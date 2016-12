από τον Εμμανουήλ Μ. Δημητρούλη Κλινικός Διαιτολόγος ΔιατροφολόγοςΟρισμός. Με τον όρο Hangover εννοούμε το άθροισμα των ανεπιθύμητων φυσιολογικών συνεπειών μετά από κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Οι πιο συχνές παρενέργειες περιλαμβάνουν τον πονοκέφαλο, τη ναυτία, την ευαισθησία στο φως, την υπνηλία, τη δυσφορία και τη δίψα.Συμπτώματα. Τα συμπτώματα του hangover μπορούν να κρατήσουν από λίγες ώρες μέχρι και 3 ημέρες και είναι τα εξής: αφυδάτωση, κόπωση, πονοκέφαλος, ναυτία, έμετο, διάρροια, αδυναμία, αυξημένη θερμοκρασία σώματος, δυσκολία συγκέντρωσης, άγχος, ευερεθιστότητα.Δραστικές ουσίες : Κοδεΐνη, δεϋδροκοδεΐνη, τιλιδίνη, ασπιρίνη, τολφαιναμικό οξύ (Tolfenamic acid (TA) ), ροζιγλιταζόνη, χλωρομεθειαζόληΘρεπτικά συστατικά: βιταμίνη Β6, βιταμίνη Α, κυστεΐνη και ακετυλκυστεΐνη, ψευδάργυρος, βιταμίνη C, μαγνήσιοΗλεκτρολύτες: Νάτριο, ΚάλιοΝαι: πολύ νερό, άφθονος φυσικός χυμός πορτοκάλι, υδατανθρακούχα ποτά με ηλεκτρολύτες, ασπιρίνη, ελαφριά φυσική δραστηριότητα (περπάτημα)Όχι: καφεΐνη, αναψυκτικά, παρακεταμόλη (Depon)Πλούσιες σε βιταμίνη C: φράουλες, πορτοκάλια, ακτινίδια, γρέιπ φρούιτ, λεμόνιΠλούσιες σε κυστεΐνη και ακετυλκυστεΐνη: αυγά, γάλα, πουλερικάΠλούσιες σε μαγνήσιο: γάλα, γιαούρτι, προΐόντα ολικής αλέσεωςΠλούσιες σε Β6: πουλερικά και κόκκινο κρέαςΠλούσιες σε ψευδάργυρο: πουλερικά και κόκκινο κρέαςΠλούσιες σε βιταμίνη Α: γάλα, γιαούρτι, σαλάταΠρωινό: χυμός πορτοκάλι, γάλα 1,5%, αυγό βραστό, φρυγανιά σικάλεωςΔεκατιανό: μπανάνα & φράουλεςΜεσημεριανό: μπούτι κοτόπουλου χωρίς την πέτσα, μπρόκολο ή πράσινα λαχανικά, καστανό ρύζι, χυμός πορτοκάλιΑπογευματινό: γιαούρτι, φρυγανιές σικάλεως, μέλιΒραδινό: αυγό βραστό (ή τόνος), μπρόκολο ή πράσινα λαχανικά, τομάτα, χυμός πορτοκάλιΣύμπλεγμα βιταμινών Β (κυρίως Β6), μαγνήσιο, ψευδάργυρος, βιταμίνη Α και C, νάτριο και κάλιο.