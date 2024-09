του Δημήτρη Διατσίδη

Υπάρχουν πολλά να συμβούν στη γραμμή εκκίνησης καθώς το paddock του MotoGP επιστρέφει στο υπέροχο Misano World Circuit Marco Simoncelli – από τον Tίτλο κατασκευαστών μέχρι μερικά ορόσημα της Ducati.

Ετοιμαστείτε για περισσότερα στο MotoGP™ καθώς το Gran Premio Pramac dell’Emilia-Romagna, έχει πολύ ενδιαφέρον με το μεγαλύτερο να είναι το Πρωτάθλημα των Κατασκευαστών, με την Ducati να μπορεί να το ολοκληρώσει την Κυριακή μετά την εκπληκτική της πορεία μέχρι στιγμής. Είναι 229 βαθμούς μπροστά από την KTM και 239 μπροστά από την Aprilia, με 222 να είναι ο χρυσός αριθμός βαθμών για την Κυριακή ώστε να το ολοκληρώσει.

Θα μπορούσαν επίσης να το κερδίσουν με στυλ, καθώς η επόμενη νίκη τους θα ήταν η 100η νίκη τους στο MotoGP™. Με τους δύο πρώτους στη μάχη του Τίτλου – τον ​​Jorge Martin (Prima Pramac Racing) και τον Πρωταθλητή Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – να χωρίζονται μόνο κατά επτά βαθμούς, και είναι τόσα πολλά αυτά που μπορούν να συμβούν στη γραμμή εκκίνησης μεταξύ αυτών και εκείνων που πιθανότατα θα αγωνιστούν πιο κοντά στο μπροστινό μέρος, που όλα αυτά υπόσχονται ένα σοβαρό σόου.

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ

Ο Μartin θα θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό για τον εαυτό του αφού αυτό το στοίχημα της σημαίας βρόχινου αγώνα δεν απέδωσε καρπούς και για τους βαθμούς που πρέπει να συγκεντρώσει για να διευρύνει αυτή τη διαφορά στην κορυφή. Και για το μέλλον, όταν πρόκειται για το Πρωτάθλημα των Κατασκευαστών αυτή είναι σημαντική νίκη στο 100ο MotoGP™. Αν αυτό δεν είναι μεγάλο κίνητρο, θα ήθελε επίσης να νικήσει τους Ιταλούς αναβάτες στην έδρα τους και να κερδίσει τη δόξα για την Ιταλική ομάδα του, η οποία είναι χορηγός στη διοργάνωση. Το να βγει 2ος πιθανότατα δεν θα τον καλύψει, και εξακολουθεί να ξέρει ότι κέρδισε το 2023, όταν ο καιρός ήταν καλός.

Ο Bagnaia, εν τω μεταξύ, φτάνει με περισσότερα περιθώρια για να μειώσει τη διαφορά στο Πρωτάθλημα. Φτάνει όμως προετοιμασμένος για το δικό του ορόσημο: την 100η εκκίνηση του στο MotoGP™ και στην πίστα έδρα για αυτόν και την ομάδα της Ducati Lenovo. Ως διπλός Παγκόσμιος Πρωταθλητής τους, αυτά τα ορόσημα πρέπει να έχουν σχέση και με αυτόν. Ένα Πρωτάθλημα Κατασκευαστών στον εντός έδρας 100ο Αγώνα MotoGP™, παίρνοντας την 100η νίκη της Ducati στο MotoGP™; Τα αστέρια θα έχουν ευθυγραμμιστεί εάν ο Bagnaia μπορεί να το κάνει να συμβεί. Αυτή τη φορά, θα είναι επίσης πιο κοντά στην πλήρη φυσική κατάσταση – κάτι που δεν έχει συμβεί στο Misano από το 2022.

