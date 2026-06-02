Η αυτοκινητοβιομηχανία αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ. Η ηλεκτροκίνηση εξελίσσεται, οι κανονισμοί γίνονται αυστηρότεροι και οι κατασκευαστές καλούνται πλέον να αποδείξουν ότι η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς μία λέξη marketing, αλλά μία πραγματική στρατηγική με ουσία. Και σε αυτό το πεδίο, η Hyundai δείχνει αποφασισμένη να δείξει το δρόμο.

Για τη Hyundai, η βιωσιμότητα δεν περιορίζεται μόνο στην κατασκευή ηλεκτρικών μοντέλων, καθώς η κορεατική εταιρεία επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πλήρες «πράσινο» οικοσύστημα που ξεκινά από την παραγωγή, και φτάνει μέχρι τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών, την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξέλιξη της τεχνολογίας υδρογόνου.

Ο στόχος της Hyundai: Carbon Neutrality έως το 2045

Η Hyundai έχει θέσει έναν από τους πιο φιλόδοξους στόχους της αυτοκινητοβιομηχανίας. Να επιτύχει πλήρη ουδετερότητα άνθρακα έως το 2045. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία θέλει να μηδενίσει τις εκπομπές CO₂ όχι μόνο από τα αυτοκίνητα που παράγει, αλλά συνολικά από ολόκληρη τη δραστηριότητά της, δηλαδή από τα εργοστάσια και τους προμηθευτές έως τη μεταφορά και την ανακύκλωση. Παράλληλα, η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στο διεθνές πρόγραμμα RE100, δεσμευόμενη πως μέχρι το 2045 όλες οι εγκαταστάσεις παραγωγής της παγκοσμίως θα λειτουργούν αποκλειστικά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τα ηλεκτρικά Hyundai και η καθημερινή βιώσιμη μετακίνηση

Η Hyundai επενδύει τεράστια ποσά στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, τα οποία αποτελούν σήμερα τον βασικό πυλώνα της βιώσιμης κινητικότητας στην Ευρώπη και φυσικά στην Ελλάδα. Η κορεατική εταιρεία έχει ήδη δημιουργήσει μία πλήρη γκάμα EV, με μοντέλα όπως τα Hyundai IONIQ 5, IONIQ 3, Hyundai Inster και Hyundai Kona Electric, προσφέροντας λύσεις για διαφορετικές ανάγκες και οδηγικά προφίλ.

Το σημαντικότερο όμως είναι πως τα ηλεκτρικά Hyundai δεν σχεδιάστηκαν μόνο για χαμηλή κατανάλωση ή μεγάλες αυτονομίες. Σχεδιάστηκαν ώστε να μειώνουν συνολικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της καθημερινής μετακίνησης. Η απουσία ρύπων κατά την κίνηση συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις πόλεις, ενώ η πολύ χαμηλή ηχορύπανση δημιουργεί πιο ήσυχες και ανθρώπινες αστικές μετακινήσεις.

Παράλληλα, η Hyundai χρησιμοποιεί ολοένα και περισσότερα ανακυκλωμένα ή βιώσιμα υλικά στην καμπίνα των EV μοντέλων της. Σε αρκετά από αυτά, χρησιμοποιούνται επενδύσεις από ανακυκλωμένα πλαστικά, οικολογικά υφάσματα, βαφές βιολογικής προέλευσης και υλικά που προέρχονται ακόμη και από ανακυκλωμένα δίχτυα ψαρέματος.

Τα καθίσματα, τα υφάσματα και οι επενδύσεις εσωτερικού σε πολλά μοντέλα (π.χ. IONIQ 5) κατασκευάζονται από ανακυκλωμένα μπουκάλια PET, βιολογικά εκχυλίσματα φυτών, ανανεώσιμες ίνες όπως το μαλλί ή το λινάρι.

Καθίσματα και Υφάσματα

Ανακυκλωμένο PET : Τα καθίσματα και άλλα υφάσματα στο εσωτερικό κατασκευάζονται από νήματα που προέρχονται από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια PET. Για κάθε IONIQ 5, χρησιμοποιούνται έως και 32 τέτοια μπουκάλια.

: Τα καθίσματα και άλλα υφάσματα στο εσωτερικό κατασκευάζονται από νήματα που προέρχονται από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια PET. Για κάθε IONIQ 5, χρησιμοποιούνται έως και 32 τέτοια μπουκάλια. Οικολογικά επεξεργασμένο δέρμα : Το δέρμα που χρησιμοποιείται είναι επεξεργασμένο με φυτικά εκχυλίσματα, όπως το λινέλαιο, μειώνοντας τη χρήση χημικών ουσιών.

Υλικά από Φυτικές Πηγές

Βιο-υλικά από ζαχαροκάλαμο και καλαμπόκι : Χρησιμοποιούνται σε διάφορα μέρη του εσωτερικού, όπως στην επένδυση της οροφής, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών CO₂ .

