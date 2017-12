Γιατί δεν αυξάνεται η μυϊκή σου μάζα;

Ένας από τους πιο συχνούς λόγους, για τους οποίους ξεκινάς το γυμναστήριο είναι για να αυξήσεις τη μυϊκή σου μάζα, διαμορφώνοντας έτσι ένα καλοσχηματισμένο σώμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις ωστόσο γίνονται κάποια λάθη, με αποτέλεσμα να μην βλέπεις το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Ο Ιάσων Βασιλειάδης, BSc ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ/MSc (In progress) Strength and Conditioning Metropolitan University of Cardiff σου εξηγεί τι κάνεις λάθος και δεν αυξάνεις τη μυϊκή σου μάζα.Όταν πραγματοποιείς αερόβια άσκηση σε χαμηλή ένταση (50-70% ΜΚΣ) ο οργανισμός σου εξαρτάται ενεργειακά σε μεγάλο ποσοστό από τα λίπη. Οταν η ένταση είναι υψηλή (70-90% ΜΚΣ) «βενζίνη» του οργανισμού μας είναι ως επί το πλείστων οι υδατάνθρακες.Ένα από τα σημαντικότερα βήματα στο κομμάτι της αποκατάστασης είναι η κάλυψη της χαμένης ενέργειας μέσω της διατροφής. Εάν δεν αποκαταστήσεις τους υδατάνθρακες ή τα λίπη (αυτά που πρέπει) που «έκαψες» κατά την αερόβια άσκηση, ο οργανισμός θα στραφεί προς τις πρωτεΐνες (έχει υπολογιστεί ότι η συμμετοχή της πρωτεΐνης, στην παραγωγή ενέργειας μπορεί να φτάσει το 15% της ενέργειας που καταναλώθηκε) και θα «κάψει» μυϊκή μάζα, προκειμένου να αναπληρώσει την χαμένη ενέργεια.Παράλληλα σε ασκήσεις ήπιας μορφής και μεγάλης διάρκειας ο καταβολισμός της πρωτεΐνης αυξάνεται 50%, ενώ παρατηρείται μείωση της σύνθεσης της πρωτεΐνης κατά 25%. Συνεπώς για να μη «κάψεις» μυς αναπλήρωσε σωστά τη χαμένη ενέργεια!