Τουλάχιστον χίλιοι άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους τις τελευταίες ώρες στην περιφέρεια Εμίλια-Ρομάνια της Βόρειας Ιταλίας, εξαιτίας των ασταμάτητων βροχοπτώσεων που προκάλεσαν την υπερχείλιση σειράς ποταμών και χειμάρρων.

Η περιοχή που επλήγη εντονότερα είναι αυτή της Ραβένα, ενώ εκκενώθηκαν κατοικίες και έξω από την πόλη της Μπολόνια. Σε πολλά σημεία της Εμίλια-Ρομάνια τα σχολεία σήμερα (19/9) παρέμειναν κλειστά και δημοτικά γυμναστήρια μετατράπηκαν σε χώρους υποδοχής άστεγων πολιτών.

Στην ευρύτερη περιοχή της Ανκόνα, παράλληλα, τις τελευταίες ώρες σημειώθηκαν περιορισμένης έκτασης κατολισθήσεις, εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης.

Η Πολιτική Προστασία της χώρας θα παραμείνει σε επιφυλακή μέχρι και το βράδυ, διότι είναι πιθανή η κατά τόπους επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, ιδίως στη βόρεια Ιταλία.

Third flood in Faenza (Emilia Romagna) in 16 months!

Peaks of 300mm in just 48 hours as happened between Poland and Austria, same critical situation! pic.twitter.com/bdv0Lv6eNk

— Christian (@Superchri90) September 19, 2024