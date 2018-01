ΚΤΜ 1290 Super Duke GT: Σε δική του κατηγορία!

Η απόδοση του κινητήρα μόνο σαν εκρηκτική μπορεί να χαρακτηριστεί

​Τα ηλεκτρονικά αυξάνουν δραματικά διασκέδαση και ασφάλεια

​Στην εθνική sport touring, στα βουνά streetfighter, στην πόλη ανήμερο θεριό!

Μοτοσυκλέτες σπορ και τουρισμού, δύο κατηγορίες που εκ φύσεως είναι διαφορετικές και αντικρουόμενες. Η ΚΤΜ όμως έχει διαφορετική άποψη επί του θέματος και το όνομα αυτής είναι Super Duke GT.Κατά τη διάρκεια των ατελείωτων δοκιμών του Super Duke 1290, πριν αυτό βγει στην παραγωγή, οι υπεύθυνοι εξέλιξης της εταιρείας συνειδητοποίησαν ότι, παρότι γυμνό, είχε εξαιρετικές δυνατότητες στους ανοιχτούς δρόμους. Και κάπως έτσι, γεννήθηκε η πρώτη ιδέα για την έκδοση GT, η οποία ουσιαστικά θα είχε στόχο να αυξήσει τις τουριστικές ικανότητες του συνόλου, ενώ παράλληλα θα διατηρούσε και το σπορ χαρακτήρα.Κάτι τέτοιο ακούγεται δύσκολο, όχι μόνο στα λόγια αλλά αναμφίβολα και στην πράξη. Γι’ αυτό, όπως μάθαμε, χρειάστηκαν χιλιάδες ώρες εξέλιξης μέχρι να ολοκληρωθεί το φιλόδοξο project Super Duke GT, μία μοτοσυκλέτα που δεν μπορείς να εντάξεις με ευκολία σε μία κατηγορία. Απευθύνεται από τη μία σε αναβάτες σπορ μοτοσυκλετών, οι οποίοι αναζητούν μεγαλύτερη άνεση για το δρόμο χωρίς όμως να χάσουν τον ενθουσιασμό της οδήγησης και από την άλλη σε αναβάτες μεγάλων on-off, οι οποίοι βαρέθηκαν, κυρίως τον όγκο, δεν πατάνε ποτέ χώμα και ψάχνουν το κάτι παραπάνω! Οι υπεύθυνοι της ΚΤΜ δεν μας έχουν πει ποιες μοτοσυκλέτες του ανταγωνισμού θεωρούν αντίπαλο δέος για το Super Duke GT, γιατί, όπως ισχυρίζονται, δεν υπάρχει κάποιο μοντέλο το οποίο αυτή τη στιγμή προσφέρει σε συνδυασμό εξαιρετικές επιδόσεις, πλήρη ηλεκτρονικά βοηθήματα, άνεση για τον αναβάτη και κορυφαία οδική συμπεριφορά.Το Super Duke GT μοιράζεται με το γυμνό μοντέλο τα περισσότερα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Ο V2 των 1.301 κ.εκ. έχει την ίδια απόδοση των 173 ίππων, αλλά αυτή βρίσκεται πλέον 1.000 στροφές χαμηλότερα, ενώ η ροπή των 15(!) Kgm είναι απλωμένη σε μεγαλύτερο εύρος. Οι βασικές διαφορές στον κινητήρα εντοπίζονται στις νέες κυλινδροκεφαλές, με βελτιωμένους θαλάμους καύσης, την αλλαγμένη χαρτογράφηση του ψεκασμού και την εξάτμιση, η οποία βοηθά τα μέγιστα προκειμένου να καλυφθούν οι προδιαγραφές Euro 4.