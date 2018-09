Το νέο ναυτιλιακό βοήθημα HELMEPA - AMSA για τους Ναυτικούς στα νερά της Αυστραλίας

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - HELMEPA, ιδρύθηκε στις 4 Ιουνίου 1982 με κοινή πρωτοβουλία των Ελλήνων ναυτικών και πλοιοκτητών, οι οποίοι προσυπέγραψαν τη Διακήρυξη Εθελοντικής Δέσμευσης, με τίτλο «Να Σώσουμε τις Θάλασσες». Με το Άρθρο 4 διακήρυξαν: «Αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να χρησιμοποιήσουμε τις ειδικευμένες γνώσεις και τη δραστηριότητά μας για να εξυψώσουμε την περιβαλλοντολογική συνείδηση της Ελληνικής Ναυτιλιακής Οικογένειας, που έτσι θα πρωταγωνιστήσει σε μια διεθνή προσπάθεια με σκοπό να συνδυάσει περιβαλλοντολογικούς κανονισμούς και εθελοντική απόφαση, για την εξάλειψη της ρύπανσης που προέρχεται από τα πλοία».



Προς τούτο, η HELMEPA συνεργάζεται και με εθνικές ναυτιλιακές Αρχές όπως η AMSA, η Australian Maritime Safety Authority, η οποία ελέγχει τη ναυτιλιακή δραστηριότητα στην Αυστραλία. Με τη συμβολή της, η HELMEPA εξέδωσε το 2000, ελληνικά και αγγλικά, και διέθεσε στα Μέλη της, εταιρείες, πλοία και ναυτικούς τον «Οδηγό για τους Έλληνες Ναυτικούς στα Νερά της Αυστραλίας».



Τώρα το 2018, η HELMEPA διαθέτει στα Μέλη της την ηλεκτρονική έκδοση “Guide for Greek and Foreign Seafarers onboard Ships operating in Australian Waters” που αναθεώρησε και πάλι με την πρόθυμη, όπως πάντα, συνδρομή της AMSA και την προσδοκία να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για τους αξιωματικούς των πλοίων που ταξιδεύουν στην Αυστραλία και παραπλέουν το Great Barrier Reef.



Η HELMEPA ευχαριστεί τους CEO Mick Kinley και Manager, Ship Inspection and Registration Alex Schultz-Altmann καθώς και τους συνεργάτες τους στην AMSA, για το χρόνο που αφιέρωσαν στην ακρίβεια της νέας έκδοσης.