Ο Marc Marquez (Gresini Racing MotoGP™), ο οποίος είναι επιβεβαιωμένο ότι θα είναι μαζί με τον Bagnaia στην εργοστασιακή ομάδα την επόμενη σεζόν, θα είναι πρόθυμος να αρχίσει να συμμετέχει σε ορισμένα ορόσημα της Ducati πριν από αυτήν την αλλαγή. Θα θέλει επίσης να σταματήσει τον Bagnaia να το κάνει καθώς οι δυο τους ετοιμάζονται να μοιραστούν ένα γκαράζ. Έχοντας πλέον κερδίσει δύο Αγώνες στη σειρά, αν ο Marquez κερδίσει έναν τρίτο, είναι η πρώτη φορά που θα έχει κερδίσει τρεις ή περισσότερες διαδοχικές νίκες MotoGP™ GP από το 2019. Θα επεκτείνει επίσης το ρεκόρ του ως ο πιο νικηφόρος αναβάτης στο Misano στο τρέχον grid … και να κλείσει ακόμα περισσότερο αυτή τη διαφορά του Πρωταθλήματος στους δύο πρώτους.

Και μετά υπάρχει ο Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team). Έχει 100% ρεκόρ στο βάθρο σε Αγώνες MotoGP™ που ξεκίνησε στο Misano, κάτι που δεν είναι καθόλου κακό. Μοιράζεται μερικά από τα κίνητρα των αντιπάλων του –την πίστα εντός έδρας– και αυτή η 100η νίκη στο MotoGP™ για την Ducati πιθανότατα θα ήταν πολύ γλυκιά. Είναι επίσης πολύ κοντά στη μάχη για τον Τίτλο, και μόνο εννέα βαθμούς πίσω από τον Marc Marquez.

ΣΤΗ ΜΑΧΗ

Το Σάββατο στο GP του Σαν Μαρίνο αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι υπάρχουν πολλοί αντίπαλοι για την πρώτη τετράδα του Πρωταθλήματος. Ο Franco Morbidelli (Prima Pramac Racing) κέρδισε ταχύτητα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024 και στο Tissot Sprint, την τελευταία φορά. Ήταν επίσης γρήγορος την Κυριακή πριν πέσει. Ο Marco Bezzecchi (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) κατέκτησε επίσης την πρώτη σειρά και ήταν στην πρώτη πεντάδα στον Αγώνα GP. Ο συναθλητής του Fabio Di Giannantonio θα χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να ανακάμψει καθώς επιστρέφει στην πίστα, ενώ και η Κυριακή του Alex Marquez (Gresini Racing MotoGP™) στο San Marino ήταν καλή. Μπορούν να προχωρήσουν;

Στην KTM και την GASGAS υπήρχε επίσης καλή ταχύτητα την Κυριακή, με τον Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) να έρχεται 4ος αφού τόσο αυτός όσο και ο Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) είχαν ένα σταθερό Sprint. Ο Αcosta θα θέλει να ελαχιστοποιήσει αυτά τα λάθη και θα είναι ενδιαφέρον καθώς αγωνίζεται σε μία πίστα για δεύτερη φορά στη σεζόν του. Ο Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) είχε επίσης ένα καλό Σαββατοκύριακο, σημειώνοντας τον καλύτερο του τερματισμό την Κυριακή από τo Portimão, εκτός από το να πάρει βαθμούς στο Sprint. Περισσότερα από αυτά θα είναι ο ελάχιστος στόχος για τους Αυστραλούς και περισσότεροι βαθμοί ο στόχος για τον Augusto Fernandez (Red Bull GASGAS Tech3) μετά από έναν πιο σκληρό Αγώνα στο Misano στην πρώτη επίσκεψη.

ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ

Εν τω μεταξύ στη Yamaha, ο Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) πρέπει να είναι στις συζητήσεις για τον αναβάτη του Σαββατοκύριακου καθώς έχει ισοφαρίσει τον καλύτερο τερματισμό της Κυριακής μέχρι στιγμής το 2024 και πήρε βαθμούς στο Sprint. Θα είναι το καλύτερο Σαββατοκύριακο για περισσότερους βαθμούς. Το εργοστάσιο της Iwata και ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής τους για το 2021 θέλουν να αγωνιστούν για καλύτερη θέση από την 7η, αλλά η κορυφαία μορφή που έχουν δείξει και οι δύο στο παρελθόν χτίζεται – ή ξαναχτίζεται – με την πάροδο του χρόνου. Ο Quartararo και ο συναθλητής του Alex Rins έκαναν Δοκιμές στο Misano πριν από μερικές εβδομάδες, στο GP του San Marino και τώρα κέρδισαν λίγο περισσότερο χρόνο στη Δοκιμή της Δευτέρας, στην οποία ο Quartararo ήταν 5ος ταχύτερος. Μπορούν λοιπόν να κάνουν άλλο ένα βήμα προς τα εμπρός αυτή τη φορά;

ΑΝΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΣΕΛΑ

Τα βήματα προς τα εμπρός είναι επίσης ο στόχος για την Aprilia, καθώς το εργοστάσιο από το Noale υποφέρει. Ούτε ο Maverick Viñales ούτε ο συναθλητής του στην Aprilia Racing, Aleix Espargaro, πήραν βαθμούς στο GP του San Marino, οπότε αυτός είναι ξεκάθαρος στόχος αυτή τη φορά. Θα ελπίζουν επίσης ότι η δουλειά στο τεστ της Δευτέρας – εστιασμένη στο εδώ και τώρα – θα βοηθήσει να ανατραπούν αυτές οι τελευταίες ατυχίες. Ο Miguel Oliveira (Trackhouse Racing), εν τω μεταξύ, σημείωσε 5 βαθμούς την Κυριακή για να επιστρέψει στην κορυφή για τη μοτοσυκλέτα από το Noale. Θα θέλει περισσότερα, το εργοστάσιο θέλει περισσότερα, οι εργοστασιακοί αναβάτες θα θέλουν να τον νικήσουν και ο συναθλητής του Raul Fernandez θα θέλει επίσης να αντεπιτεθεί.

Τέλος, στη Honda είναι ένα πρώτο πλήρες Σαββατοκύριακο στο Misano για τους Joan Mir και Luca Marini της Repsol Honda Team. Και οι δύο υπέφεραν από ασθένεια που τους άφησε στο περιθώριο, όντως επέστρεψαν για το τεστ της Δευτέρας, οπότε ελπίζουν ότι αυτό θα τους βοηθήσει να επιστρέψουν δυναμικά στο Grand Prix. Εν τω μεταξύ, στην IDEMITSU και στην CASTROL Honda LCR, υπήρξαν ορισμένοι ισχυροί βαθμοί για τον Takaaki Nakagami και τον Johann Zarco, αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι τώρα ίσοι στο σύνολο αυτή τη σεζόν – και ο Nakagami προηγείται στην κατάταξη χάρη σε αυτόν τον τερματισμό της 11ης θέσης στην Αραγονία. Θα θέλουν να νικήσουν ο ένας τον άλλον και να νικήσουν το δίδυμο της Repsol Honda, ώστε να συνεχίσουν να προσθέτουν πληροφορίες και χιλιόμετρα στην αποστολή της Honda για να προχωρήσει περισσότερο. Τι μπορούν να κάνουν μετά τον επιπλέον χρόνο πίστας του Misano Test; Θα το μάθουμε αυτό το Σαββατοκύριακο καθώς άλλοι 37 βαθμοί μπαίνουν στο παιχνίδι

Τι θα συμβεί στο #EmiliaRomagnaGP;

Οι εορτασμοί ξεκινούν την Τετάρτη για το Gran Premio Pramac dell’Emilia-Romagna. Για να είναι το MotoGP™ ακόμα πιο κοντά στην παθιασμένη βάση θαυμαστών στην Ιταλία, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση θαυμαστών την Τετάρτη το απόγευμα στο κέντρο της πόλης του Ρίμινι, με επικεφαλής τους Jorge Martin (Prima Pramac Racing), Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) και Marco Bezzecchi ( Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – συμπεριλαμβανομένου μιας δυνατότητας συνομιλίας και ερωτήσεων από τους παρευρισκόμενους οπαδούς. Όμως τελικά φαίνεται ότι αυτή η εκδήλωση ακυρώνεται λόγω κακοκαιρίας στην περιοχή.

Το απόγευμα της Πέμπτης, η συνέντευξη του MotoGP™ Last On The Brakes, θα υποδεχθεί τον Franco Morbidelli της Prima Pramac Racing. Στη συνέχεια, μπαίνουμε στις συνεντεύξεις τύπου, με την πρώτη να φιλοξενεί τους Jorge Martin (Prima Pramac Racing), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), Marc Marquez (Gresini Racing MotoGP™) και Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team). Στη συνέχεια, ο Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) θα συνοδεύεται από τον Marco Bezzecchi (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) και τον Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) για τη δεύτερη.