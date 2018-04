Πόσες Jaguar πουλήθηκαν τον Μάρτιο στην Ελλάδα;

Το 2018 η Jaguar θα πάει πολύ καλά στην Ελλαδα...

Ο Μάρτιος αποδείχτηκε πολύ δυνατός μήνας για την μάρκα Jaguar στην Ελλάδα καθώς κατάφερε ναταξινομήσει σημαντικό αριθμό αυτοκινήτων. Σύμφωνα με στοιχεία η βρετανική φίρμα διέθεσε 18 καινούργια αυτοκίνητα κάτι που είχε να πετύχει από τον Ιούλιο του 2009, οπότε και εκείνον τον μήνα είχαν ταξινομηθεί 22 καινούργιες Jaguar.Είναι χαρακτηριστικά τα νούμερα των πωλήσεων από το 2010 και μετά, δηλαδή τη χρονιά που ξεκίνησε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα όπου οι ταξινομήσεις





Τα SUV θα κάνουν τη διαφορά

Κόντρα λοιπόν στο ρεύμα και με τη γκάμα της μάρκας να εμπλουτίζεται με νέα μοντέλα ακόμα και SUV όπως το F-Pace και πρόσφατα το E-Pace, έχει αρχίσει και πάλι να μπαίνει στην αγορά. Τα 18 Τέτοιες πωλήσεις (Μαρτίου 2018) είχε να δει η Jaguar από το... 2009 αυτοκίνητα σε ένα μήνα και τα συνολικά 24 από την αρχή του έτους δείχνουν μία τάση που θα είναι αυξητική τον Απρίλιο όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία.

Σε κάθε περίπτωση τα νέα μοντέλα αλλά και το δεύτερο κατάστημα της μάρκας στην Αττική (Σπανός στα Νότια Προάστια - υπάρχει και του Τζώρτζη στα Βόρεια Προάστια) δημιουργούν ένα νέο σκηνικό που θα αποδώσει πολύ στη μάρκα και θα εξυπηρετήσει τους πελάτες. Αυτό φαίνεται και θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα και δεν θα αργήσει (ίσως και από... φέτος) να επιστρέψει η Jaguar (σε πωλήσεις) σε εποχές προ κρίσης.





Πωλήσεις Jaguar ανά έτος*

24 το 2018**

37 το 2017

6 το 2015

28 το 2016

2 το 2014

0 το 2013

3 το 2012

5 το 2011

16 το 2010

106 to 2009

252 to 2008

246 to 2007

179 to 2006

*στοιχεία ΣΕΑΑ

** έως και τον Μάρτιο



