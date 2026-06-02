Δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα, έφερε η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ (Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης) για τα επεισόδια στην Αλβανία.

H ανακοίνωση της ΕΛΑΣ καλούσε την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει στα απαραίτητα διαβήματα διαμαρτυρίας προς τα Τίρανα και να καταστήσει σαφές ότι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας αποτελεί ο σεβασμός του κράτους δικαίου, των περιουσιακών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων αυτοπροσδιορισμού της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.

Ο Ράμα κατηγόρησε εμμέσως την πλευρά Τσίπρα για υπερβολική και εθνικιστική ρητορική, προκαλώντας την πολιτική αντιπαράθεση. Στην απάντησή του, ο Τσίπρας εκφράζει αρχικά έκπληξη για τις δηλώσεις αυτές και τονίζει ότι η ευαισθησία απέναντι σε περιστατικά βίας και η αναφορά στο ευρωπαϊκό κεκτημένο δεν μπορεί να θεωρείται εθνικισμός.

Ο Έντι Ράμα απάντησε σε προσωπικό επίπεδο στον πρώην πρωθυπουργό μέσω της πλατφόρμας X.

«Αγαπητέ Αλέξη Τσίπρα. Ελπίζω να είσαι καλά. Συγγνώμη που σε ενοχλώ, αλλά θέλω να εκφράσω την έκπληξή μου για το πόσο γρήγορα ακόμη και το νέο σου κόμμα συνέβαλε στη μετατροπή ενός εντελώς μεμονωμένου περιστατικού σε ζήτημα ευρύτερης πολιτικής σημασίας, απορρίπτοντας τα τεκμηριωμένα γεγονότα και δίνοντας έμφαση σε μισές αλήθειες, που συχνά αποτελούν την πιο παραπλανητική μορφή ψεύδους, ιδιαίτερα όταν συνοδεύονται από εθνικιστικές αποχρώσεις, θα έλεγα», ανέφερε ο Αλβανός πρωθυπουργός.

Ο Ράμα υποστήριξε ακόμη ότι το περιστατικό στη Σβέρντιτσα δεν συνδέεται με μια συνηθισμένη διαμαρτυρία για ιδιοκτησιακά ζητήματα, αλλά τροφοδοτήθηκε όπως είπε, από παραπληροφόρηση και απόπειρες παρεμπόδισης νόμιμων επενδυτικών δραστηριοτήτων.

«Το δυσάρεστο και καταδικαστέο περιστατικό στη Σβέρντιτσα δεν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης διαμαρτυρίας για ζητήματα ιδιοκτησίας. Εκτυλίχθηκε σε ένα κλίμα έντασης που τροφοδοτήθηκε από εκτεταμένη παραπληροφόρηση, συνοδευόμενη από επανειλημμένες προσπάθειες παρεμπόδισης των νόμιμων δραστηριοτήτων ιδιαίτερα αξιόπιστων διεθνών ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ιδιωτική γη που απέκτησαν από νόμιμους ιδιοκτήτες με έγκυρους τίτλους κυριότητας, σε πλήρη συμμόρφωση με την αλβανική νομοθεσία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

My dear @atsipras I hope you are in great shape. Sorry to bother, but I wanted to share my amazement at how quickly even your new party has contributed to transforming a completely isolated incident into a matter of broader political significance, dismissing established facts… — Edi Rama (@ediramaal) June 1, 2026

Ο Αλέξης Τσίπρας, έκανε λόγο για αδικαιολόγητες αιχμές περί εθνικισμού και υπερασπίστηκε τη θέση του κόμματός του, με μια ανάρτηση στο X.

«Οφείλω να ομολογήσω ότι μου προκαλεί και εμένα έκπληξη το γεγονός ότι έσπευσες να απαντήσεις με αιχμές περί εθνικιστικής ρητορικής στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ) για την βία που ασκήθηκε σε Έλληνα πολίτη και μέλος της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, που συνοδεύτηκε από την υπενθύμιση για την ανάγκη συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο», επισημαίνει ο Αλέξης Τσίπρας.

«Κατανοώ τον εκνευρισμό της στιγμής και για αυτό δεν θυμώνω, ωστόσο καλό είναι να θυμάσαι ότι η στάση του καθενός μας απέναντι στον εθνικισμό αποδεικνύεται από τις πράξεις του. Και γνωρίζεις πολύ καλά, φίλε, ότι οι αγώνες, οι δύσκολες αποφάσεις και τα επιτεύγματά μας για την ειρήνη και την συνεργασία στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της εμβληματικής Συμφωνίας των Πρεσπών, δεν αφήνουν σε κανέναν το δικαίωμα να μου απευθύνει δημόσια μαθήματα για το τι είναι ο εθνικισμός και τι η αριστερά του 21ου αιώνα. Άλλωστε καλό είναι να μην μπερδεύουμε το πατριωτικό μας καθήκον να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της εθνικής μας μειονότητας όπως και κάθε μειονότητας, με τον εθνικισμό που δυστυχώς στις μέρες μας δηλητηριάζει ξανά το μυαλό και τις σχέσεις των ανθρώπων»

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ εξέφρασε ακόμη την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ελήφθησαν μέτρα απέναντι σε όσους ενεπλάκησαν στο περιστατικό, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι οι αρμόδιες αρχές θα διασφαλίσουν την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων όλων των εμπλεκομένων.

«Χαίρομαι πάντως για το γεγονός ότι ελήφθησαν μέτρα απέναντι σε όσους συμμετείχαν σε αυτό το περιστατικό. Και ελπίζω οι αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων κάθε πολίτη που εμπλέκεται στην υπόθεση. Όπως θα αναγνωρίζεις και εσύ οι προοδευτικές δυνάμεις είναι πάντοτε υπέρ της προάσπισης του κράτους δικαίου – είτε μιλούμε για μεμονωμένα συμβάντα, είτε για συμβάντα που δεν μπορούν να λέγονται μεμονωμένα διότι είναι επαναλαμβανόμενα. Και αυτό φυσικά αφορά την Αριστερά σε όλη την Ευρώπη».

Κλείνοντας την απάντησή του, ο Αλέξης Τσίπρας ευχήθηκε στον Αλβανό πρωθυπουργό τα καλύτερα και εξέφρασε την προσδοκία του για μελλοντική συνεργασία με στόχο τόσο την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και της Αλβανίας όσο και την περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαλβανικών σχέσεων.