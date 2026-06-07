Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά στο φεστιβάλ Old West End στο Τολέδο του Οχάιο, με τις Αρχές να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.

BREAKING: Multiple victims reported in shooting near the Old West End Festival in Toledo, Ohio; suspect remains at large, according to police. pic.twitter.com/No4Rul6H2q — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) June 6, 2026

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Τολέδο, οι δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς και εντόπισαν πολλαπλά θύματα με τραύματα από σφαίρες.

BREAKING: Multiple victims reported in shooting near the Old West End Festival in Toledo, Ohio; suspect remains at large, according to police. pic.twitter.com/E9p2g2VASr — Scope Report (@ScopeReport_) June 6, 2026

Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι αναζητεί τον ύποπτο ή τους υπόπτους που εμπλέκονται στο περιστατικό.

Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για τα κίνητρα της επίθεσης ή για το εάν ο δράστης είχε σχέση με το φεστιβάλ.

Πολλοί τραυματίες σε νοσοκομεία

Οι Αρχές ανέφεραν ότι αρκετοί από τους τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για ιατρική περίθαλψη.

#BREAKING

‘Many victims’ after shooting near Old West End Festival in #Toledo, #Ohio, #USA The Toledo Police Department said it is actively searching for the suspect or suspects involved.pic.twitter.com/vAVJwXzH1X

Victims have been transported to nearby hospitals for treatment,… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) June 6, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των θυμάτων ούτε η κατάσταση της υγείας τους, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το φεστιβάλ Old West End

Το Old West End Festival αποτελεί μία από τις γνωστότερες τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής και πραγματοποιείται σε μία από τις μεγαλύτερες ιστορικές συνοικίες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το διήμερο φεστιβάλ περιλαμβάνει ζωντανές μουσικές εκδηλώσεις, αγορές τροφίμων, χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, ξεναγήσεις σε ιστορικές κατοικίες και εμπορικές δραστηριότητες, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες.

Πηγές: AP, BBC