Από εκεί και πέρα, το πλαίσιο με το ψαλίδι και τα φρένα της Brembo είναι ίδια και απαράλλαχτα. Φυσικά, ο τουριστικός χαρακτήρας του Super Duke GT επέβαλλε αλλαγές στο σχεδιασμό των πλαστικών, με τη γνωστή εταιρεία KISKA να αναλαμβάνει αυτό τον τομέα. Τοποθετήθηκε ζελατίνα που ρυθμίζεται πανεύκολα με το χέρι χωρίς εργαλεία, τα θερμαινόμενα γκριπ είναι στάνταρ, η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ αυξήθηκε στα 23 λίτρα, παραμένοντας όμως στενό και όμορφο, το υποπλαίσιο ενισχύθηκε για να υποδεχτεί τις πλαϊνές βαλίτσες και τα πλαϊνά πλαστικά στο ρεζερβουάρ φιλοξενούν λάμπες LED, που ανάβουν αυτόματα ανάλογα με την κλίση της μοτοσυκλέτας, φωτίζοντας το διάβα μας σε βαθμό σωτήριο! Η σέλα είναι πιο άνετη και η θέση οδήγησης πιο όρθια, κάτι που οφείλεται στο διαφορετικό τιμόνι (25mm πιο ανοιχτό και με ψηλότερη κλίση). Τέλος, μία πολύ σημαντική διαφορά βρίσκεται στις αναρτήσεις, οι οποίες πλέον είναι ημι–ενεργητικές!Οι ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενες αναρτήσεις δίνουν τη δυνατότητα στον αναβάτη με το πάτημα ενός κουμπιού να επιλέξει συγκεκριμένες ρυθμίσεις όσον αφορά στις αποσβέσεις, οι οποίες είναι προγραμματισμένες από το εργοστάσιο. Οι ημι–ενεργητικές αναρτήσεις όμως είναι ένα βήμα παραπάνω! Υπάρχουν βέβαια τρία βασικά σεταρίσματα που μπορείς να επιλέξεις: Comfort, Street και Sport, τα οποία δίνουν μία αρχική ρύθμιση στις αποσβέσεις, η οποία ποικίλει από άνετη μέχρι και πιο σπορ. Από εκεί και πέρα όμως η κεντρική μονάδα ελέγχου λαμβάνει δεδομένα από σένσορες στους τροχούς και επιταχυνσιόμετρα σε άλλα σημεία της μοτοσυκλέτας, που στέλνουν διαρκώς πληροφορίες, τροποποιώντας έτσι συνεχώς τις αποσβέσεις την ώρα που εσείς οδηγείτε, δίνοντάς σας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κάθε στιγμή! Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής προφόρτισης του αμορτισέρ σε τέσσερις θέσεις (αναβάτης, αναβάτης με βαλίτσες, αναβάτης με συνεπιβάτη και αναβάτης με συνεπιβάτη και βαλίτσες). Στη μία μπουκάλα του πιρουνιού της WP βρίσκεται το ελατήριο και ο σένσορας που διαβάζει την κίνησή του και στέλνει τις πληροφορίες στην κεντρική μονάδα και στην άλλη βρίσκονται οι βαλβίδες των αποσβέσεων.Το Super Duke GT είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικά βοηθήματα που κάνουν την οδήγησή του ασφαλέστερη και πιο διασκεδαστική. Καταρχήν προσφέρει τρία modes, όπου υπάρχει ανάλογη διαφοροποίηση στην απόδοση και στην επέμβαση του συστήματος traction control. Στο Sport mode η απόδοση βρίσκεται στο maximum και το traction control έχει την πιο διακριτική επέμβαση, μόνον όταν η κατάσταση φτάσει στα όρια. Στο Street mode η απόδοση παραμένει στους 173 ίππους, αλλά δεν είναι τόσο άμεση και εκρηκτική, ενώ το traction control γίνεται πιο ευαίσθητο. Τέλος, στο Rain mode η απόδοση περιορίζεται στους 100 ίππους και το traction control επεμβαίνει με το παραμικρό. Φυσικά υπάρχει η δυνατότητα απενεργοποίησής του εντελώς.