: Χρησιμοποιούνται σε διάφορα μέρη του εσωτερικού, όπως στην επένδυση της οροφής, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών CO₂ . Βιο-χρώματα : Οι επιφάνειες όπως οι πόρτες και το τιμόνι βάφονται με χρώματα που περιέχουν έλαια από φυτά, όπως το κραμβέλαιο και το καλαμπόκι.

Υλικά από Ανακυκλωμένα Δίχτυα Ψαρέματος

Υφάσματα από ανακυκλωμένα δίχτυα : Τα πατάκια στο εσωτερικό του IONIQ 6 κατασκευάζονται από νάιλον που προέρχεται από ανακυκλωμένα δίχτυα ψαρέματος, συμβάλλοντας στη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης.

Ανακυκλωμένα Χρώματα και Χρώματα από Φυσικές Πηγές

Χρώματα από ανακυκλωμένα ελαστικά : Ορισμένα εξωτερικά μέρη του IONIQ 6 βάφονται με χρώματα που περιέχουν ανακυκλωμένα ελαστικά, μειώνοντας την ανάγκη για νέες πρώτες ύλες.

: Ορισμένα εξωτερικά μέρη του IONIQ 6 βάφονται με χρώματα που περιέχουν ανακυκλωμένα ελαστικά, μειώνοντας την ανάγκη για νέες πρώτες ύλες. Χρώματα με χρωστικές από μπαμπο ύ: Χρησιμοποιούνται σε ειδικές αποχρώσεις, όπως το “Digital Green”, προσφέροντας φυσική αισθητική και βιωσιμότητα.

Η Hyundai δίνει επίσης ιδιαίτερη έμφαση και στη «δεύτερη ζωή» των μπαταριών EV. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι μπαταρίες των ηλεκτρικών μοντέλων μπορούν, μετά τη χρήση τους στο αυτοκίνητο, να αξιοποιηθούν ξανά ως συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και αυξάνεται ο κύκλος ζωής των πολύτιμων πρώτων υλών.

Η Hyundai συνεχίζει να επενδύει και στο υδρογόνο

Την ώρα που αρκετοί κατασκευαστές απομακρύνονται από την τεχνολογία hydrogen fuel-cell, η Hyundai συνεχίζει να επενδύει έντονα στο υδρογόνο, θεωρώντας πως θα αποτελέσει βασικό κομμάτι της βιώσιμης κινητικότητας στο μέλλον. Η εταιρεία διαθέτει ήδη το Hyundai NEXO, ένα από τα ελάχιστα υδρογονοκίνητα μοντέλα μαζικής παραγωγής παγκοσμίως, ενώ παράλληλα επεκτείνει τη χρήση της τεχνολογίας και σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά, logistics και βαριές μεταφορές. Μάλιστα, τα φορτηγά Hyundai XCIENT Fuel Cell έχουν ήδη ξεπεράσει συνολικά τα 20 εκατομμύρια χιλιόμετρα σε ευρωπαϊκούς δρόμους, αποδεικνύοντας στην πράξη πως η τεχνολογία fuel-cell μπορεί να εφαρμοστεί και στις μεγάλες μεταφορές. Η Hyundai θεωρεί ότι το υδρογόνο δεν θα χρησιμοποιηθεί μόνο στα αυτοκίνητα, αλλά συνολικά στην ενέργεια, τις μεταφορές, τα πλοία, τα τρένα και τις βιομηχανικές εφαρμογές. Γι’ αυτό και μέσω της πλατφόρμας HTWO επενδύει στη δημιουργία ενός πλήρους οικοσυστήματος υδρογόνου.

Βιωσιμότητα πέρα από τα αυτοκίνητα

Η στρατηγική της Hyundai δεν σταματά μόνο στα εργοστάσια και τα μοντέλα της. Η εταιρεία συμμετέχει και σε πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής προστασίας, όπως η συνεργασία με τον οργανισμό Healthy Seas, μέσω της οποίας συλλέγονται πλαστικά και εγκαταλελειμμένα αλιευτικά δίχτυα από τις θάλασσες, για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.

Παράλληλα, η Hyundai επενδύει και σε πιο «έξυπνες» μορφές χρήσης της ενέργειας. Τεχνολογίες όπως το Vehicle-to-Load (V2L), που συναντάμε στα μοντέλα της σειράς IONIQ, επιτρέπουν στο αυτοκίνητο να λειτουργεί ουσιαστικά ως κινητή πηγή ρεύματος, τροφοδοτώντας εξωτερικές συσκευές ή ακόμα και εγκαταστάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η βιώσιμη κινητικότητα αλλάζει μορφή και μπορεί ακόμη να υπάρχουν προκλήσεις, όμως η κορεατική εταιρεία δείχνει αποφασισμένη να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της νέας εποχής της βιώσιμης κινητικότητας.