Ducati Panigale: Τέλος (;)

​Στις 7 Ιούλη ξεκινάει και ο γύρος των WSBKs στη Laguna Seca. Τυχαίο;

Οι Ιταλοί ακόμα μια φορά κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα. Να «προκαλούν» με ένα νέο teaser βίντεο με μινιμαλιστικά -όσο δεν πάει- πλάνα με το Panigale 1299. Μετά από την S Anniversario έκδοση της Ιταλίδας καλλονής, η οποία φαίνεται να είναι και η ύστατη μετά από ένα μπαράζ εκδόσεων χωρίς ουσιαστικές οπτικές διαφοροποιήσεις, η Ducati μάλλον αποφάσισε να ρίξει τους τίτλους τέλους.Το μεγάλο ερωτηματικό είναι το αν στις 7 Ιουλίου (η ημερομηνία που μαθαίνουμε από το teaser) θα παρουσιαστεί η τελική Panigale παραγωγής, η τελευταία οριστικά και αμετάκλητα, ή κάτι που «βασανίζει» χρόνια ειδικά τους φανατικούς λάτρεις των μοτοσυκλετών από το Borgo Panigale. Μια νέα V4, που φημολογείται να παρουσιαστεί στη φετινή έκθεση EICMA στο Μιλάνο.Μια κατηγορία κινητήρων πολυπόθητων, αλλά και συνάμα «πληγή» για το ιταλικό εργοστάσιο, συλλογιζόμενοι τον εξ ανατολών ανταγωνισμό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μια εποχή τελειώνει, ειδικά «όταν το τέλος λέει όλη την ιστορία» (When the End Tells the Whole Story) ...