Μία εξαιρετικά σημαντική προσθήκη είναι η μονάδα Motorcycle Stability Control (MSC) της Bosch, η οποία διαβάζει την κλίση της μοτοσυκλέτας καθώς πλαγιάζεις και ανάλογα περιορίζει την ολίσθηση των τροχών, τόσο κατά την επιτάχυνση όσο και στο φρενάρισμα. Στο στάνταρ εξοπλισμό υπάρχει quick-shifter στο κιβώτιο ταχυτήτων για χρήση χωρίς συμπλέκτη, αλλά μόνο για τις αλλαγές προς τα πάνω, cruise control, μετρητής πίεσης ελαστικών και αυτόματο σβήσιμο των φλας μετά από 10 δευτερόλεπτα ή όταν καλυφθεί απόσταση 150 μέτρων.Το Super Duke GT έχει επίσης συνδυασμένο σύστημα φρένων με ABS, το οποίο μάλιστα στη ρύθμιση Supermoto απενεργοποιείται μόνο στον πίσω τροχό, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό το πλασάρισμα στις στροφές με μπλοκάρισμά του!Η μέρα που επιλέξαμε να κάνουμε μια μεγάλη διαδρομή δεν ήταν η ενδεδειγμένη, όπως αποδείχθηκε, καθώς ο καιρός είχε διαφορετικές ορέξεις από τις δικές μας και φρόντισε να μας χαρίσει απλόχερα βροχή και μπόλικο κρύο! Το καλό της υπόθεσης είναι ότι τουλάχιστον προλάβαμε στεγνό δρόμο στο πρώτο μισό της δοκιμής μας, προτού μας πιάσει ο ..χειμώνας. Κινηθήκαμε συνειδητά σε αρκετά στενούς δρόμους, αλλά με καλή άσφαλτο και για αρχή κάναμε 40 χιλιόμετρα εθνικής, όπου και βγήκαν τα πρώτα συμπεράσματα για το GT. Η ζελατίνα, ακόμα και στην ψηλότερη θέση της, δεν περιορίζει καθόλου το οπτικό πεδίο και απομακρύνει τον αέρα από το κράνος χωρίς στροβιλισμούς μέχρι και τα 180 Km/h, αφήνοντας όμως τους ώμους ακάλυπτους, καθόσον είναι αρκετά στενή.Η απόκριση του V2 από τις 3.000 στροφές είναι ακριβής, με τον ψεκασμό και το γκάζι ride by wire να λειτουργούν άψογα. Ακόμα και στο Sport mode δεν υπάρχουν κομπιάσματα ή νευρικές αντιδράσεις στο άνοιγμα του γκαζιού. Η θέση οδήγησης είναι περισσότερο «μέσα» στη μοτοσυκλέτα και σίγουρα πολύ άνετη. Η πραγματική αποκάλυψη όμως έγινε μόλις βρεθήκαμε σε δρόμους με απανωτό στροφιλίκι. Εκεί και ξαφνικά, το Super Duke GT από μία άνετη μοτοσυκλέτα τουρισμού μεταμορφώθηκε σε street fighter, κάνοντάς μας να ψάχνουμε μήπως κατά λάθος βρεθήκαμε στη σέλα του “σκέτου” Super Duke! Η ανάλαφρη αίσθηση που σου χαρίζει σε συνδυασμό με την πανεύκολη και υψηλής ακρίβειας πληροφόρηση στις αλλαγές κατεύθυνσης, σου επιτρέπουν να ψάξεις τα όριά σου ακόμα και σε δημόσιους δρόμους.Ο κινητήρας προσφέρει ατελείωτη ροπή από χαμηλά, που μετατρέπεται σε μία ξέφρενη επιτάχυνση ψηλά αν κρατήσεις το γκάζι ανοιχτό. Τα φρένα είναι υπεράνω κριτικής, με φοβερή δύναμη και αίσθηση. Τα τρία settings των αναρτήσεων έχουν άμεση επίδραση στη λειτουργία τους, παρόλο που η άσφαλτος ήταν σχετικά καλή, κάνοντας τη δουλειά τους ευκολότερη. Για το setting Comfort επιφυλασσόμαστε και θα βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα μόλις οδηγήσουμε πάλι το GT σε μέτριας πρόσφυσης δρόμους (και καλά δικαιολογία για να το ξαναπάρουμε στα χέρια μας). Στο Sport, το πιρούνι βυθιζόταν αρχικά περισσότερο, για να μειώνεται η κάστερ πριν την είσοδο της στροφής, κάτι που είχε επισημάνει κατά την εξέλιξη ο πρώην αναβάτης GP Jeremy McWilliams. Από εκεί και πέρα όμως, οι αποσβέσεις ήταν πιο σφιχτές σε σύγκριση με τα άλλα δύο settings, χωρίς όμως να γίνονται σε καμία περίπτωση σκληρές.