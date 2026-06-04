Στο κάδρο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, βάζει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λίγους μήνες πριν τις Εθνικές εκλογές, στις οποίες η «Νέα Δημοκρατία» θα πρέπει να οδηγηθεί σε τεράστιες υπερβάσεις προκειμένου να φθάσει σε νέα αυτοδυναμία.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε αρχίσει τα προεόρτια στη διαφορετική αντιμετώπιση που είχε η ομάδα του από το Μέγαρο Μαξίμου όταν κατέκτησε την Ευρωλίγκα σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση για τους όρους παραχώρησης του ΣΕΦ στην ομάδα των Αγγελόπουλων, σε σχέση με ό,τι συνέβη στον Παναθηναϊκό για το ΟΑΚΑ, όμως φαίνεται πως η διαιτησία στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος, οδήγησε τον κόμπο στο χτένι.

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