωστό, ειδικά για τις γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια, γιατί συνήθως υπάρχει και χαμηλό επίπεδο αρτηριακής πίεσης οπότε η πλήρης στέρηση του αλατιού συνεπάγεται με πάρα πολλές δυσκολίες, όπως απώλεια ενέργειας, πτώση της πιέσεως ακόμα και λιποθυμικά επεισόδια…».

Ακούστε όλα όσα είπε ο κος Αδαμίδης στο βίντεο της My Nutri και πώς θα ενημερωθείτε σχετικά με την κατακράτηση στο 9ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαβήτη, Μεταβολικού Συνδρόμου και Παχυσαρκίας (EsoDiMeSO), θα λάβει χώρα στις 25 και 26 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο Αθηνών και θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς αφορά όλες τις εξελίξεις σχετικά με τα μεταβολικά νοσήματα.

Αδαμίδης Σωτήρης,

Παθολόγος, Διευθυντής Α’ Παθολογικής Κλινικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Ο Σωτήρης Αδαμίδης αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει αναγορευτεί Αριστούχος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει σημαντικό κλινικό και ερευνητικό έργο. Είναι Πρόεδρος της ESoDiMeSO (European Society of Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity) Πρόεδρος της Επιτροπής Έγκρισης Διενέργειας Επιστημονικών Πρωτοκόλλων Ιατρικού Αθηνών, καθώς επίσης και μέλος των: American Diabetes Association, American Heart and Stroke Association, Crohn’s & Colitis Foundation of America, American College of Chest Physicians, European Association for the Study of Obesity, Vascular Biology Working Group (The University of Florida College of Medicine), Southern Medical Association USA. Έχει τακτική συμμετοχή στα ετήσια συνέδρια επιστημονικών εταιρειών, όπως οι American Diabetes Association, European Society Of Cardiology, EASO και άλλες. Έχει σημαντικό συγγραφικό έργο και σειρά δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, καθώς επίσης τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο. Επίσης, έχει να επιδείξει σειρά διαδικτυακών δημοσιεύσεων, καθώς και επιστημονικών ομιλιών, ανακοινώσεων, δημοσιεύσεων εντός και εκτός Ελλάδος με θεματολογία στο διαβήτη, την παχυσαρκία, το μεταβολικό σύνδρομο, τις δυσλιπιδαιμίες κ.λπ. Έχει συχνή παρουσία στα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, εντός και εκτός Ελλάδος, ως προσκεκλημένος ομιλητής σε θέματα επικαιρότητας και όχι μόνο.

Θησέως 40, 15124 Μαρούσι, 2108069971

www.adamidisnet.gr

https://esodimeso.com/

Επιμέλεια: Όλγα Φωτιάδου