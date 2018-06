Η Porsche απέκτησε το 10% των μετοχών της κροατικής Rimac

Η Rimac εδρεύει στο Ζακρεμπ και απασχολεί συνολικά 400 περίπου εργαζομένους...

Στην απόκτηση μειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής 10% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας τεχνολογίας και ηλεκτρικών sport αυτοκινήτων Rimac Automobil προχώρησε η Porsche. Στο πλαίσιο τωνπρωτοβουλιών για την καθιέρωση της ηλεκτροκίνησης, η γερμανική εταιρεία επιδιώκει να οικοδομήσει μια αναπτυξιακή σχέση συνεργασίας με τη νέα εταιρεία.Αν και η ιστορία της Rimac δεν μετρά πολλά χρόνια, η ταχύτατη ανάπτυξη της και η εδραίωση της στον τομέα της ηλεκτροκίνησης αποτελούν σημείο αναφοράς. Όλα ξεκίνησαν το 2009 όταν ο τριαντάχρονος ιδρυτής της εταιρείας, Mate Rimac, ξεκίνησε από το γκαράζ του να δουλεύει πάνω στο όραμα που είχε, να κατασκευάσει ηλεκτρικά sport αυτοκίνητα τα οποία να είναι γρήγορα και να προκαλούν ενθουσιασμό κατά την οδήγηση τους.









Εκπληκτικές επιδόσεις...



Ο Mate τελικά πέτυχε τον στόχο του πράγμα που επιβεβαιώνει και το εντυπωσιακό ηλεκτρικό hypercar Η τελική του Rimac X Two αγγίζει τα 412 χλμ./ώρα... C Two που παρουσίασε η Rimac στην έκθεση αυτοκινήτου της Γενεύης τον περασμένο Μάρτιο.



Το διθέσιο αυτοκίνητο παράγει περίπου 2.000 ίππους, η τελική του ταχύτητα αγγίζει τα 412 χλμ/ω και η αυτονομία του φτάνει τα 650 χιλιόμετρα. Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει και κατασκευάζει συστήματα μετάδοσης ισχύος ηλεκτρικών οχημάτων υψηλών επιδόσεων, καθώς και αντίστοιχες μπαταρίες.





Πετυχημένη συνεργασία

Η Rimac μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει επιδείξει με εντυπωσιακό τρόπο τις ικανότητές της στον τομέα της ηλεκτρικής κινητικότητας και αν λάβουμε υπόψη την ιστορία της Porsche στην παραγωγή κορυφαίων αυτοκινήτων αναμένεται να γίνει μια πετυχημένη συνεργασία, όπου η κάθε πλευρά έχει να προσφέρει πολλά στην άλλη, γεγονός που θα οδηγήσει σε ξεχωριστά αποτελέσματα.