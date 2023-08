Στον δυναμικό κόσμο των μηχανοκίνητων, υπάρχει ένα στοιχείο που ξεχωρίζει: το drifting.

Μέσα σε αυτόν το εκρηκτικό κόσμο, δύο αθλητές καταφέρνουν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον, οι αδελφοί Elias και Joe Hountondji, γνωστοί ως “Red Bull Drift Brothers”.

Οι προερχόμενοι από την Γερμανία Drift Brothers δεν περιορίζονται στο να ακολουθούν τις κλασικές πρακτικές του drifting. Αντίθετα, αναζητούν τα όρια του αθλήματος, συνδυάζοντας ισχύ, ακρίβεια και έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα που οδηγεί σε ένα μοναδικό θέαμα.

Οι αδελφοί Hountondji χρησιμοποιούν δύο BMW M4 G82, τις οποίες τις έχουν μεταμορφώσει σε δύο πολύ ισχυρά αυτοκίνητα 1.040 ίππων. Έχουν εμπλουτιστεί σε τέτοιο βαθμό, που διαθέτουν πλέον ροπή 1.250 Nm, καθιστώντας τα μια μετρήσιμη δύναμη στην ήδη ανταγωνιστική σκηνή του drifting.

Επιπλέον, οι δύο BWM είναι εξοπλισμένες με ένα κιτ ανάρτησης ST, που μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία επίπεδα, επιτρέποντας την τέλεια προσαρμογή και χειρισμό.

Αυτό εξασφαλίζει ότι η δύναμη του κινητήρα BMW S58 – η «καρδιά» του M4 G82 – μεταφέρεται αποτελεσματικά στον δρόμο, καθιστώντας τον χειρισμό εξαιρετικά ακριβή.

Τα αυτοκίνητα περιλαμβάνουν επίσης ένα 3D αμάξωμα από την Alphacam, ένα σειριακό κιβώτιο ταχυτήτων 5 ταχυτήτων Samsonas και μια προσαρμοσμένη κυψέλη ασφαλείας FIA από την AST και την A&M. Όλες αυτές οι τροποποιήσεις δημιουργούν δύο «θηρία», που όχι μόνο επιβάλλουν την παρουσία τους στην πίστα, αλλά εκπλήσσουν και το κοινό προσφέροντας μοναδικό θέαμα. Το αποτέλεσμα είναι μια μοναδική επίδειξη drifting, γεμάτη από ταχύτητα, κόλπα και αδρεναλίνη.

Οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν λοιπόν να περιμένουν ακόμα μια δόση ξέφρενης δράσης στο Red Bull Showrun by Allumil στις 23 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη.

Οι Drift Brothers θα εμφανιστούν για να ταράξουν κυριολεκτικά τη συμπρωτεύουσα και να μας χαρίσουν ένα μοναδικό υπερθέαμα και μια εξαιρετική εμπειρία.

Αν είσαι κι εσύ λάτρης της ταχύτητας και της αδρεναλίνης το Red Bull Showrun by Allumil σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία που θα χαραχθεί ανεξίτηλα στη μνήμη σου.