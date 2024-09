Ο συγχρονισμός των τσολιάδων είναι εκπληκτικός. Πως πετυχαίνουν αυτόν τον συγχρονισμό; Με δύο πράγματα. Ατέλειωτες ώρες ασκήσεων και αυστηρή πειθαρχία. Είναι αυτό ακριβώς που λείπει από ένα μεγάλο ποσοστό οδηγών στη χώρα μας. Η παιδεία και η πειθαρχία. Όταν επικρατεί ο ωχαδερφισμός, όταν κάποιοι έχουν πάρει το δίπλωμα οδήγησης με χίλιους δύο τρόπους εκτός από την αξία τους, όταν οδηγούν μεθυσμένοι και η νομοθεσία δεν προβλέπει να τους αφαιρείται όχι το δίπλωμα αλλά ολόκληρο το τιμόνι από το αυτοκίνητό τους, τότε θα διαιωνίζεται το κακό.

Σε πολλές χώρες της Ευρώπης το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ για τους οδηγούς είναι ΜΗΔΕΝ. Το ξέρουν οι ξένοι και το σέβονται. Αλλοίμονό τους αν δεν το σεβαστούν. Είναι όπως στο γήπεδο. Ενώ δεν υπάρχουν προστατευτικά κιγκλιδώματα, οι θεατές δεν τολμούν να μπουν στο αγωνιστικό χώρο. Οι κάμερες τους καταγράφουν και η συνέχεια είναι οδυνηροί για τους απείθαρχους φιλάθλους. Αποκλεισμός σε όλα τα γήπεδα δια παντός.

Αφορμή για τις παραπάνω επισημάνσεις πήραμε από το περιστατικό όπου μεθυσμένος οδηγός τραυμάτισε ένα πρωί στην περιοχή της Θέρμης Θεσσαλονίκης μια οικογένεια. Το γεγονός ότι προφυλακίσθηκε δεν μας λέει τίποτα. Θα επανέλθουμε όταν βγει η απόφαση.

Ευτυχώς το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» για μία ακόμη σχολική χρονιά, βρίσκεται στο πλευρό των μαθητών. Θα συνεχίσει την εκπαίδευση των μαθητών με τα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής που απευθύνονται σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και υλοποιούνται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Οι μαθητές Π/θμιας Εκπαίδευσης και φέτος θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα προγράμματα «Moving STARS», «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» και «Ασφαλώς Ποδηλατώ» και οι μαθητές Δ/θμιας Εκπαίδευσης τα προγράμματα «Μικρά Οχήματα-Μεγάλη Ευθύνη» και «Κάν’ το Σωστά». Μάλιστα, το πρόγραμμα «Moving STARS», αναπτύχθηκε σε συνεργασία με έμπειρους Οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο προγράμματος ERASMUS+ και έχει αναγνωριστεί ως Βέλτιστη Πρακτική (Best Practice) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το φετινό πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν και να εκπαιδευτούν και οι γονείς.

Ο μήνας των διακοπών, ο Αύγουστος δεν ήταν καλός. Έκλεισε με σημαντική πτώση στις ταξινομήσεις των καινούργιων Ι.Χ. Θα μου πείτε ξαφνιάστηκε κανένας από τους εμπορικούς διευθυντές των εισαγωγικών εταιριών; Όχι. Περιμέναν την πτώση που τον Αύγουστο έφτασε στο -21.4% σε σχέση με τις αντίστοιχες ταξινομήσεις που έγιναν το 2023. Φέτος ταξινομήθηκαν 8.153 καινούργια Ι.Χ ενώ τον Αύγουστο του 2023 ταξινομήθηκαν 10.368. Μεγάλη αύξηση της τάξεως του +461.9% σημειώθηκε στα καινούργια λεωφορεία. Άλλωστε αυτό φάνηκε αμέσως αφού στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής εμφανίσθηκαν τα ηλεκτρικά λεωφορεία.

Η Pirelli και η Bosch υπέγραψαν μια συμφωνία κοινής ανάπτυξης. Η συμφωνία αυτή αποσκοπεί στην από κοινού ανάπτυξη νέων λύσεων και λειτουργιών οδήγησης που βασίζονται σε λογισμικό, μέσω ενσωματωμένων αισθητήρων στα ελαστικά(in-tyre sensors). Για τον οδηγό, αυτή η λύση θα προσφέρει αυξημένη ασφάλεια, άνεση και βιωσιμότητα, καθώς και μεγαλύτερη δυναμική οδήγησης. Η Bosch και η Pirelli, μοιραζόμενες το όραμα της μακροχρόνιας συνεργασίας, θα εξερευνήσουν από κοινού τη χρήση των δεδομένων από τα ελαστικά ως δυνητική εισροή για τα για τα συστήματα ελέγχου δυναμικής του οχήματος.

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer βρίσκεται τώρα στα καταστήματα του Επίσημου Δικτύου Ford σε όλη την Ελλάδα και περιμένει τους υποψήφιους πελάτες του να το δουν, να το ανακαλύψουν αλλά και να το οδηγήσουν. Το νέο Ford Explorer που σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις υποδείξεις των πελατών της Ford είναι αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο. Μη χάσετε την ευκαιρία να το γνωρίσετε και να το οδηγήσετε. Θα εντυπωσιασθείτε.