Σε γενικές γραμμές οι ημι-ενεργητικές αναρτήσεις της WP προσφέρουν πολύ υψηλή ποιότητα κύλισης. Και ενώ είχαμε ξεσαλώσει στους ορεινούς δρόμους της διαδρομής μας, ξαφνικά άνοιξαν οι ουρανοί και βρεθήκαμε να οδηγούμε εν μέσω καταιγίδας. Η χαρτογράφηση μπήκε αμέσως στο Rain mode, σε μία προσπάθεια να εξημερώσουμε το θηρίο και το traction control, που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε επέμβει σε ελάχιστες και πολύ ακραίες περιπτώσεις, άρχισε να δουλεύει υπερωρίες! Πραγματικά σε κάτι τέτοιες συνθήκες εκτιμάς αυτή την τεχνολογία, που σε κάθε άλλη περίπτωση με 173 ίππους το λιγότερο που θα έψαχνες σε πλημμυρισμένους δρόμους θα ήταν μπελάδες. Κάπως έτσι, μετά από περίπου 250 χιλιόμετρα επιστρέψαμε στη βάση μας χωρίς κανένα σημάδι κόπωσης, παρά τις καιρικές συνθήκες που δοκίμασαν τις αντοχές μας, αλλά με ένα μεγάλο χαμόγελο ευχαρίστησης. Αυτή η μοτοσυκλέτα καταπίνει τα χιλιόμετρα αδιαφορώντας για τις συνθήκες που επικρατούν γύρω - της..Η συμβίωση με το GT μας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Η ΚΤΜ κατάφερε για ακόμα μία φορά να κρατήσει τον Ready to Race χαρακτήρα της και να τον συνδυάσει με εξοπλισμό και τουριστικές δυνατότητες που απευθύνονται σε όλους. Με αυτή τη μοτοσυκλέτα μπορείς πραγματικά να ταξιδέψεις, γρήγορα ή αργά, αλλά πάντα ξεκούραστα, να απολαύσεις το στροφιλίκι σα να οδηγείς streetfighter και -αν το επιθυμείς- να μπεις μέχρι και σε πίστα και να ξύσεις γόνατα! Η τιμή του στα 18.990€ σίγουρα είναι δυσπρόσιτη για τον πολύ κόσμο, αλλά η μοτοσυκλέτα τα αξίζει αυτά τα χρήματα και με το παραπάνω. Διαβάστε τι περιλαμβάνει ο στάνταρ εξοπλισμός της και θα καταλάβετε: - Πλαϊνές πλαστικές βαλίτσες, εργοστασιακό tank bag που αφαιρείται εύκολα, ειδικά εξελιγμένο -για τη συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα- τελικό της Akrapovic, cruise control, ρυθμιζόμενο τιμόνι, θερμαινόμενα γκριπ, ρυθμιζόμενα μαρσπιέ - λεβιέ ταχυτήτων/φρένου - ανεμοθώρακας, υδραυλικός συμπλέκτης ολίσθησης, ημι-ενεργητική ανάρτηση, οδηγικά προγράμματα, σύστημα ελέγχου ευστάθειας, συνδυαζόμενα φρένα, traction control τριών σταδίων (που απενεργοποιείται), Bosch 9ME cornering ABS, Led Cornering Lights, αισθητήρας κλίσης, Motor Slip Regulation (MSR), γκάζι Ride by Wire, Hill Hold Control (HHC), Quickshifter και σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών! Περισσότερες πληροφορίες για το μοντέλο μπορείτε να δείτε εδώ Στο video που ακολουθεί μπορείτε να πάρετε μια γεύση για τον προορισμό αυτής της υπερ-μοτοσυκλέτας