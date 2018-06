Isle of Man TT 2018: Άλλη μια χρονιά ρεκόρ και θανάτων

Ένας αιώνας αγώνων δεν είναι και λίγο, μιλώντας φυσικά για τον πλέον επικίνδυνο αγώνα με μοτοσυκλέτες του κόσμου, το γύρο του νησιού του Man. Ο φετινός αγώνας τίμησε την ιστορία του θεσμού και στη γλώσσα των αριθμών αλλά και με το φόρο αίματος που δεν παραλείφθηκε ούτε φέτος.Ξεκινώντας με τα αριθμητικά δεδομένα, το ρεκόρ του ταχύτερου γύρου έσπασε 2 φορές, πρώτα με τα 134.432 μίλια ανα ώρα του Dean Harrison που ήταν και ο νικητής της κατηγορίας Monster Energy Supersport 2 TΤ και έπειτα με τα 135.452 μίλια ανα ώρα του Peter Hickman που με τη σειρά του υπήρξε ταχύτερος όλων στην κατηγορία RL360 Quantum Superstock TT. Ένα ακόμα εντυπωσιακό στοιχείο είναι οι 3 νίκες του Michael Dunlop, ανιψιού του Joey Dunlop. Οι επιτυχίες του στις κατηγορίες RST Superbike, Monster Energy Supersport 1 και Lightweight TT τον ανεβάζουν τρίτο στη λίστα των πολυνικών με 18 νίκες.Μιλώντας για νίκες αξίζει να δείτε την παρακάτω λίστα:• Joey Dunlop, 26• John McGuinness, 23• Michael Dunlop, 18• Dave Molyneux, 17• Ian Hutchinson, 16• Michael Hailwood, 14• Bruce Anstey, 12• Steve Hislop, Phillip McCallen, 11• Giacomo Agostini, Robert Fisher, Ian Lougher, Stanley Woods, 10• Mick Boddice, David Jefferies, Siegfried Schauzu, 9Και μιας και πιάσαμε τις λίστες, τα ρεκόρ που σημειώθηκαν φέτος ανα κατηγορία είναι τα εξής:• Senior TT, Peter Hickman (BMW S 1000 RR): 1:43:08.065, 131.700mph• Supersport TT, Dean Harrison (Kawasaki ZX-6R): 1:11:28.059, 126.703mph• Superstock TT, Peter Hickman (BMW S 1000 RR): 1:08:49.976, 131.553mph• Lightweight TT, Michael Dunlop (Paton): 1:15:05.032, 120.601mph• TT Zero, Michael Rutter (Mugen): 18:34.956, 121.824mph• Sidecar TT, Ben & Tom Birchall (Honda CBR): 57:25.040 118.281mphΔυστυχώς ωστόσο, η δόξα του Νησιού κόστισε και τη ζωή δύο ακόμα αναβατών, του Dan Kneen και του Adam Lyon. Να πούμε ότι και πέρυσι σημειώθηκαν άλλοι 3 θάνατοι, των Davey Lambert, Jochem van den Hoek και του Alan Bonner με το συνολικό αριθμό πεσόντων στο αγωνιστικό καθήκον να φτάνει τους 252 αναβάτες από το 1911 μέχρι σήμερα.Ας δούμε τώρα και κάποια από τα καλύτερα στιγμιότυπα της μεγάλης κατηγορίας Senior TT φετινού του αγώνα.Και όπως θα δείτε και στο ακόλουθο βίντεο, ο αγώνας στο Isle of Man δεν τραβάει μόνο τα δικά μας βλέμματα ..RST Superbike TT:1. Michael Dunlop, Tyco BMW S 1000 RR: 1:45:58.474, 128.170mph2. Conor Cummins, Padgetts Honda CBR1000RR3. James Hillier, Quattro Plant JG Speedlift Kawasaki Ninja ZX-10RMonster Energy Supersport 1 TT:1. Michael Dunlop, MD Racing Honda CBR600RR:2. Dean Harrison, Silicone Engineering Kawasaki ZX-6R3. Peter Hickman, Trooper Beer Triumph 675RRL360 Quantum Superstock TT:1. Peter Hickman, Smiths Racing BMW S 1000 RR:2. Michael Dunlop, Tyco Racing BMW S 1000 RR3. Dean Harrison, Silicone Engineering Kawasaki ZX-10RMonster Energy Supersport 2 TΤ:1. Dean Harrison, Silicone Engineering Kawasaki ZX-6R2. Peter Hickman, Trooper Triumph 675R3. James Hillier, Quattro Plant JG Speedlift Kawasaki ZX-6RLightweight TT:1. Michael Dunlop, MD Racing Paton S1-R2. Derek McGee, KMR Kawasaki ZX-6R3. Michael Rutter, Paton S1-RTT Zero:1. Michael Rutter, Mugen2. Daley Matheson, University of Nottingham3. Lee Johnston, Mugen2018 PokerStars Senior TT:1. Peter Hickman, Smiths Racing BMW S 1000 RR2. Dean Harrison, Silicone Engineering Kawasaki ZX-10R3. Conor Cummins, Padgetts Honda CBR1000RRSure Sidecar 1:1. Ben Birchall/Tom Birchall, EIG Racing LCR: 58:31.967, 116.027mph2. John Holden/Lee Cain, Silicone Engineering Honda3. Tim Reeves/Mark Wilkes, HondaSure Sidecar 2:1. Ben Birchall/Tom Birchall, EIG Racing LCR Honda: 58:40.090, 115.760mph2. John Holden/Lee Cain, Silicone Engineering Honda3. Tim Reeves/Mark Wilkes, Honda