Η μεγάλη γιορτή για τα 50 χρόνια του Citroen CX. Η πρώτη παρουσίαση του CX έγινε στα τέλη Αυγούστου 1974. Το CX για την εποχή του, ήταν συνώνυμο της κομψότητας και της αεροδυναμικής. Οι Γάλλοι σχεδίασαν ένα κομψό αυτοκίνητο με χαμηλή, αεροδυναμική ταυτότητα και πρωτοποριακό για την εποχή του. Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του CITROËN CX, όπως η άνεση και το εξαιρετικό κράτημα, εντοπίζονται σήμερα στο CITROËN C5 Χ. Σωστά λοιπόν οι Γάλλοι έστησαν αυτή την γιορτή για τα 50 χρόνια CX.

Η ιστορία της Cupra ξεκίνησε το 2018.Τότε γεννήθηκε μία τολμηρή, νέα μάρκα, που συνδύαζε συναίσθημα και σχεδίαση ως τις αμετακίνητες αρχές της. Ήταν η αρχή της ιστορίας της CUPRA, που συστήθηκε στον κόσμο στην πίστα Terramar στις Sitges, κοντά στη Βαρκελώνη. Σήμερα, έξι χρόνια αργότερα η εμβληματική πίστα αγώνων, δανείζει το όνομά της στον νέο ήρωα της μάρκας για μια νέα εποχή, με το λανσάρισμα του CUPRA Terramar. To CUPRA Terramar επαναπροσδιορίζει όσα προσφέρουν τα SUVs στους τομείς του συναισθήματος, της επίδοσης και της σχεδίασης.

Οι περισσότεροι θα συμφωνήσουν ότι ο Charles Leclerc είναι ένας από τους καλύτερους οδηγούς στο grid της Formula 1. Όμως όπως φαίνεται για μια στιγμή κάτι άλλο απέσπασε την προσοχή του -απαράδεκτο για οδηγό της F1- και το αποτέλεσμα φαίνεται στη φωτογραφία. Από το σημείο που έγινε η σύγκρουση, στην Fairmont Hairpin, μια από τις πιο διάσημες στροφές στο καλεντάρι της F1, ο Μονεγάσκος έχει περάσει εκατοντάδες φορές με το μονοθέσιο του και με υψηλές ταχύτητες. Μια στιγμή απροσεξίας ήταν αρκετό για να «λαβώσει» την πανέμορφη ασημί Ferrari Purosangue.

Αύριο Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου το BMW Group Hellas θα παρουσιάσει την νέα του εταιρία Leasing. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό βήμα που υλοποιείται στο πλαίσιο της επέκτασης των υπηρεσιών της BMW στην ελληνική αγορά με στόχο να προσφέρει ακόμη περισσότερες ευέλικτες και καινοτόμες premium λύσεις στους πελάτες BMW.

Τις ολοκληρωμένες λύσεις μετακίνησης παρουσιάζει η KIA με τα PBV που συνδυάζουν μοναδικά κατάλληλα για χρήση EV με προηγμένες λύσεις λογισμικού, ασύρματες ενημερώσεις (over the air) στην έκθεση IAA στο Hannover. Για πρώτη φορά, η Kia συμμετέχει στην έκθεση IAA Hannover, 16-22 Σεπτεμβρίου 2024, με επίκεντρο της εκδήλωσης την ευρωπαϊκή πρεμιέρα των πρωτότυπων οχημάτων PBV της μάρκας. Με τα PBV(Platform Beyond Vehicles), η Kia κάνει το τολμηρό βήμα για να εισέλθει στην αγορά των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCV) με μια ολοκληρωμένη γκάμα built -for-purpose οχημάτων. Στο περίπτερο της Kia (Hall13, location C71) παρουσιάζονται τα πρωτότυπα PV5 High Roof, PV5 People Mover, PV5 3D και PV7. Τα Kia PBV τα οποία είναι πλήρως ηλεκτρικά, συνδεδεμένα και προσαρμόσιμα, αποτελούν μια ανατρεπτική προσέγγιση στην αγορά των LCV, με την εισαγωγή της πρώτης έκδοσης παραγωγής να προγραμματίζεται για το καλοκαίρι του 2025.

Τα Smart, τα μικρά διθέσια Trendy αυτοκίνητα που κυριάρχησαν στην παγκόσμια αγορά, ξεχάστε τα. Η Smart γυρίζει σελίδα και μπαίνει στη μάχη της μικρομεσαίας κατηγορίας . Η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου smart #5 έγινε στις 28 Αυγούστου, στο Byron Bay της Αυστραλίας. Ο Dirk Adelmann, CEO της smart Europe παρουσίασε το ολοκαίνουριο smart #5 στις εκδόσεις Summit Edition και #5 Premium+ και είπε ότι με αυτό το μοντέλο η μάρκα προχωρά την πορεία της προς την κινητικότητα του μέλλοντος και εισέρχεται δυναμικά στην κατηγορία των Premium μεσαίων SUV.