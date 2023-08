Τουλάχιστον 52 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα το απόγευμα στα προάστια της Στοκχόλμης, όταν ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών και αντιπάλων της κυβέρνησης της Ερυθραίας, στο περιθώριο ενός φεστιβάλ που οργάνωσαν οι πρώτοι, ανακοίνωσε η σουηδική αστυνομία.

«Μια άλλη συγκέντρωση οργανώθηκε κοντά στον χώρο του φεστιβάλ, κατά τη διάρκεια της οποίας ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις» ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι έχουν γίνει περίπου 100 συλλήψεις.

Από τους 52 τραυματίες, οι οκτώ νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

«Πρόκειται για μια μεγάλη και σύνθετη επιχείρηση. Πολλοί άνθρωποι βρίσκονται ακόμη στον χώρο και ο συνολικός αριθμός των τραυματιών δεν είναι γνωστός», είπε ο Πάτρικ Σόντερμπεργκ, ο αρχίατρος της περιοχής της Στοκχόλμης.

Η αστυνομία ανέφερε ότι μέλη της έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, στα βορειοδυτικά προάστια της Στοκχόλμης και συνεχίζουν τις προσπάθειές τους ώστε «να αποκατασταθεί η τάξη» και να μπει τέλος στις «εγκληματικές ενέργειες».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Expressen, περίπου 1.000 διαδηλωτές κατάφεραν να περάσουν τον φράχτη ασφαλείας που είχε τοποθετήσει η αστυνομία και εξαπέλυσαν επίθεση στον χώρο του φεστιβάλ, το οποίο οργάνωναν υποστηρικτές της κυβέρνησης της Ερυθραίας. Οι αρχές είχαν δώσει άδεια για τη διαδήλωση αυτήν.

This is OUTRAGEOUS!!!!This is terrorism. No question about it. Our #Eritrea community festival in #Sweden, our people attacked by terrorist thugs. Those responsible should be tracked down, arrested and face the full force of justice. @polisen_sthlm @Polisen_Sverige https://t.co/nw1nu9kXZS

— Eri-Camel Marches (@benyrob12) August 3, 2023