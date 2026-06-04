Ανακοινώθηκαν στην ολομέλεια της Βουλής οι δηλώσεις αποχώρησης από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, των Αλέκου Χαρίτση, Νάσου Ηλιόπουλου, Δημήτρη Τζανακόπουλου, Χουσεϊν Ζεϊμπέκ, Μερόπης Τζούφη και Θεανώς Φωτίου. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου.

«Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15, παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού της Βουλής, δεν υφίσταται πλέον κοινοβουλευτική ομάδα “Νέα Αριστερά”. Οι ως άνω βουλευτές δεν ανήκουν σε καμία κοινοβουλευτική ομάδα και θεωρούνται ανεξάρτητοι», επισήμανε ο Α’ αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης.

Σημειώνεται ότι πλέον, οι κοινοβουλευτικές ομάδες μειώνονται στις επτά (από οκτώ) ήτοι: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, «Νίκη» και Πλεύση Ελευθερίας. Επίσης, οι βουλευτές, που αποχώρησαν από τα κόμματά τους και ανεξαρτητοποιήθηκαν, ανέρχονται τώρα στους 39. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να φτάσει το 40, καθώς η Έφη Αχτσιόγλου δήλωσε ότι θα παραδώσει την έδρα της, και ο αναπληρωτής της στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ των εκλογών του Ιουνίου 2023, Γιάννης Δραγασάκης, υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να δηλώσει και αυτός «ανεξάρτητος».