Αναβάθμιση του Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης

Αναβαθμίζεται το Ελληνικό Σύστημα Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές έρευνας και διάσωσης, με την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, με αποτέλεσμα η χώρα να μπορεί να συμμετέχει ενεργά στο νέο σύστημα λήψης και διανομής συναγερμών κινδύνου, που βασίζεται σε δορυφόρους μέσης τροχιάς (Medium Earth Orbit Satellites for Search and Rescue/MEOSAR). Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό/αναβάθμιση του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Αποστολών (ΕΚΕΑ), το οποίο αποτελεί το εθνικό κέντρο λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου του συστήματος COSPAS-SARSAT.



Το ΕΚΕΑ διασφαλίζει την αυτονομία της χώρας μας σε ότι αφορά την λήψη των συναγερμών κινδύνου που προέρχονται από ραδιοφάρους πλοίων, αεροσκαφών και προσώπων και την άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης (Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης - Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. και το Συντονιστικό - Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος - 199).



Είναι ένα έργο που ξεκίνησε στις 15-12-2016, με την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020, ενώ η σχετική απόφαση ένταξης εκδόθηκε στις 28-02-2017.



Ακολούθως καταρτίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία. Στις 29-8-2017 προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός, ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός και στις 11-7-2018 το έργο κατακυρώθηκε στην εταιρεία «EMS Technologies Canada Limited», έναντι συμβατικού τιμήματος 5.384.624,36€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).



Το σύστημα που θα εγκατασταθεί περιλαμβάνει 8 κεραίες λήψης σημάτων δορυφόρων, τον απαραίτητο εξοπλισμού του κέντρου λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου (εξυπηρετητές, σταθμοί εργασίας, δικτυακός και μηχανογραφικός εξοπλισμός, κλπ), τρία τερματικά διαχείρισης περιστατικών Έρευνας και Διάσωσης (Rescue Control Systems/RCSs) και τις απαραίτητες υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης, τεχνικής υποστήριξης καθώς και εγγυημένης λειτουργίας του συστήματος για χρονικό διάστημα επτά ετών. Η εγκατάσταση των δορυφορικών κεραιών αρχίζει άμεσα και θα πραγματοποιηθεί σε χώρους της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ ο εξοπλισμός διαχείρισης και εποπτείας θα εγκατασταθεί στο Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στον Πειραιά. Το έργο θα παραδοθεί σε εννέα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.



Αναμενόμενα Οφέλη



Το νέο σύστημα θα παρέχει ακριβέστερο (ως προς το γεωγραφικό στίγμα) και ταχύτερο (εντός 15 λεπτών με τάση εκμηδενισμού) εντοπισμό της θέσης των σημάτων κινδύνου, σε σχέση με την απόδοση και λειτουργία του υφιστάμενου συστήματος, το οποίο είναι από 20 λεπτά έως 2,5 ώρες. Η χώρα θα επιτύχει αμεσότερη ενεργοποίηση των επιχειρησιακών μέσων για αποστολές έρευνας και διάσωσης, σε περίπτωση εκπομπής σήματος κινδύνου από ραδιοφάρους ένδειξης θέσης κινδύνου, ενώ παράλληλα αναμένεται να αυξηθεί η πιθανότητα έγκαιρης διάσωσης προσώπων που κινδυνεύουν για το σύνολο των μετακινούμενων σε ξηρά, θάλασσα και αέρα.



Η εγκατάσταση και λειτουργία του νέου συστήματος, σε συνδυασμό με άλλες δράσεις που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως π.χ. η πρόσφατα υποβληθείσα πρόταση χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ για την προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα και διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας, θα συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, στον εκσυγχρονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και στην ισχυροποίηση του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και της χώρας μας εν γένει στο αντικείμενο της Έρευνας και Διάσωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.



Τη σύμβαση υπέγραψαν σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής και ο κ. Mehrez Hached, Διευθυντής τομέα Συστημάτων Παρακολούθησης, Έρευνας & Διάσωσης της εταιρείας EMS Technologies Canada, Ltd, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας Διονύση Τεμπονέρα, του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος Αντιναύαρχου ΛΣ Σταμάτη Ράπτη, του Α΄ Υπαρχηγού Αντιναύαρχου ΛΣ Θεόδωρου Κλιάρη, του Διευθυντή Α΄ Κλάδου του ΛΣ - ΕΛ ΑΚΤ υποναύαρχου ΛΣ Ιωάννη Αργυρίου, των κκ Mark Malloy, υπεύθυνου Διαχείρισης / υλοποίησης έργου της εταιρείας EMS Technologies Canada, Ltd, Αλέξανδρου Μαρίνης, Διευθυντή της Honeywell Ελλάδος, Νίκου Καλαμπούκα, Γενικού Διευθυντή της ACTISPLAN Ε.Π.Ε. αντιπροσώπου της EMS Technologies Canada, Ltd. Τομέα Έρευνας & Διάσωσης στην Ελλάδα, καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων.