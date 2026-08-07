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Αστέριος, Αστέρης, Αστρινός, Αστερινός, Αστρινή, Αστέρω, Αστερία, Αστρούλα, Αστερινή
Νικάνωρ, Νικάνορας

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