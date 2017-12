Norton V4 RR: Aπό το Isle of Man με αγάπη

του Νίκου Τσαμάνδουρα

Η «μικρή» βρετανική Norton τoλμά να κοιτάξει κατάματα τον ευρωπαικό ανταγωνισμό στη supersport κατηγορία, υψώνοντας το ανθρακονημάτινο ανάστημά της με τη μορφή της V4 RR





Ποιός να το έλεγε πως η γνωστή για τις γυμνές, café racer κυρίως μοτοσυκλέτες της, Norton, θα έμπαινε με τόση φόρα στα supersport πολυτελή σαλόνια χωρίς την παραμικρή οικονομία στο ανθρακόνημα. Η V4 RR ντύνεται με το εξωτικό υλικό όχι μόνο σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες, αλλά και -για πρώτη φορά σε μοτοσυκλέτα μαζικής παραγωγής- στο ρεζερβουάρ καυσίμου, που είναι επιπρόσθετα ενισχυμένο με κέβλαρ και τοθετείται κάτω από τη σέλα, ναι, όπως στις μοτοσυκλέτες του MotoGp! ​Η Norton ζει (χωρίς να βασιλεύει) στη χώρα που τη γέννησε Το πλαίσιο είναι διπλό σωληνωτό τύπου «shotgun», φτιαγμένο από αλουμίνιο και στοχεύοντας στην περισσότερη δυνατή ακαμψία. Είναι πλήρως ρυθμιζόμενο, προκειμένου να αντέξει στο διηνεκές του 1.200 κυβικών V4 κινητήρα με την εξωφρενική ιπποδύναμη στα 200+ άλογα και τη ροπή στα 130Nm (στις 12.500 και 10.000 στροφές αντίστοιχα). Η διάταξη V είναι στις 72 μοίρες, κάνοντας τη γεωμετρία του συνόλου πραγματική πρόκληση για τους σχεδιαστές και τους μηχανικούς της Norton.







Το υγρόψυκτο μηχανικό σύνολο με τις βαλβίδες τιτανίου τροφοδοτείται από μεταβλητό σύστημα ηλεκτρονικού ψεκασμού με συνολικά 8 μπεκ, που ελέγχονται με σύστημα ηλεκτρονικού γκαζιού. Το ψαλίδι είναι μονόμπρατσο, με την απόσβεση των κραδασμών του να αναλαμβάνει το πλήρως ρυθμιζόμενο αμορτισέρ TTX-GP της Ohlins. Η ίδια εταιρία προικίζει και το μπροστινό μέρος, με το επίσης πλήρως ρυθμιζόμενο σύστημα NIX-30. Το δύσκολο έργο του φρεναρίσματος δεν θα μπορούσε να αναλάβει άλλος από τη Brembo, με δυο δισκόφρενα στα 330mm (μπροστά) και ένα στα 245mm (πίσω). Παράλληλα, η μοτοσυκλέτα δεν ξεφεύγει και από τους κανονισμούς του Euro 4 και είναι μόλις 179 κιλά «στεγνή».





Tα ηλεκτρονικά βοηθήματα είναι επαρκέστατα, περιλαμβανομένων των συστημάτων ελέγχου πρόσφυσης, σούζας, εκκίνησης αλλά και πορείας, όλα με τη βοήθεια συστήματος μέτρησης αδράνειας έξι αξόνων. Στα υπόλοιπα ηλεκτρονικά καλούδια υπάρχει πλήρες αγωνιστικό πακέτο τηλεμετρίας για χρονομέτρηση γύρου, μέγιστη κλίση, μέγιστη τελική, άνοιγμα γκαζιού, φρένα κτλ. Το quickshifter δίνει το παρόν και στα ανεβάσματα και στα κατεβάσματα, τα οποία γίνονται πιο φιλικά στον αναβάτη αναλόγως των συνθηκών, με τη δύναμη του κινητήρα να διαχειρίζεται από τρία modes: Road, Sport και Pro-Race. Κλειδάκι δε θα χρειαστείτε απαραίτητα για να τη βάλετε μπροστά, καθώς η V4 RR είναι εξοπλισμένη και με το αντίστοιχο Keyless σύστημα. Εξωτική μοτοσυκλέτα, εξωτικός και ο ήχος της.. Οι ενδείξεις της μοτοσυκλέτας προβάλλονται σε μια 7 ιντσών οθόνη υψηλής ευκρίνειας, η οποία καταργεί και τους καθρέφτες χάρη στην οπίσθια κάμερα. Ακόμα, όλα τα φωτιστικά σώματα της μοτοσυκλέτας είναι τεχνολογίας Led.









Η V4 RR εξελίχθηκε πάνω στο «νησί», δια πυρός και σιδήρου ΤΤ Isle of Man. Η γεωμετρία, η εργονομία και η μείωση του βάρους δοκιμάστηκαν στο Isle of Man πάνω στην καθαρόαιμη αγωνιστική SG5 TT, η οποία το 2016 τερμάτισε 7η στην κατηγορία Superbike με μέση ταχύτητα 210 χλμ/ώρα στα χέρια του Αυστραλού αναβάτη David Johnson. To καλό είναι πως η V4 RR μπορεί να γίνει δική σας και το κακό είναι πως αφενός θα σας στοιχίσει περίπου 33.000€ και αφετέρου ..δεν υπάρχει αντιπρόσωπος.

Στο πρώτο video που επισυνάπτουμε μπορείτε να δείτε τι λένε οι δημιουργοί της και στο αμέσως επόμενο να ακούσετε τον ήχο της V4 RR στο Isle of Man.